Praha - ČSSD dosáhla v květnovém volebním modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nejlepší výsledek od loňských říjnových voleb. Sociální demokraté by se 13 procenty skončili druzí za vítězným ANO s 29 procenty, 13 procent by získala také třetí ODS. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti, komunisté, SPD a lidovci. Z nynějších stran v dolní komoře by mimo ni zůstali Starostové a nezávislí (STAN) a TOP 09. Volební model ČTK poskytlo CVVM.

Sběr dat pro volební model se uskutečnil mezi 12. a 24. květnem. Začal tedy v době, kdy ČSSD oznámila, že o jejím vstupu do vlády s ANO, kterou budou tolerovat komunisté, rozhodne vnitrostranické referendum. Voleb by se v květnu zúčastnilo 63 procent občanů ČR.

Podle CVVM zůstává situace až na menší výkyvy relativně stabilní. "Podpora hnutí ANO v posledních třech měsících zůstává na stejné úrovni kolem 30 procent. Můžeme pozorovat velmi mírný nárůst preferencí ČSSD a mírný pokles preferencí Pirátské strany. Ani jeden z těchto posunů ovšem není statisticky významný," uvedli autoři průzkumu.

ČSSD podle dubnového volebního modelu CVVM měla 11,5 procenta, loni v lednu 12,5 procenta. Ve volbách obdržela 7,27 procenta hlasů. Hnutí ANO si udrželo stejnou podporu jako v dubnu, občanským demokratům lehce klesla z dubnových 13,5 procenta.

Piráty by v květnu volilo 11 procent lidí, tedy o 1,5 procentního bodu méně než v dubnu. Komunisté si květnovými 10,5 procenta mírně polepšili z dubnových deseti procent. Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury zůstala na 7,5 procenta, lidovcům ubyl procentní bod na 5,5 procenta.

TOP 09 a STAN podle květnového volebního modelu zůstávají pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny. Prohodily si hodnoty z dubnového volebního modelu: STAN by si v květnu vybralo 4,5 procenta voličů a TOP 09 tři procenta. Po jednom procentu by získali Zelení a Svobodní.

CVVM se v průzkumu dotazovalo 1008 lidí ve věku od 15 let.