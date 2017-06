Praha - ČSSD slibuje voličům průměrný plat 40.000 korun měsíčně, progresivní zdanění i určitou formu milionářské daně nebo rychlejší zdravotní péči. Program s názvem Dobrá země pro život dnes představila v rámci konference v Praze. Při minulých sněmovních volbami ČSSD slibovala, že prosadí dobře fungující stát. Za nesplnitelné sliby a populismus označili zástupci pravice program ČSSD. Podle šéfa vládního hnutí ANO Andreje Babiše ČSSD program neplní, předsedu lidovců Pavla Bělobrádka levicový program ČSSD nepřekvapil. Ústřední výkonný výbor ČSSD také schválil ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka za hlavního volebního lídra strany. V posledním usnesení delegáti poděkovali premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi za jeho práci pro sociální demokracii i pro stranu. Všechna usnesení delegáti schválili v podstatě jednomyslně.

Kromě deseti programových okruhů se sociální demokraté v programu vymezili i vůči svým soupeřům. "Česká republika není firma - autoritářsky řízená manažery. Nevěříme na vyvolené, kteří budou naši zemi spravovat za nás a bez naší účasti. Nevěříme na mesiáše, který lusknutím prstu všem zařídí lepší zítřky. Musíme to zařídit sami společně s vámi," uvádí se v dokumentu.

Zvýšení platů na čtyřicetitisícovou úroveň slibuje sociální demokracie do pěti let, tedy v době delší než je volební období Sněmovny. "Chceme docílit tak rychlého růstu mezd, aby v roce 2022 byla průměrná mzda přinejmenším 40.000 korun," uvádí se v programu. Také minimální mzdu chtějí sociální demokraté do pěti let alespoň na 16.000 korun; zákonem chtějí zaručit její pravidelné navyšování, aby činila minimálně 40 procent průměrné mzdy. ČSSD slibuje také pětitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance. Aktuálně je průměrná mzda v ČR 27.889 korun a minimální 11.000 korun.

V oblasti daní sází ČSSD na progresivní zdanění a zrušení superhrubé mzdy. "Zavedeme progresivní zdanění příjmů fyzických osob a tím snížíme daně a zvýšíme příjem 98 procent zaměstnanců," uvádí program. "Snížíme daně malým a středním podnikům a zavedeme spravedlivé progresivní zdanění velkých firem s vysokými zisky," stojí v programu. Zdanění nemine podle ČSSD ani banky. V daňové oblasti chce ČSSD prosazovat snížení DPH u základních potravin na deset procent.

Sociální demokrace chce zavést také daň z prodeje podílů firem či akcií na stejné úrovni, jako jsou daněny dividendy. Na majetek nad 50 milionů korun plánuje zavést dědickou a darovací daň na úrovni procent a u majetku nad 100 milionů korun ve výši 15 procent.

Zrychlení zdravotní péče podle ČSSD přinese například postupná digitalizace zdravotnictví, která by měla zkrátit čekací doby u lékaře. "Zavedeme urgentní příjem v každé nemocnici poskytující služby akutní péče," slibuje ČSSD.

Sociální demokracie chce prosadit, aby nárok na porodné nově měly rodiny s příjmem do 3,5 násobku životního minima. Nyní mají na porodné nárok rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Zároveň chce ČSSD zvýšit přídavky na dítě a rodičovské příspěvky ze současných 220.000 na 300.000 korun. Seniorům slibuje ČSSD zvyšování příspěvků na péči i důchodů. Chce také třeba bezúročné půjčky na bydlení pro mladé rodiny nebo jízdné zdarma ve veřejné železniční a autobusové dopravě pro děti, žáky základních a středních škol a seniory od 65 let.

Oproti minulému programu nebude ČSSD usilovat o revizi církevních restitucí. Podle lídra strany Lubomíra Zaorálka by to podle analýz nebylo proveditelné.

ČSSD v programu nemá zavedení eura

ČSSD nemá ve volebním programu zmínku o tom, že by země měla přijmout jednotnou evropskou měnu euro. Podle volebního lídra a místopředsedy strany Lubomíra Zaorálka se nejprve musí uvnitř eurozóny vytvořit efektivní nástroje například pro odvrácení finanční krize. Ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu by však země do eurozóny měla vstoupit. Řekl to dnes novinářům.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se v květnu vyslovil pro to, aby si Česko stanovilo termín pro přijetí společné měny, rozhodnout o tom podle něj bude muset příští vláda. Nedávno se sociální demokraté vyslovili také proto, aby Česko rychle vstoupilo do mechanismu směnných kurzů ERM II, který je předstupněm pro zavedení jednotné evropské měny.

