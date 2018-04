Hradec Králové - V Hradci Králové začala druhá část mimořádného sjezdu ČSSD, kde by měli dnes delegáti vybrat pět řadových místopředsedů strany v rámci obměny vedení po neúspěšných sněmovních volbách. Debata by se měla točit také kolem stanov strany a posledních událostí kolem vyjednávání o vládě. ČSSD koaliční rozhovory s ANO ukončila kvůli tomu, že hnutí nechtělo vyhovět personálním požadavkům sociálních demokratů. Postoj lídrů v pátek potvrdilo i předsednictvo ČSSD, sjezd zřejmě bude hlasovat o tom, zda rozhodnutí vezme na vědomí.

Po pátečním jednomyslném hlasování předsednictva ČSSD také dnes při příchodu většina delegátů sjezdu s ukončením jednání s ANO souhlasila. Výjimkou byla například bývalá ministryně práce Michaela Marksová. Sociální demokraté odstoupili od rozhovorů kvůli tomu, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Babiš tvrdí, že ČSSD stála pouze o křeslo ministra vnitra pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka.

Hamáček předpokládá, že sjezd konec jednání vezme na vědomí. Další vývoj bude záležet na Babišovi, který má pověření jednat o vládě od prezidenta. "Andrej Babiš ví, jaká je pozice ČSSD, ví, jaké jsou naše zásadní problémy," uvedl Hamáček při příchodu na zasedání. Další členové zmiňovali, že pokud by se situace odblokovala tím, že by Babiš nebyl premiérem, uchazečů o spolupráci s ANO by byla mezi stranami řada a mohla by vzniknout i většinová vláda. ČSSD a ANO uvažovaly o menšinovém kabinetu tolerovaném KSČM.

Sjezd začal v Hradci v únoru, kdy delegáti stihli zvolit pouze Hamáčka a jeho statutárního zástupce Jiřího Zimolu. Dnes by se tak měli zabývat volbou pěti řadových místopředsedů. O pozice by se mohlo ucházet přes 20 straníků, jako favorité jsou nejčastěji zmiňováni pardubický hejtman Martin Netolický či poslanci Roman Onderka a Antonín Staněk. Mezi ženami je favoritkou krajská radní z Vysočiny Jana Fialová.

Hamáček řekl, že nebude sjezdu dávat doporučení, ale přál by si, aby v nejužším vedení byli úspěšní komunální a regionální politici. "Já jsem hovořil o Martinu Netolickém nebo Antonínu Staňkovi," řekl. Problém spolupracovat by však neměl s nikým. "Všichni určitě budou schopni pracovat v jednom týmu ve prospěch sociální demokracie," dodal.

ČSSD by se měla vrátit i ke změnám stanov. Podle návrhu by z aktuálního dokumentu mohly vypadnout například kvóty pro zastoupení žen v některých orgánech a na kandidátkách. Větší pružnost strany by měla zajistit elektronická hlasování. Odstranění kvót i vlivu členů na podobu kandidátek se dočkalo v únoru na sjezdu s kritikou některých delegátů. Hamáček dnes řekl, že změny podpoří tak, jak jsou navrženy.

ČSSD dnes slaví 140. výročí od založení. Vedení strany ráno navštívilo hřbitov Kukleny, kde lídři strany uctili památku Jiřího Horáka, předsedy obnovené ČSSD po roce 1989, a čestného předsedy Slavomíra Klabana. Strana vznikla 7. dubna 1878 hostinci U kaštanu v pražském Břevnově jako Českoslovanská sociálně demokratická strana v rámci rakouské sociální demokracie. V čele stanul novinář, literát a průkopník socialismu v českých zemích Josef Boleslav Pecka-Strahovský.