Praha - ČSSD oznámila, že půjde do voleb s návrhem na zavedení bankovní daně. Daň, která je myšlena jako odvod z celkových aktiv banky, by se odvíjela od výše aktiv bank. Nejvyšší sazba 0,3 procenta by byla pro banky s aktivy nad 300 miliard korun, nejnižší 0,05 procenta pro banky s aktivy do 50 miliard korun. Podle bank opatření postrádá logiku, je diskriminační a odrazuje od investic.

I ekonomové a pravicoví opoziční politici se shodují, že zavedení daně jen odradí investory a zdraží služby klientům. Nápad s bankovní daní odmítl také ministr financí Andrej Babiš (ANO) a koaliční KDU-ČSL. Podporu při zavádění progresivních daní může ČSSD najít u komunistů.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) upozornil na to, že speciální daň pro banky má 15 zemí Evropské unie, včetně Německa, Francie, Švédska nebo Británie. Speciální daň pro finanční sektor mají podle něj i všechny sousední země Česka. Rozpočet by měl podle propočtů ČSSD získat tímto opatřením 11 miliard korun ročně.

"Stabilní a výkonný bankovní sektor představuje dlouhodobou konkurenční výhodu ČR. Bylo by neprozíravé tuto výhodu a oporu ekonomiky jakkoliv oslabovat," uvedl dnes prezident České bankovní asociace Pavel Kavánek. Podle generálního ředitele Raiffeisenbank Igora Vidy zavedení sektorové daně postrádá logiku, je diskriminační a především snižuje atraktivitu daného sektoru pro budoucí investice.

Český daňový systém podle předsedy ODS Patra Fialy potřebuje naopak zjednodušení a hlavně stabilitu. "Pro Českou republiku jsou návrhy ČSSD škodlivé," uvedl. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska vyšší daňová zátěž jen zdraží služby pro české občany. "Zdanění bank ve finále zaplatí lidé. Vlastníci bank rozhodně nebudou mít nižší zisky," uvedl. Ke kritice se přidal i šéf ANO Babiš, podle nějž danění podle sektorů není dobrý nápad a v jiných zemích se neosvědčilo. K myšlence víc zdanit banky se naopak přihlásili komunisté.

Analytici se domnívají, že bankovní daň dopadne na klienty bank zdražením služeb. Navíc opatření nemá ekonomické opodstatnění a je čistě politickým aktem. "Bankovní daň nebude mít jiný dopad než zdražení služeb bank a logicky to bude český občan, který to zaplatí. Proto by si měla ČSSD uvědomit veškeré dopady svých kroků a nevytahovat populistické králíky z klobouku pár měsíců před volbami," uvedl například analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl. Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy sektorová daň nemá žádné ekonomické opodstatnění a je čistě politickým aktem, který má potenciál znevěrohodnit Českou republiku v očích mezinárodní investorské komunity.

Podle ČSSD by se ale zavedení bankovní daně nemělo občanů nijak negativně dotknout. S možným přenesením daně na klienty by si měl podle sociálních demokratů poradit konkurenční boj.

První sazbu daně navrhuje ČSSD 0,05 procenta pro banky s aktivy do 50 miliard korun. Od 50 do 100 miliard korun aktiv by daň byla 0,1 procenta, od 100 do 300 miliard korun pak 0,2 procenta a od 300 miliard korun ČSSD navrhuje daň na 0,3 procenta.

V Česku bylo ke konci loňského září podle statistik České národní banky 45 bank a poboček zahraničních bank. Aktiva nad 300 miliard korun mají podle dostupných údajů Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, UniCredit Bank a Raiffeisenbank. Celková aktiva bankovního sektoru ke konci září byla podle údajů ČNB 5,9 bilionu korun. Bankovní tituly na pražské burze reagovaly na oznámení plánů ČSSD poklesem.