Zaorálek v reakci na dotaz novinářů, proč to není v programu, uvedl, že pro přijetí eura musí udělat domácí úkoly Česko i země EU, kde již jednotná měna platí. "Jde o to, že když vstupuju do určitého prostředí, tak chci mít garantováno, že se tam bude zacházet se všemi stejně," podotkl Zaorálek.

Eurozóna podle něj musí být férové prostředí s nástroji, které zabrání opakování krize, jako zažilo například Řecko. "Musí se vytvořit nástroje, které budou příště efektivněji fungovat. A zároveň musejí být garance, že práva a povinnosti členů eurozóny budou stejná a rovná," řekl Zaorálek.

S postupným zaváděním eura kromě ČSSD souhlasí také TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Společnou měnu naopak odmítá ODS. Proti rychlému zavádění eura se v minulosti vymezilo i hnutí ANO.

Zaorálek: Rolí ČSSD by mělo být pomáhat a chránit, ne buzerovat

Rolí ČSSD by podle jejího nového volebního lídra Lubomíra Zaorálka mělo být pomáhat a chránit. Neměla by lidi buzerovat regulacemi a připomínat jim své minulé úspěchy, ale představit se jim jako strana schopná vést je do budoucnosti, uvedl dnes Zaorálek k volebnímu programu sociální demokracie.

Video: Zaorálek k volebnímu programu (klikněte zde)

ČSSD by podle Zaorálka měla dosáhnout co nejlepšího či překvapivě dobrého výsledku, konkrétní číslo ale odmítl uvést. Minulé sněmovní volby vyhrála ČSSD se ziskem 20,45 procenta hlasů, nyní jim průzkumy přisuzují zhruba poloviční zisk.

ČSSD by podle Zaorálka měla vystupovat jako strana, která pomáhá a chrání a která je přesvědčena o tom, že si lidé zaslouží "dobrý život v dobré zemi a dobrou práci". Její program by neměl být výčtem kapitol, ale také příběhem, který by spojovala morální identita.

Zaorálek chce vést kontaktní kampaň, program lidem vykládat srozumitelně, ohlásil změny ve volebním týmu. "Dynamika vedení té volební kampaně byla poměrně nízká, v prezentaci docházelo k chybám," uvedl. Chtěl by změnit styl i vizáž kampaně, aby byla svěžejší a nepoužívala jen staré postupy. "Jestli se sociální demokracie bude chovat jako starý establishment, tak nevěřím, že má šanci. Proto se pokusím o nemožné," řekl novinářům.

Budoucí koaliční partnery Zaorálek nechtěl předjímat. Vymezil se ale proti milionářům, kteří se staví do čela zástupů a "bojují proti establishmentu, jehož součástí celou dobu byli". S výjimkou Zdeňka Bakaly nikoho přímo nejmenoval. Posteskl si jen, že se lidem nezajídá stále stejná komedie, když jim někdo takový "rozdá někde nějakou pětitisícovku nebo koblihu".

"Nemá cenu opakovat to, co se nám povedlo, protože to vlastně není to, čím jsme schopni dnes lidi oslovit. Nutná je schopnost předvést lidem, že my nějakou cestu do budoucnosti známe," uvedl. Podle něj je k tomu příhodná doba s ohledem na blížící se výročí událostí let 1918 a 1968 a přihlásil se k masarykovskému odkazu. "Levice nemůže být přesvědčivá, pokud nebude cítit nějakou národní hrdost," poznamenal.

Nesplnitelné sliby a populismus, hodnotí pravice program ČSSD

Za nesplnitelné sliby a populismus označili zástupci pravicové opozice ODS a TOP 09 volební program, který dnes představila ČSSD. Podle šéfa vládního hnutí ANO Andreje Babiše sociální demokraté svůj program opakovaně neplní. Předsedu lidovců Pavla Bělobrádka levicový program ČSSD nepřekvapil.

ČSSD slibuje voličům průměrný plat 40.000 korun měsíčně do pěti let, progresivní zdanění i určitou formu milionářské daně nebo rychlejší zdravotní péči. Program s názvem Dobrá země pro život strana představila v rámci konference v Praze. Při minulých sněmovních volbách ČSSD slibovala, že prosadí dobře fungující stát.

"ČSSD pokračuje v nabízení nesplnitelných slibů, v touze přerozdělovat stále větší množství peněz, v touze úspěšným brát a vybraným rozdávat. Místo nižších daní a vyšších platů nabízí více sociálních dávek," komentovala program první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Podle ekonomického experta ODS Jana Skopečka nabízí ČSSD ještě komplikovanější daně než nyní a nárůst regulace a byrokracie. Nadměrně zdanění může vyhnat nebo odradit zahraniční investory, dodal. Realizace programu sociální demokracie by podle něj vedla k nárůstu závisti a konfliktů mezi sociálními skupinami.

