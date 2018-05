Praha - Vedení sociální demokracie schválilo kandidáty na ministry včetně europoslance Miroslava Pocheho, jehož nominaci na šéfa diplomacie odmítl prezident Miloš Zeman. Ministerstvo vnitra by měl vést předseda strany Jan Hamáček, ministerstvo práce a sociálních věcí bývalý politický náměstek na tomto úřadu Petr Krčál, zemědělství prezident Potravinářské komory Miroslav Toman a kultury olomoucký primátor Antonín Staněk. Hamáček to řekl novinářům po jednání předsednictva ČSSD.

Podle jednoho z účastníků jednání pro kandidáty předložené Hamáčkem hlasovalo asi 70 procent širšího vedení.

Zeman ve čtvrtek řekl, že Pocheho jako ministra zahraničí nebude akceptovat. V rozhovoru na webu Parlamentní listy jako důvod uvedl, že Poche v květnu 2015 napsal článek vstřícný vůči migrantům a migračním kvótám. "Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót, a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády," řekl prezident. Poche před prezidentskými volbami podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.

Záznam videopřenosu z TK po jednání předsednictva ČSSD:

Hamáček o jménech ministrů se Zemanem mluvil ve čtvrtek v Ostravě. Podrobnosti schůzky nechtěl komentovat. O Pochem ale chce s prezidentem i nadále mluvit. Řekl, že i v minulosti měl prezident jiné názory na obsazení prezidentských postů a vždy se to podařilo vyřešit. Poche je podle něj jazykově velmi dobře vybaven a má velmi dobré kontakty v zahraničí. Vyzdvihl, že je členem zahraničního výboru Evropského parlamentu. "Chceme prohlubovat pevné ukotvení České republiky v Evropské unii a v NATO a chceme samozřejmě i nadále podporovat aktivní ekonomickou diplomacii a nadále k nám lákat investory ze zahraničí a současně samozřejmě hájit české národní zájmy," řekl Hamáček k prioritám ČSSD na ministerstvu zahraničí.

V případě nominace Tomana vzal Hamáček v potaz "nesčetná doporučení" z odborné komunity. Tomana označil za nezpochybnitelného odborníka, jako nestraník je podle něj připraven do ČSSD vstoupit. Ministerstvo zemědělství Hamáček považuje za resort, který ČSSD umožní obnovit kontakt s voliči na venkově a podporovat rozvoj venkova.

"Shodli jsme se na tom, že pokud sociální demokracie půjde do vlády, tak v čele ministerstva vnitra by měl stát předseda sociální demokracie," řekl. Jako ministr vnitra se chce věnovat nejen bezpečnosti, ale i třeba dostupnosti služeb České pošty. Ministerstvo práce a sociálních věcí Hamáček označil za vlajkovou loď ČSSD. Krčála považuje za odborníka z Vysočiny, o kterém již jednou ČSSD jako o ministrovi uvažovala.

Kandidáta na ministra kultury, olomouckého primátora Staňka označil za zkušeného komunálního politika. "Jsem přesvědčen, že jeho zkušenosti se zvládáním řízení tohoto historického města ho předurčují k tomu, aby ministerstvo kultury zvládl," řekl. Vedle podpory živé kultury by se měl věnovat hlavně ochraně kulturních památek a garanci nezávislosti veřejnoprávních médií.

Jména ministrů budou nyní schvalovat členové strany v referendu. Konat se bude od pondělí 21. května do 14. června. Výsledky budou známy 15. června. Hamáček řekl, že pokud bude sestavení vlády po případném kladném výsledku referenda zahájeno, jména budou konzultována s předsedou vlády a prezidentem. "Chci zdůraznit, že ti kandidáti, kteří byli dnes schváleni, se zapojí do komunikace s našimi voliči, našimi členy a budou představovat to, s čím případně sociální demokracie na jednotlivé resorty půjde," podotkl.

