Praha - ČSSD trvá na odvolání vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) z vlády. Návrhy prezidenta Miloše Zemana, které počítaly i s odchodem premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), nejsou pro sociální demokraty přijatelné. Premiér to řekl novinářům po jednání politického grémia strany.

Sobotka zopakoval, že za důvody pro odvolání Babiše považuje podezření, že se ministr financí v minulosti vyhýbal placení daní a že ovlivňoval média, která vlastnil. "Důvody jsou relevantní, návrh leží na Pražském hradě a očekáváme, že prezident republiky bude postupovat podle ústavy. Nediskutovali jsme ty takzvané prezidentovy varianty, o kterých se mluvilo v Liberci. Nic z toho pro sociální demokracii není přijatelné a trváme na této ústavní cestě," řekl.

Premiérovo vyjádření potvrdil i místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec. "My jsme stále přesvědčeni o tom, že problém vznikl na straně ANO, u problému Andreje Babiše," řekl. Podle něj by se příští týden měla konat koaliční rada, která se bude vládní krizí zabývat.

Na koaliční radě by se mohlo jednat i o možném novém ministrovi financí. Chovanec uvedl, že Sobotka dnes informoval grémium ČSSD o dopisu, který dostal od Babiše, ve kterém ANO navrhuje nového kandidáta na tuto pozici. Zároveň to ale zřejmě neznamená, že by vicepremiér dobrovolně chtěl odejít z vlády. "Já jsem od pana Babiše nezaznamenal nikdy nic jiného, než že se nechá odvolat. Nepředpokládám, že by se to změnilo," řekl Chovanec.

Podotkl také, že většina členů grémia dosavadní Babišovu náměstkyni Alenu Schillerovou, kterou ANO do ministerské funkce navrhuje, nezná. Sobotka by se s ní měl podle Chovance sejít a posoudit, zda je vhodnou kandidátkou a zda ji do vlády přibere.

"Z mého pohledu je tam jeden otazník, a to jsou ty korunové dluhopisy, jestli opravdu byly nebyly vyšetřovány, jaký vliv na to paní Schillerová mohla mít. Ale to je můj osobní dojem, moje osobní otázka, na kterou bych rád slyšel odpověď," řekl Chovanec.

Sobotka nechtěl návrh ANO na nominaci Schillerové na ministryni financí komentovat. O věci chce nejprve mluvit přímo s předsedou ANO.

Chovanec rovněž uvedl, že grémium sociální demokracie dnes neprobíralo možného nástupce ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), která ohlásila svou rezignaci.

Podobně se o Zemanově návrhu vyjádřil i ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek . "Jestli tohle chtěl prezident udělat, měl možnost to udělat před týdnem. Taková situace tehdy byla. Ale dvakrát do stejné řeky nevstoupíte, trakže když to tehdy prezident neudělal, dneska už tuhle situaci nikdo nevrátí. Dneska je v úplně jiné situaci, dnes tam má žádost, aby odvolal Andreje Babiše," řekl.

Kritizoval přitom prezidenta za to, že dosud k odvolání ministra financí nepřistoupil, Zeman podle něj hledá záminky, proč rozhodnutí odkládat. "Já pouze čekám, kdy nás nechá hledat nějaké fimfárum, o kterém nikdo neví, co to je, a když ho najdeme, tak že nám možná někoho odvolá," poukázal na pohádku Jana Wericha. "To neodpovídá tomu, co říká ústava," řekl Zaorálek o prezidentově postupu. I ohlášené Zemanovo podání dotazu k Ústavnímu soudu, zda je prezident povinen na návrh premiéra odvolat ministra, považuje šéf české diplomacie za zdržovací taktiku.

Zaorálek také kritizoval možnou nominaci Aleny Schillerové na ministryni financí, o které ve středu mluvil místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. "To, že je to zrovna ta náměstkyně, která je spojena s tím, že blokovala řádný postup finančního úřadu v případě Andreje Babiše a Agrofertu, tak to mi žádnou radost nedělá," řekl. Podle něj je třeba mít jistotu, že nový ministr financí dokáže zahájit správní řízení proti každému, kdo je podezřelý z daňových úniků.

Babiš čelí kritice kvůli tomu, že v minulosti nakoupil jednokorunové dluhopisy společnosti Agrofert, kterou tehdy vlastnil. Tento nákup obligací, které nepodléhají zdanění, někteří politici i odborníci kritizují a označují za možný daňový únik.

Předsednictvo ČSSD odložilo kandidátky, bude řešit aktuální krizi

Předsednictvo ČSSD vyslechne odpoledne zprávu o tom, jak užší vedení strany v čele s premiérem Sobotkou řeší vládní krizi. Schvalování zbývajících lídrů kandidátek pro podzimní sněmovní volby odsunulo o týden. Novinářům to krátce před začátkem jednání v Lidovém domě řekl místopředseda strany Jan Birke. Sobotka podle něj nikdy neměl uvnitř strany silnější podporu, než jakou má nyní.

Do Lidového domu přišla také ministryně školství Kateřina Valachová, která kvůli vyšetřování kauzy sportovních dotací ohlásila rezignaci ke konci května. Birke ocenil stejně jako už dříve Sobotka její krok, nemyslí si, že by se na jejím odchodu z čela resortu přes dnešní výzvu Národní rady pro sport ještě něco změnilo. Diskuse o jejím nástupci mezi sociálními demokraty podle něj není na pořadu dne. Sobotka ráno na grémiu kolegům řekl, že má několik kandidátů, nejprve s nimi ale chce hovořit, jména neuvedl.

Birke stejně jako místopředsedové ČSSD Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek zpochybnil nezávislost kandidátky hnutí ANO na případnou ministryni financí Aleny Schillerové. "Mám pocit, že nezařazovala zrovna větší rychlost při řešení problémů, které Andrej Babiš bezpochyby má. Takže já, jako Jan Birke, s tím mám trošku problém," uvedl. Stejně tak je podle něj diskutabilní, že ministr životního prostředí Richard Brabec nebyl spojen s bývalým Babišovým holdingem Agrofert, když "pouze řídil jeho dceřinku", když byl generálním ředitelem lovosické chemičky Lovochemie.

Kandidátkami se bude předsednictvo zabývat 19. května. Zatím je ČSSD schválila pro osm krajů, dnes původně měla potvrdit i zbývajících šest listin. Po schválení kandidátek předsednictvem bude muset jejich lídry v každém kraji ještě stvrdit stranické referendum. Předsednictvo ČSSD se obvykle schází jednou za měsíc, za týden se tak znovu bude moci vyjádřit i k aktuální situaci ve vládě.