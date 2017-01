Právě zveřejněno

Praha -Vládní sociální demokraté trvají na návrhu posílení důchodového účtu 60 miliardami korun z přebytku loňského rozpočtu. Celkem by tak na speciálním penzijním účtu, který je součástí rozpočtu, vznikla na valorizaci penzí rezerva 84 miliard korun, řekl dnes novinářům premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Návrh v pondělí ČSSD představila koaličním partnerům, vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš po jednání řekl, že s rozhodnutím počká do 30. dubna, do kdy má vláda návrh na použití přebytku předložit Sněmovně.

Koaliční jednání podle Sobotky ukázalo, že návrh ČSSD "jde správným směrem". "Trváme na tom, aby se vytvořila rezerva na valorizaci penzí," uvedl předseda vlády. V době, kdy se zemi hospodářsky daří, by podle něj měla vláda napravit chování kabinetů z 90. let, kdy byly peníze na důchody používány i k jiným účelům. Účet by měl sloužit pro příští léta na zajištění valorizaci penzí bez ohledu na hospodářský růst.

Babiš v pondělí řekl, že představy hnutí ANO a ČSSD jdou stejným směrem, jen o nich jinak hovoří. Výhrady má ministr financí k návrhům KDU-ČSL, která chce posílit investice.

Státní rozpočet loni skončil v přebytku 61,8 miliardy Kč, což je nejlepší výsledek od vzniku Česka. Schválený rozpočet přitom počítal se schodkem 70 miliard Kč. Podle analytiků přebytek odráží dobrý výkon ekonomiky a nízké investice. Vládní politici přičítají přebytkové hospodaření ekonomickému růstu, úsporám ve státních výdajích a lepšímu čerpání peněz z EU. Podle opozice ale občané dopady rozpočtového přebytku nepocítí ani na daňových úlevách, ani na zlepšení služeb.

ČSSD chce ve vládě prosadit pomoc rodinám či seniorům

ČSSD chce do voleb ve vládě prosadit zvýšení přídavků na děti či otcovskou dovolenou. Soustředit se bude i na seniory, zaměstnance nebo bezpečnost. Novinářům to dnes řekl premiér a předseda strany Bohuslav Sobotka. Kabinet by podle něj měl využít toho, že ve Sněmovně nemá jen těsnou většinu, a až do konce svého mandátu by měl fungovat naplno.

Sobotka jako hlavní prioritu sociální demokracie označil pomoc rodinám s dětmi. "Máme možnost prosadit změny, které budou znamenat konkrétní zlepšení," uvedl. Jmenoval zvýšení příspěvku na děti nebo otcovskou dovolenou. Ministryně práce Michaela Marksová chce mimo jiné prosadit předpis o sociálním bydlení a dlouhodobé ošetřovné.

Seniorům by měl pomoci nový systém valorizace penzí, který bude lépe zohledňovat růst mezd, a nižší limity na spoluúčast pacientů z řad seniorů. Sociální demokracie chce také prosadit regulaci agentur práce a zvýšit dávky při dlouhodobé nemoci. Zaměstnance by měl podpořit i další růst minimální mzdy.

Ministři sociální demokracie by měli také pracovat na stabilizaci zdravotní péče a posilování bezpečnosti, uvedl Sobotka. V kabinetu chce ČSSD také tlačit na to, aby byla zahájena výstavba klíčových dopravních staveb a zrychlilo se čerpání evropských fondů. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík chce sestrám u lůžek od července přidat 2000 korun či rozšiřovat počet studentů lékařských fakult.

Ministr vnitra Milan Chovanec plánuje uvádět do praxe opatření doporučená auditem národní bezpečnosti nebo zlepšovat podmínky práce bezpečnostních sborů. Rozšířit chce také možnosti občanů vyřizovat styk s úřady přes internet. Diplomacii bude podle jejího šéfa Lubomíra Zaorálka zajímat mírové řešení konfliktů, které způsobují migrační vlnu, a vyjednání co nejlepších podmínek odchodu Británie z Evropské unie pro Čechy, kteří tam žijí.

Resort průmysl bude pracovat na podpoře exportu a modernizaci investičních pobídek. "Budeme se zaměřovat na to, aby investice, co přicházejí, byly s vysokými platy pro zaměstnance," uvedl ministr Mládek. Ministryně školství Kateřina Valachová se soustředí na kariérní řád pro učitele a posilování rozpočtu svého resortu.

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka novinářům řekl, že chce řešit nezaměstnanost a vzdělání v sociálně vyloučených lokalitách a spolu s ministerstvem spravedlnosti dokončit novelu insolvenčního zákona.

Od července mají dostat všechny sestry přidáno, pomůže dotace

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) chce zdravotním sestrám sloužícím v nemocnicích u lůžek pacientů od července přidat 2000 korun. Pro nemocnice, které se nemusí řídit rozhodnutím vlády, vytvoří speciální dotační program, ve kterém budou vázány peníze pro sestry sloužící na směny. Nemocnice tak budou mít šanci získat peníze ze 400 milionů korun, které ministerstvo dá ze své rezervy. Celkem bude opatření tento rok stát miliardu korun. Ludvík to řekl na dnešní tiskové konferenci k prioritám sociální demokracie pro letošní rok.

Další novinkou, která má přilákat zájemce do zdravotnictví, má být navýšení kapacity lékařských fakult tak, že přijati budou všichni studenti, kteří složí zkoušky. Počet mediků by tak mohl podle fakult výhledově stoupnout o 15 až 25 procent, uvedl Ludvík.

Zdravotní sestry jsou odměňovány podle dvou zákonů podle toho, v jakém zařízení pracují. V případě sester odměňovaných podle zákona o platu, bude vláda novelizovat nařízení o příplatku za směny. Pro zvýšení platů za směny v přímo řízených nemocnicích získal Ludvík 600 milionů dohodou s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO).

Sestry odměňované podle zákona o mzdách si budou moci polepšit z dotačního programu. V úhradové vyhlášce pro příští rok už bude stát se změnou podle Ludvíka počítat.

Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z prosince 2015 vyplývá, že v Česku chybělo téměř 3300 sester na plný úvazek, z toho téměř polovina v nemocnicích. Ve státní nemocnici měly sestry průměrně 30.866 korun měsíčně, v nestátní 25.434 korun.

V nemocnicích chybějí i lékaři, dostat do nich mladé chce ministr tím, že na lékařské fakulty budou přijímáni všichni, kdo složí přijímací zkoušky. Nebude platit čára, která dosud odděluje ty, kteří se nedostanou na studia kvůli kapacitě škol, uvedl Ludvík.