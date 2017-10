Praha - Senát se bude případem těžby lithia v Česku zabývat pravděpodobně tuto středu v podvečer v rámci své řádné schůze. O projednání požádala opoziční ODS. Podpořit to chce také předseda horní komory Milan Štěch (ČSSD), jak dnes oznámil na facebooku. Jednání by se měl podle něj zúčastnit také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Firma Geomet, která plánuje těžbu lithia na Cínovci, se distancovala od předvolebních debat na toto téma.

"Podpořím záměr zařadit ve středu na plénum Senátu bod týkající se záležitosti zamýšlené těžby lithia, a to zejména proto, aby se objasnila celá geneze této problematiky a projednal další možný vývoj," uvedl Štěch.

Sociální demokraté podle jejich předsedy Milana Chovance chtějí projednání kauzy uspíšit vzhledem k tomu, že KSČM a ANO si kvůli tomu vyžádali mimořádnou schůzi Sněmovny, která by byla patrně v týdnu před sněmovními volbami. "Vyvrátíme veškerá lživá obvinění hnutí ANO, veřejnost tak dostane možnost dozvědět se, kdo je skutečným viníkem," uvedl.

Předseda ANO Andrej Babiš v uplynulých dnech označil memorandum o těžbě lithia, které s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD), za krádež za bílého dne. Ministra vyzval k odstoupení a chystá trestní oznámení. Podle ČSSD byl však postup dán předchozími kroky ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), jehož úřad letos prodloužil australské firmě povolení k průzkumu ložisek lithia v ČR. Brabec namítá, že licenci neprojednával a že ji prodloužil v souladu s geologickým zákonem místně příslušný úředník.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle ČSSD žádný problém kolem lithia nezavinilo. "Napravuje jen škody, které ministr životního prostředí za hnutí ANO Richard Brabec napáchal," postavil se Chovanec za Havlíčka.

Memorandum o porozumění s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) podepsal Havlíček minulé pondělí. O víkendu odmítl, že by dokument znamenal pro Česko hrozbu v případných mezinárodních soudních sporech o ochraně investic. Jde podle něj o nezávazné ujednání, ze kterého pro stát nevyplývají žádné závazky ani povinnosti. Podle Babiše nebo některých komunistických představitelů hrozí na základě memoranda ČR mezinárodní arbitráž. Podle Babiše má těžbu obstarat státní podnik.

Obviňováním ČSSD a Havlíčka se podle Chovance Babiš pouze snaží vyvolat umělou kauzu, která má zakrýt jeho problémy. Chovanec také citoval z dopisu Brabce k plánovanému memorandu, ve kterém ministr uvádí, že dohoda je jedním ze správných kroků, které otvírají prostor ke spolupráci při těžbě lithiových rud, úpravě této suroviny i umístění zpracovatelských i finálních výrobních kapacit v Česku.

"Hnutí ANO šíří kolem těžby lithia spoustu lží a polopravd, proto považujeme za důležití probrat celou věc na parlamentní půdě," uvedl.

"Zatímco Brabcovo ministerstvo, vedené ANO, v tichosti umetalo cestu k těžbě pro australskou firmu, Havlíček se snaží pro ČR zachránit, co se dá," uvedl na twitteru premiér Bohuslav Sobotka.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou EMH vlastní. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín.

Havlíček ve Sněmovně vysvětlí historii kauzy kolem těžby lithia

Ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) nehodlá odstupovat kvůli podpisu memoranda o těžbě lithia. K vysvětlení dohody dnes ministra vyzval šéf koaličního hnutí ANO Andrej Babiš. Pokud tak Havlíček neučiní, měl by podle Babiše odstoupit. Havlíček ČTK řekl, že memorandum umožní státu přátelsky se zapojit do projektu s vlastníkem licence australskou firmou European Metals Holdings (EMH). Babiš podle něj lže. Svolání mimořádné schůze Sněmovny na téma lithia považuje ministr za předvolební kampaň, je ale připraven vystoupit a vysvětlit historii zájmu těžařů o těžbu lithia v Česku.

Havlíček dohodu uzavřel před týdnem. Tvrdí, že stát se tak může přátelsky zapojit do projektu firmy, která vlastní licence na průzkum a budoucí těžbu lithia. Termín podpisu memoranda podle něj vyplynul z tempa jednání, cíleně ho krátce před volbami nevybíral. Babiš považuje podpis memoranda za skandální. "To, co vykládá Babiš, jsou všechno jenom lži. Já se vůbec divím, že člověka, který je trestně stíhán pro úmyslný daňový podvod, dnes ještě někdo poslouchá," uvedl.

Schůze Sněmovny je nepochybně svolávána s cílem, aby někteří poslanci se mohli týden před volbami prezentovat před kamerami, řekl Havlíček. "Samozřejmě pro mne je to také příležitost, abych mohl celý ten příběh kauzy lithium, který tady probíhá řadu let, vysvětlit od jeho zrodu. Jaká byla role jeho jednotlivých aktérů a co mohl dělat stát," uvedl.

O víkendu Havlíček odmítl, že by dokument znamenal pro Česko hrozbu v případných mezinárodních soudních sporech o ochraně investic. Memorandum je podle Havlíčka nezávazné ujednání, ze kterého pro stát nevyplývají žádné závazky ani povinnosti.

Geomet se distancoval od předvolebních debat na téma lithium

Firma Geomet, která plánuje těžbu lithia na Cínovci, se distancovala od předvolebních debat na toto téma. Diskusi chce udržet v odborné rovině. ČTK dnes zaslala za společnost prohlášení Petra Miterová. Memorandum o porozumění podepsal před týdnem ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou společností European Metals Holdings (EMH), kterou Geomet v ČR zastupuje.

