Praha - Sociální demokraté podle informací z odpoledního předsednictva strany obnoví jednání o koaliční spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Po zhruba dvě a půl hodiny trvajícím zasedání širšího vedení se podle informací ČTK vyslovilo proti opětovnému otevření koaličních rozhovorů pět členů předsednictva ČSSD, pro bylo 14 a sedm se jich zdrželo.

Už před začátkem dnešní schůzky zástupci vedení ČSSD potvrdili, že ANO nabízí sociálním demokratům pět ministerstev včetně vnitra. Podle informací ČTK jde o ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a resort obrany, či zahraničních věcí.

Případnou spolupráci sociální demokracie zřejmě podmíní také písemným závazkem, že v případě prvoinstančního odsouzení opustí člen kabinetu vládu, což míří na premiéra Babiše, který je trestně stíhán v dotační kauze Čapí hnízdo. ČSSD také trvá na zárukách, které by vyloučily existenci alternativní spolupráce ANO ve Sněmovně s KSČM a SPD.

ANO v pondělí přišlo s nabídkou na obnovu rozhovorů na základě výzvy výboru hnutí, který variantu koalice s ČSSD upřednostnil před podporou KSČM a SPD, doporučovanou prezidentem Milošem Zemanem. Hamáček s nabídkou hnutí ANO ve čtvrtek seznámil Zemana, teprve dnes se oficiálně dočkali straníci prostřednictvím svých zástupců na předsednictvu.

Předsednictvo ČSSD před dvěma týdny jednomyslně podpořilo rozhodnutí vyjednavačů ČSSD rozhovory s ANO ukončit. Sociálním demokratům vadila přítomnost trestně stíhaného Babiše ve vládě. Oslyšen byl tehdy navíc i jejich alternativní požadavek, aby v případě účasti Babiše ve vládě drželi post ministra vnitra.

Vyjednávání by v ideálním případě podle místopředsedy ČSSD Martina Netolického mohla vyvrcholit do konce příštího týdne, kdy by se dohodou mohlo znovu zabývat předsednictvo ČSSD a o den později ústřední výbor strany v Hradci Králové. Pokud by byla dohoda uzavřena, museli by ji potvrdit ještě členové sociální demokracie v referendu.