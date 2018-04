Praha - Předseda sociální demokracie Jan Hamáček očekává, že hnutí ANO osloví ČSSD a přijde s nástinem podmínek pro znovuzahájení rozhovorů o vládě. Vyjednavače ANO pověřil obnovením rozhovorů výbor hnutí ve čtvrtek. Nabídku ANO by posoudilo předsednictvo socialistů, které by se pravděpodobně sešlo příští pátek, řekl novinářům Hamáček po dnešním jednání grémia strany. Místopředseda ČSSD Martin Netolický zmínil, že by strana chtěla záruky, aby vedle vládní neexistovala alternativní koalice ve Sněmovně.

Hamáček uvedl, že dnešní jednání grémia nebylo mimořádnou reakcí na čtvrteční krok ANO. O situaci se nicméně mluvilo. "Oficiálně zatím žádná komunikace nepřišla. Pokud by nás ANO oslovilo, svolal bych jednání předsednictva, které jediné může rozhodnout, zda jednání obnovit," řekl novinářům Hamáček.

ČSSD proto bude čekat na oslovení, dodal. "Očekávám, že součástí bude nástin podmínek," uvedl. Nechtěl zatím hovořit o tom, za jakých podmínek by obnovu jednání podpořil. "Nyní bych nechtěl něco tak zásadního komentovat, míč je na jejich straně," uvedl.

Videopřenos z TK Hamáčka po jednání grémia ČSSD

Netolický řekl, že jednání s ANO není o postech, ale o celém systému podmínek vzájemné spolupráce. Pro ANO je zřejmě nepřijatelná vláda s KSČM a SPD, ale ve Sněmovně budou mít nadále většinu, připomněl. Opozice nyní ANO často vyčítá, že hlasování zatím v dolní komoře zvládá spolu s KSČM a SPD. "My chceme pojistky, záruky, jak by se rozhodovalo v případě vnitřního sporu," uvedl. Neumí si představit situaci, kdy by v případě neshody v koalici hledal některý z parterů ve Sněmovně hlasy jinde. "Chceme mít jasné záruky, že tu nebude parlamentní koalice a vedle toho druhá koalice, řekl.

ČSSD zdůvodnila ukončení předchozího vyjednávání tím, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Zástupci ANO uváděli, že ČSSD odmítla velkorysé návrhy hnutí, protože chtěla získat post ministra vnitra.

Na víkendovém sjezdu sociální demokracie jasně převažovalo pozitivní hodnocení ukončení rozhovorů, které pak účastníci sjezdu vzali na vědomí. Delegáti v Hradci Králové kritizovali, jak se Babiš během vyjednávání směrem k ČSSD vyjadřoval a choval. Vesměs zaznívalo, že obnova jednání by byla přípustná jen v případě, kdy by Babiš netrval na své účasti ve vládě.

Předsednictvo ČSSD by se mělo podle Hamáčka sejít příští pátek, protože je to velký orgán a je třeba jeho schůzi předem zorganizovat. "Pokud bychom dospěli k dohodě, bude předložena všem členům sociální demokracie k rozhodnutí," řekl. ČSSD je podle něj povinna jednat, protože je odpovědná strana a v Česku už dlouho chybí stabilní vláda.