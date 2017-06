Praha - ČSSD nemá jistou podporu všech koaličních poslanců pro kariérní řád učitelů. Předseda poslanců ČSSD Roman Sklenák nevyloučil, že by se strana mohla pokusit odložit dnešní hlasování o normě. Poslanci ANO nebudou mít závazné hlasování, podle šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka totiž dostává hnutí řadu negativních ohlasů. Novelu nepodpoří TOP 09, ODS či komunisté. Před poslanci jednotlivých stran dnes obhajoval předpis ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD). Připustil, že předpis oproti poslednímu projednávání ve Sněmovně přišel o některé hlasy. Asi 21.000 lidí podepsalo petici proti kariérnímu řádu učitelů. Učitelé ani ředitelé škol podle nich řád nepotřebují.

Faltýnek na tiskové konferenci uvedl, že zejména poslanci ANO, kteří se školstvím zabývají hlouběji, mají proti kariérnímu řádu spoustu výhrad. "Budeme o tom ještě diskutovat, nedokážu odhadnout, jak to hlasování dopadne," konstatoval. Poslancům podle něj chodí řada ohlasů veřejnosti, z toho jen zhruba desetina je pozitivní. ANO nebude mít závazné hlasování, dodal Faltýnek.

Kariérní řád učitelů chce nový ministr školství Štech prosadit v souladu se stanoviskem předchůdkyně Kateřiny Valachové (ČSSD) ve sněmovním znění. Senátoři v novele navrhli vyšší příplatky třídním a některým dalším učitelům a zrušení některých specializovaných činností.

Sklenák připustil, že nálada a postoje se u některých poslanců v posledních hodinách změnily. "My také vnímáme všechny e-maily, dopisy a argumenty z obou stran, detailně se tím zabýváme," řekl. V klubu ČSSD ale převládl názor setrvat na sněmovní verzi. "Je potřeba ještě v průběhu dnešní rozpravy si vše vysvětlit, není vyloučeno, že bude navrženo odložení hlasování," dodal. Podobně hovořil i Štech.

Opoziční ODS podle svého předsedy Petra Fialy nepodpoří ani sněmovní, ani senátní verzi kariérního řádu. "Je to byrokratické a formální a vůbec nic to nepřinese, je to karikatura kariérního řádu," uvedl Fiala. Podobně se k novele staví šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. "Kariérní řád jsme nepodpořili ve třetím čtení a nemáme důvod změnit stanovisko," konstatoval. I předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že jeho strana nemůže novelu podpořit.

Učitelský kariérní řád počítá s tím, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající. Podle toho budou také odměňováni. Ministerstvo školství si od zavedení kariérního řádu slibuje zejména finanční zatraktivnění učitelské profese.

Zhruba 21.000 lidí podepsalo petici proti navrhovanému kariérnímu řádu učitelů. Učitelé ani ředitelé škol podle autorů petice řád v této podobě nepotřebují, přinese podle nich byrokracii a diskriminaci začínajících pedagogů. Podpisové archy převzala od organizátorů dnes ve Sněmovně předsedkyně petičního výboru Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM). Poslanci budou o novele hlasovat potom, co jim ji vrátil s úpravami Senát.

Lidé podepsaní pod peticí chtějí, aby dolní komora nepřijala svou ani senátní verzi předlohy. Její legislativní cesta by tím skončila. Bebarová-Rujbrová uvedla, že s textem poslance před hlasováním seznámí. Zástupce organizátorů podpisové akce Radek Sárközi by ale uvítal odklad hlasování pléna, aby petice mohla být řádně projednána. Podotkl, že sběr podpisů trval jen týden, pocházejí zhruba z 1100 škol.

Problémem školství není podle autorů petice absence kariérního řádu, ale dlouhodobý nedostatek peněz. Učitelé by podle nich uvítali snížení byrokracie a zejména zvýšení platových tarifů o čtvrtinu a také růst příplatků a osobního ohodnocení. "Potom můžeme začít pracovat na kvalitním kariérním řádu. Nemělo by se na něm ale pracovat bez řadových učitelů jako doposud," tvrdí kritici nynější podoby navrhovaného systému.