První místopředseda strany Jiří Zimola ke své neúčasti ve vládě zopakoval, že svou roli vidí ve vnitrostranické práci.

Proti účasti ve vládě se dnes v dopise straníkům vyslovil předseda Senátu Milan Štěch a další sociálnědemokratičtí senátoři. Hamáček řekl, že jejich argumenty bere velmi vážně. Je podle něj logické, že se ve straně před referendem diskutuje.

ČSSD navrhla do vlády i Zemanova kandidáta, zní od politiků

Sociální demokracie navrhla do případné vlády s hnutím ANO i kandidáta prezidenta Miloše Zemana, poukazují shodně předsedové ODS a STAN Petr Fiala a Petr Gazdík v narážce na Miroslava Tomana. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se podivil nad tím, že mezi nominanty není žena. Za absolutní výsměch voličům ČSSD označil předseda Pirátů Ivan Bartoš nominaci Miroslava Pocheho.

"Jestli to správně chápu, bude mít ČSSD ve vládě tři ministry, s sebou přivede jednoho Zemanova ministra, za to jim 'na oplátku' Zeman vetuje jejich kandidáta na ministra zahraničí. Pojistky žádné, ANO si navíc podrží koalici s SPD. To je teda 'deal' (obchod)," komentoval nominace Fiala na twitteru.

Bartoš pokládá za zjevné, že nominací Pocheho si vedení sociální demokracie "kupuje" podporu pražské stranické organizace. "Jinak by totiž nemohl na post ministra zahraničí být jmenován trafikant s takto kontroverzní minulostí," napsal ČTK. Po zveřejnění nominantů má Bartoš pochyby "vůbec o úmyslu sociálních demokratů udržet se do budoucna ve Sněmovně".

Kalousek ani Gazdík jména nehodnotili. "To je autonomní rozhodnutí sociální demokracie pro nominaci do vlády, která nemůže mít naši důvěru, pokud vznikne. Je s podivem, že strana, která tolik zdůrazňuje účast žen v politice, a má dokonce kvóty, nominuje výhradně muže," řekl ČTK Kalousek. Rovněž podle Gazdíka je věcí každé strany, které lidi do vlády zvolí. "Někteří z nich evidentně nemají s ČSSD příliš mnoho společného a spíše jsou nominanti Hradu než sociální demokracie," poukázal na Tomana, jenž byl ministrem v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, kterou Zeman jmenoval po pádu kabinetu Petra Nečase (ODS).

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek soudí, že na jménech nezáleží. "Pro KDU-ČSL je nepřijatelné, aby Českou republiku reprezentovala vláda, která bude závislá na hlasech radikální levice, tedy komunistů, strany, která se neoprostila od minulosti a má ve svých řadách stalinisty," řekl ČTK. Existuje podle Bělobrádka mnoho jiných vládních variant - bez vlivu KSČM i SPD Tomia Okamury, které nebyly vyčerpány.

SPD případný kabinet nepodpoří podle místopředsedy hnutí Radima Fialy ne kvůli osobním nebo personálním důvodům, ale kvůli důvodům programovým. "ČSSD je politická strana s korupční minulostí, programově podporuje imigraci, diktát EU a budování neomarxistické totality na základě pozitivní diskriminace menšin," sdělil ČTK Fiala.

Původně se objevovaly zprávy o tom, že by ČSSD mohla do připravovaného kabinetu s ANO a podporou komunistů vyslat i ženy. Uvažovalo se o tom, že sociální demokraté budou mít ve vládní sestavě ministryně práce a kultury. Česko dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních institucí i domácích organizací za nízké zastoupení žen v politice a na rozhodování. Upozorňuje na to výbor OSN pro odstranění diskriminace žen či Světové ekonomické fórum (WEF), podle jehož poslední zprávy skončila ČR ve srovnání 144 států na 88. místě. V žebříčku loni poklesla o sedm příček. V nynější patnáctičlenné vládě v demisi jsou čtyři ženy.