"ČSSD se svým velmi socialistickým a populistickým programem snaží dostat zpět své bývalé levicové voliče, které vidí u ANO," řekl ČTK předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. "Samozřejmě to není program pro budoucí prosperitu a konkurenceschopnost země," dodal.

Babiš uvedl, že sociální demokraté pravidelně svůj program neplní. Poukázal při tom na slib do sněmovních voleb v roce 2013, že zruší církevní restituce. "Díky ČSSD se zneužívají sociální dávky a lidi, kteří by mohli pracovat, nepracují, protože žijí z dávek, které často pobírají na svoje děti," citovala šéfa ANO Česká televize.

Předsedu lidovců Bělobrádka program ČSSD nepřekvapil. "Samozřejmě sociální demokracie nabízí levicový program," řekl ČTK. Volební koalice KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se podle něj soustředí na vlastní program, příští týden představí své ekonomické experty.

Sobotka: ČSSD stojí za úspěchy současné vlády

ČSSD podle premiéra Bohuslava Sobotky stojí za většinou úspěchů současné vlády. Strana v končícím volebním období prosadila cíle, které chtěla prosadit. Politika sociální demokracie má smysl, řekl dnes Sobotka na programové konferenci strany. Delegáti mají schválit volební program a rovněž potvrdit ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka jako nového volebního lídra strany.

Sobotka v projevu zhodnotil hlavně úspěchy vlády, kterou vede od voleb v roce 2013. Uvedl, že vládní program vznikl na základě volebního programu sociální demokracie a klíčové věci se stihly prosadit. Za hlavní úspěchy označil například zvyšování mezd, zlepšení tuzemské ekonomiky, snižování nezaměstnanosti nebo zrušení poplatků ve zdravotnictví.

Před straníky zmínil, že sociální demokraté podle něj vládní věci často vymysleli, vypracovali, přesvědčili o nich koaliční partnery z ANO a KDU-ČSL a pak je dotáhli do konce. "Byla to zásluha zkušenosti a trpělivosti ČSSD," prohlásil Sobotka v projevu, který trval zhruba 25 minut. Podle Sobotky se země za jeho vlády nezmítala v politických krizích nebo korupčních aférách. Premiér také míní, že současná vláda zlepšila se pověst země v zahraničí.

Předsednictvo ČSSD potvrdilo volební lídry v krajích

Předsednictvo ČSSD dnes schválilo lídry kandidátek do podzimních sněmovních voleb. ČTK to řekl statutární místopředseda strany Milan Chovanec. Vedení strany také na ranním jednání probíralo výroky předsedy Senátu Milana Štěcha, který mluvil o zvýšení odvodů pro živnostníky jako způsobu, jak získat firmám zaměstnance. Podle Chovance žádné usnesení nebylo přijato, jelikož Štěch vyjadřoval svůj osobní názor.

Úzké vedení sociální demokracie se dnes ráno sešlo v sídle strany. Kromě potvrzení volebních lídrů v krajích se podle Chovance jednalo také o možnosti změny kandidátek včetně jihočeské, z níž vedení strany vyškrtlo někdejšího hejtmana Jiřího Zimolu. "Byla debata, hlasovala se znovu o revokaci toho usnesení a zůstalo to původní. To znamená, je to schváleno tak, jak to bylo předtím," uvedl Chovanec. Krajskou kandidátku ČSSD tak pravděpodobně opustí jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která s vyškrtnutím Zimoly nesouhlasí, stejně jako řada dalších jihočeských členů ČSSD.

Podle Chovance vedení strany diskutovalo také o výrocích Štěcha. "Debatovali jsme o tom, to není politika sociální demokracie. Milan Štěch vyjádřil svůj osobní názor," řekl Chovanec.

Stráská ČTK řekla, že navrhla hlasování o původní kandidátce se Zimolou, návrh ale nebyl přijat. "Na mě je teď, jaké z toho vyvodím důsledky, pravděpodobně ty, o kterých mluvíte," odpověděla na otázku, zda kandidátku opustí, jak dříve naznačila. Své rozhodnutí chce dát Stráská nejdřív na vědomí stranickým kolegům.

Zimola na dnešní zasedání předsednictva ČSSD dorazil také, stále figuruje mezi 33 členy předsednictva s hlasem rozhodujícím. Po jednání ČTK řekl, že podle jeho neoficiálních informací Stráská ve svých úvahách o opuštění jihočeské kandidátky není jediná. Odmítnutí jejího návrhu vrátit původní kandidátku s jeho jménem Zimola nekomentoval. Z jihočeské kandidátky ČSSD už dřív krátce po Zimolově vyškrtnutí na protest odstoupili její tehdejší lídr Stanislav Mrvka a také Jindřich Florián a Josef Eigner.