Praha - Sociální demokracie dnes v inzerátech a na billboardech začíná kampaň s heslem Když bohatne země, musí bohatnout i lidé. Novinářům podrobnosti kampaně představil volební lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Hlavním sdělením podle něj bude to, že aktuálně nejsilnější vládní strana vyhlásí "válku levné práci", která podle něj devastuje životy. Zaorálek také prohlásil, že západoevropské země by měly tlačit na růst platů v zemích východních.

Zaorálek řekl, že se od svého nástupu do čela volební kampaně v polovině června snažil pracovat na změně prezentace. Nepořádá například stranické volební mítinky, kam by zval lidi, ale místo toho za lidmi chodí. "Zkouším to 14 dní, funguje to, je to proveditelné," řekl novinářům. Součástí změny je nové logo a jiná podoba billboardů, než kterou plánoval původní volební manažer ČSSD Jan Birke.

Levná cena práce v Česku podle Zaorálka může znamenat pro zemi past. Nyní sice umožňuje prodávat do ciziny výrobky, do budoucna ale může přinést zastarávání. "Byl bych rád, kdyby to byla určitá strategie, na které by byla širší shoda," uvedl Zaorálek.

Řešit situaci chce ČSSD zvyšováním minimální mzdy, zavedením progresivního zdanění, zvedáním platů ve veřejné sféře, změnou systému investičních pobídek nebo podporou kolektivního vyjednávání. Za důležité považuje i boj proti daňovým rájům a vyrovnávání rozdílů mezi regiony v rámci Česka i Evropské unie.

Zaorálek a volební lídři ČSSD v krajích se začnou objevovat na billboardech, dnes vyšla v tisku i celostránková inzerce, uvedl. "Nestojím o zemi, z níž naše děti a děti našich dětí odcházejí," píše Zaorálek v inzerátu voličům. Vedle růstu mezd zdůrazňuje dostupnost veřejných služeb.

Sociální demokracie naopak nebude znovu otevírat téma zdanění církevních restitucí. Podle analýz právníků by podobný zásah neuspěl u Ústavního soudu. "Tady se pravici povedlo něco, co se bez nějaké revoluce nedá změnit. Pokud je názor takový, že ta věc je neprůstřelná a odmítl by to Ústavní soud, vyhlašoval bych bitvu, která je předem prohraná," řekl Zaorálek.

Zaorálek: Západní země by měly tlačit na růst platů ve východních

Pokud chtějí západoevropské země řešit tzv. sociální a mzdový dumping, měly by východním zemím pomoci v boji proti levné práci, řekl novinářům ministr Zaorálek. Téma by měl podle něj otevřít premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v Salcburku při jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, kterého se za 14 dní zúčastní i předseda rakouské vlády Christian Kern a slovenský premiér Robert Fico.

Kern chce v Rakousku řešit sociální a mzdový dumping, který podle Macrona i Kerna negativně ovlivňuje pracovní trh v západní Evropě. Francie a další západoevropské země stále silněji nesouhlasí s tím, aby lidé z chudších východoevropských států unie na západě společenství pracovali za mzdy odpovídající úrovni běžné v jejich domovských zemích.

Zaorálek však západoevropským zemím vyčítá, že jim na jednu stranu vadí, že pracovníci z východu dostávají méně peněz, ale na druhou stranu netlačí na zaměstnavatele, kteří pocházejí z jejich zemí, aby na Východě přidávali. "Proč tedy ve svých firmách v ČR vyplácejí nízké mzdy zaměstnancům?" řekl Zaorálek.

Západní státy by podle něj měly tlačit na to, aby tamní firmy zvyšovaly mzdy ve svých zahraničních pobočkách. "To, co oni po nás dnes chtějí, je nahrávka na to, abychom se toho chopili. Řekli, že my jsme pro konvergenci a kohezi v Evropě, ale v tom případě i vy musíte pomoci nám ve zvyšování mezd," řekl.

Sociální rozdíly mezi státy v Evropské unii v konečném důsledku způsobují i další neshody, míní Zaorálek. Vycházejí z nich podle něj například i rozdílné názory západních a východních zemí v otázce migrace. Za prioritu proto považuje vyrovnání rozdílů. "Přál bych si, abychom měli takové nástroje v Evropě, které nám umožní se dorovnávat daleko lépe než dosud," uvedl ministr.

O velkých rozdílech v životní úrovni mezi východem a západem Evropské unie debatoval Macron s premiéry visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko) už v Bruselu koncem června. Účastníci schůzky tehdy konstatovali, že rozdíly v platech, které Paříž označuje za sociální dumping, mají důsledky pro trh práce v západních unijních zemích.