K těžbě lithia, které se využívá při výrobě baterií, se v minulých dnech vyjádřila řada politiků včetně prezidenta Miloše Zemana, který byl na návštěvě Ústeckého kraje. "Bohužel musíme konstatovat, že se z této debaty zcela vytratila reálná fakta. V žádném případě se nechceme vměšovat do předvolebních politických debat, nicméně považujeme za zásadní uvést některé, dle našeho názoru, úmyslně šířené polopravdy a dezinformace na pravou míru," uvedl v prohlášení Geomet.

Celkové množství lithných rud v ložisku Cínovec je podle posledních průzkumů zhruba 656 milionů tun. Reálně lze podle Geometu podzemním způsobem dobývání vytěžit ročně maximálně 1,8 milionu tun rudy, to je 37,8 milionu tun za 21 let. Právě na tolik let plánuje zatím investor těžbu.

Doposud jediný odborně zpracovaný ekonomický model těžby vznikl v předběžné studii proveditelnosti. Po zohlednění všech nákladů, včetně vstupní desetimiliardové investice, předpokládá celkový zisk projektu 540 milionů dolarů, což je v přepočtu 11,6 miliardy korun za 21 let. "Potenciální zisk vytvoření po dobu těžby představuje 0,4 procenta z mediálně šířených tří bilionů korun a lze z něj uhradit pouze 0,6 procenta aktuálního státního dluhu," uvedl v prohlášení Geomet.

Memorandum o porozumění podle Geometu zavázalo společnost European Metals Holdings k budoucímu zpracování vytěžené suroviny v České republice. Pokud by se podařilo v Česku vytvořit ucelený řetězec až po finální výrobu baterií, případně elektromobilů, může ČR v období 21 let inkasovat podle Geometu ze všech možných daní více než 700 miliard korun, tzn. více než šedesátinásobek potenciálního zisku těžaře.

Sněmovna hledá náhradní prostory pro mimořádnou schůzi

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu KSČM k těžbě lithia v Česku se zřejmě bude muset konat v náhradních prostorách, a nikoli tradičně v jednacím sále, který nyní prochází rekonstrukcí. Sněmovna hledá místo, kde by se schůze mohla konat, řekl ČTK vedoucí jejího tiskového odboru Roman Žamboch. Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik na dotaz ČTK řekl, že pod žádostí o svolání schůze se sejde kolem 60 podpisů. Zapotřebí jich je 40.

"Rekonstrukce jednacího sálu běží a Sněmovna v současné době prověřuje, jak je schopna zorganizovat schůzi v náhradních prostorách, kterými disponuje," řekl Žamboch.

S výjimkou klubů KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a ODS jsou na listině podpisy poslanců ze všech ostatních klubů, uvedl Kováčik. Datum konání schůze je podle něj na předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi (ČSSD), kterému chce listinu s podpisy doručit dnes kolem poledne. Schůzi musí předseda Sněmovny podle jednacího řádu svolat do deseti dnů od obdržení žádosti.

Podrobnosti k tématu jednání chce KSČM oznámit na úterní tiskové konferenci ve Sněmovně. "V podstatě nám jde o to, aby vláda sdělila, jak to vlastně myslí, aby vláda jasně deklarovala, že nebude naše přírodní zdroje strategického významu zašantročovat do cizích rukou," řekl Kováčik ČTK.

Babiš: Havlíček musí dohodu o lithiu vysvětlit, nebo odstoupit

Havlíček by měl podle Babiše vysvětlit, proč podepsal memorandum o těžbě lithia s australskými těžaři. Týden stará dohoda je podle Babiše skandální. Pokud ministr nedodá uspokojivé vysvětlení, měl by odstoupit, uvedl Babiš.

Babiš dnes uvedl, že nechápe, proč Havlíček memorandum vůbec podepsal. "A není mi jasné, proč právě s tou firmou, která vlastně nemá tu licenci. On to podepsal s EMH se sídlem v Austrálii, to povolení má přitom česká firma Geomet," řekl Babiš. Je podle něj také otázkou, zda Havlíček měl k podobnému kroku kompetence. Kritizuje, že dokument obsahuje ustanovení o možné arbitráži.

Předseda hnutí ANO uvedl, že pokud Havlíček memorandum nevysvětlí, sám na něj podá trestní oznámení. "Z toho se nevykecá. To memorandum je skandální," uvedl Babiš. Dokument se podle něj navíc netýká jen lithia, ale i dalších surovin.

Sociální demokraté koncem minulého týdne poukazovali na to, že souhlas s průzkumem pro těžbu australské firmě prodloužilo ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem z ANO a ministrovi průmyslu pak nezbývalo než memorandum podepsat. Brabec dnes uvedl, že volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek v této věci buď vědomě lže, nebo neví, o čem mluví. "Prodloužení licence jsem ani neprojednal já, vydal ho místě příslušný úředník v Ústí nad Labem," řekl Brabec. Odmítl také, že by k tomu došlo "v tichosti", jak uvedl Zaorálek.

Brabec uvedl, že úředník musel postupovat podle geologického zákona. "Ministr, ani jiný politik nemá šanci ovlivnit udělení této licence a její prodloužení. Když žadatel splní všechny náležitosti, úředník ji musí potvrdit," uvedl ministr. Podle Babiše by se měla vláda na středečním jednání usnést, že Česko by se z dokumentu mělo vyvázat. "Je třeba najmout právníky, kteří to zruší," uvedl.