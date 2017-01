Praha - Vládní koalice se na dnešním jednání neshodla na využití šedesátimiliardového přebytku loňského rozpočtu. Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) chce s rozhodnutím počkat na vývoj letošního rozpočtu. Čas má vláda do konce dubna, kdy musí Sněmovně předložit návrh na využití peněz.

"Nechme běžet (letošní) rozpočet a uvidíme, jak bude vypadat koncem března," řekl Babiš novinářům. Jednotliví ministři by podle něj chtěli mít čím dál větší rozpočty, a přitom je nečerpají. Uvedl, že přebytek reálně neexistuje, jde jen o administrativní úkon. "Pravdu má pan prezident, který říká, že ty peníze de facto neexistují," připomenul nedělní výrok prezidenta, který označil za ekonomické analfabety ministry, kteří po úterním oznámení, že loňský rozpočet skončil s přebytkem 61,8 miliardy korun, začali plánovat, jak s penězi naloží.

Sociální demokraté dnes přišli s návrhem, aby byl přebytek loňského rozpočtu převeden na důchodový účet, z kterého se vyplácejí penze. Alternativní návrh z dílny ČSSD počítá s využitím přebytku 62 miliard korun na snížení schodku v letošním rozpočtu. Letošní státní rozpočet počítá se schodkem 60 miliard korun. "Pan premiér má pravdu v tom, že důchody jsou deficitní, ale tady ten účet je reálně nepoužitelný," uvedl Babiš k představě ČSSD. Podotkl, že on a premiér myslí podobě, "ale každý to komentuje jiným způsobem".

"Jiné je to u ministra (zemědělství Mariana) Jurečky, který chce další peníze," uvedl Babiš. O případném navýšení některých kapitol je podle něj možné rozhodnout až podle vývoje na jaře.

KDU-ČSL chce podle prvního místopředsedy Jurečky část přebytku směřovat na zlepšování života lidí na venkově, konkrétně na výstavbu vodovodů a čistíren odpadních vod a opravy silnic druhé a třetí třídy. "To jsou investice, které stát stejně musí urychleně udělat. Není možné, abychom měli přes 200 obcí, kde nemají vodovod a obyvatelé chodí tři měsíce v roce pro vodu s kanystry a obce, kde není kanalizace ani čistírna odpadních vod a přepady ze septiků tečou do potoků a řek. Chceme, aby se i mimo Prahu a velká města žilo kvalitně," uvedl odpoledne.

Koalice plánuje přehlasovat senátní veto rozpočtové odpovědnosti

Vládní koalice bude ve Sněmovně hlasovat pro zákon o rozpočtové odpovědnosti, jak ho už jednou poslanci schválili, a současně nechá připravit jeho novelu. Novinářům to po jednání lídrů ČSSD, ANO a KDU-ČSL řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Senátoři včetně zástupců vládní sociální demokracie koncem listopadu návrh zákona označili za neústavní ve vztahu k obcím či krajům a odmítli ho schválit. Pokud Sněmovna senátní veto přehlasuje, obrátí se na Ústavní soud.

"Dohodli jsme se na tom, že by koalice podpořila ten návrh tak, jak ho schválila Poslanecká sněmovna. Následně by ministerstvo financí připravilo následnou novelu, která by reagovala na některé připomínky měst a obcí," uvedl Sobotka.

Návrh počítá s tím, že pokud by zadlužení veřejných rozpočtů překročilo 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady by musely přijmout nápravná opatření. Zatímco vláda by musela předložit návrhy státního rozpočtu tak, aby pouze vedly k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí, obce a další instituce by musely mít rozpočty přinejmenším vyrovnané.

Záměr obrátit se na Ústavní soud avizoval v listopadu například předseda senátorů ČSSD a bohumínský starosta Petr Vícha. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil tehdy připomněl, že není možné běžným zákonem omezovat ústavou zaručené právo obcí a krajů územních celků na vlastní rozpočet. Poukázal na to, že nová pravidla měla mít původně formu ústavního zákona, vláda se na něm ale nedokázala ve Sněmovně s opozicí shodnout.