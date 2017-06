Praha - ČSSD slibuje voličům průměrný plat 40.000 korun měsíčně do pěti let, progresivní zdanění i určitou formu milionářské daně nebo rychlejší zdravotní péči. Program s názvem Dobrá země pro život dnes strana představila na konferenci v Praze. Program do podzimních sněmovních voleb schválil ústřední výkonný výbor strany, který rovněž za nového volebního lídra zvolil ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Program zkritizovala pravicová opozice nebo šéf vládního hnutí ANO Andrej Babiš. Označili ho za populismus nebo nesplnitelné sliby.

Při minulých sněmovních volbách ČSSD slibovala, že prosadí dobře fungující stát. Její nový program delegáti odsouhlasili jednomyslně. Podle statutárního místopředsedy Milana Chovance hlasování ukázalo, že ČSSD táhne za jeden provaz. V projevu zdůraznil, že sociální demokraté musejí přestat s hádkami mezi sebou a vést politické debaty sami o sobě.

Cílem strany podle něj musí být ochrana lidí, kteří to potřebují. Chovanec je přesvědčen, že sociální demokracie má šanci vyhrát volby a věří, že také vyhraje. Podle nového volebního lídra Zaorálka by rolí ČSSD mělo být pomáhat a chránit. Neměla by lidi buzerovat regulacemi a připomínat jim své minulé úspěchy, uvedl Zaorálek.

Kromě zvýšení průměrných platů sociální demokraté v programu slibují do pěti let také zvýšení minimální mzdy alespoň na 16.000 korun. Její pravidelné navyšování chtějí zaručit zákonem. Aktuálně je průměrná mzda v ČR 27.889 korun a minimální 11.000 korun.

V oblasti daní sází ČSSD na progresivní zdanění a zrušení superhrubé mzdy. Strana chce zavést progresivní zdanění příjmů fyzických osob, tím plánuje snížit daně a zvýšit příjmy 98 procentům zaměstnanců. Novinky chtějí sociální demokraté zavést také ve zdanění velkých firem s vysokými zisky nebo u bank. V daňové oblasti chce ČSSD také prosazovat snížení DPH u základních potravin na deset procent.

Zrychlení zdravotní péče podle ČSSD přinese například postupná digitalizace zdravotnictví, která by měla zkrátit čekací doby u lékaře. Sociální demokracie chce prosadit, aby nárok na porodné nově měly rodiny s příjmem do 3,5 násobku životního minima. Zároveň chce strana zvýšit přídavky na dítě a rodičovské příspěvky ze současných 220.000 na 300.000 korun. Seniorům slibuje ČSSD zvyšování příspěvků na péči i důchodů.

S kritikou programu se ozvala ODS, podle které socialisté například nabízejí komplikovanější daně, než jsou dnes. Splnění programu ČSSD by podle občanských demokratů znamenalo další zadlužení země. Podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska se sociální demokraté snaží dostat zpátky své bývalé levicové voliče. Není to program pro budoucí prosperitu a konkurenceschopnost země, uvedl Kalousek. Šéf ANO Andrej Babiš v České televizi uvedl, že sociální demokraté pravidelně svůj program neplní.

Ústřední výkonný výbor dnes také přijal usnesení, v němž poděkoval premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi za jeho práci, kterou udělal pro stranu i pro stát. Sobotka se tento týden kvůli klesajícím volebním preferencím strany rozhodl vzdát role volebního lídra a předsedy strany. Sobotka straníkům řekl, že ČSSD stojí za většinou úspěchů současné vlády. Strana podle něj v končícím volebním období prosadila cíle, které chtěla prosadit. Účastníci konference jeho sedmileté působení v čele sociální demokracie odměnili dlouhotrvající potleskem ve stoje.

Užší vedení sociální demokracie dnes také potvrdilo lídry volebních kandidátek v jednotlivých krajích. Není však vyloučeno, že se některé kandidátky ještě budou na nižších místech měnit. Předsednictvo totiž jednalo také o možnosti změny kandidátek včetně jihočeské, z níž vedení strany vyškrtlo někdejšího hejtmana Jiřího Zimolu. Jeho návrat zpět na volební lístek ale neprošel. Krajskou kandidátku kvůli tomu pravděpodobně opustí jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která s vyškrtnutím Zimoly nesouhlasí.