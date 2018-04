Hradec Králové - Ústřední výkonný výbor ČSSD navzdory kritikům neodmítl další vyjednávání o vytvoření vlády s ANO a s podporou KSČM. Schválil dnes pouze to, že o účasti v této koalici rozhodnou sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu, který by se měl konat do dvou měsíců. Konání referenda si vyžádal už únorový sjezd strany. Širší vedení ČSSD zakázalo spolupráci s SPD na celostátní úrovni. Navázalo tak na rozhodnutí sjezdu, že její vláda s ANO se nesmí opírat o hlasy SPD.

Rozhodnutí v referendu bude platné, pokud se hlasování zúčastní nejméně čtvrtina členů sociální demokracie, řekl po jednání novinářům předseda strany Jan Hamáček. Otázku a termín referenda by mělo určit předsednictvo sociální demokracie.

Záznam videa z TK po zasedání výboru ČSSD

Vedení ČSSD před týdnem souhlasilo s obnovením jednání s ANO o vládní koalici, přestože ANO odmítlo splnit podmínku, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk. Podmínka se aktuálně týká předsedy ANO Andreje Babiše. ANO nicméně socialistům nabídlo pět ministerstev včetně vnitra.

Sociální demokraté nově chtějí, aby koaliční smlouva zavázala premiéra do týdne rezignovat, pokud všichni ministři ČSSD podají demisi. Kritici uvnitř ČSSD to pokládají za nedostatečné. Jednání o vládě mají pokračovat příští týden.

ČSSD si zakázala spolupráci s SPD na celostátní úrovni

Širší vedení ČSSD zakázalo sociální demokracii spolupráci s hnutím SPD Tomia Okamury na celostátní úrovni. Navázalo tak na rozhodnutí sjezdu, že její vláda s ANO se nesmí opírat o hlasy SPD. Doposud platí pro sociální demokraty zákaz celostátní spolupráce s KSČM.

Zákaz spolupráce byl přijat jednomyslně, řekl novinářům po jednání ústředního výkonného výboru strany její předseda Jan Hamáček.

Vymezení proti Okamurovu hnutí žádají sociální demokraté i po ANO jako případnému koaličnímu partnerovi. Usilují mimo jiné o to, aby členové Okamurova hnutí byli odvoláni z vedení Sněmovny a jejích orgánů. Důvodem jsou výroky představitelů SPD, kterými zpochybňovali holokaust nebo se vymezovali vůči členství ČR v EU.