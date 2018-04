Hradec Králové - Širší vedení sociální demokracie dnes přes kritické hlasy nezrušilo další vyjednávání o vládní koalici s ANO, která by se opírala o hlasy KSČM. Rozhodnutí o vstupu do takového kabinetu nechá na svých členech, kteří o jej určí v referendu do dvou měsíců. ČSSD si také rozhodnutím svého ústředního výkonného výboru zakázala spolupráci s hnutím SPD Tomia Okamury na celostátní úrovni. Již dříve odmítla být ve vládě, která by se opírala o hlasy SPD.

"Z dnešního jednání cítím podporu, abychom jednání (o vládě) dovedli k nějakému závěru, abychom se pokusili najít shodu," řekl novinářům předseda strany Jan Hamáček. Stejně jako předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) uvedl, že si členové výboru mezi sebou vyříkali své rozdílné názory na vyjednávání o vládě.

Záznam videa z TK po zasedání výboru ČSSD

Mezi hlasité kritiky účasti ČSSD ve vládě s ANO patřil v Hradci například exministr Jiří Dienstbier. Podle něj by bylo "naivní" se domnívat, že by zástupci ANO dodrželi novou podmínku sociální demokracie, aby rezignovali, pokud by z vlády odstoupili ministři za ČSSD. Kritiku sklidila i případná nominace europoslance ČSSD Miroslava Pocheho do čela ministerstva zahraničí. Podle oslovených delegátů bylo přesto jednání klidné a poznamenala jej i nízká účast členů výboru.

Ústřední výbor rozhodl, že o účasti v koalici s hnutí ANO rozhodnou sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu, které by se mělo konat do dvou měsíců a bude platné, pokud se hlasování zúčastní nejméně čtvrtina členů sociální demokracie.

Předsednictvo ČSSD souhlasilo s obnovením jednání s ANO před týdnem. Reagovalo tak na novou nabídku ANO, které je socialistům ochotno přenechat pět ministerstev včetně sporného vnitra.