Praha - Referendum o tom, koho ČSSD podpoří v prezidentské volbě, se uskuteční až v listopadu. Rozhodlo o tom dnes širší vedení strany během zasedání v Praze. Dosud se hovořilo o první polovině roku. Sociální demokraté dnes také vybrali posledního kandidáta na volebního lídra, v Jihočeském kraji by jím měl být starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Účastníci jednání zvolili také členy některých orgánů, do předsednictva se dostal i někdejší poslanec Michal Kraus, který složil v roce 2006 mandát kvůli kauze kolem cesty do Ghany.

Sociální demokracie dosud plánovala vypsat vnitrostranické referendum o podpoře kandidátů na Hrad na polovinu tohoto roku. Strana se však podle premiéra a šéfa strany Bohuslava Sobotky rozhodla, že se soustředí na říjnové volby do Sněmovny a nebude se rozptylovat výběrem mezi prezidentskými kandidáty. V listopadu také bude jasnější, kdo bude o funkci prezidenta usilovat. Předsednictvo také může přijít s jiným postupem, než je referendum, pokud se při něm vyjádří všichni členové.

Někdejší šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Kraus ve Sněmovně skončil kvůli kauze své cesty do Ghany, kde byl v roce 2001 spolu s podnikatelem Františkem Rigem. Kraus byl podezřelý z praní špinavých peněz, pokusu o podvod a později i korupce. Policie nakonec případ odložila. Dnes se prosadil do předsednictva ČSSD, které má přes 30 členů. Podle Sobotky členové zřejmě uznali, že jeho 'karanténa' byla dost dlouhá.

Předsednictvo doplnili také předseda Senátu Milan Štěch či poslanci Richard Dolejš, Jaroslav Foldyna, Robin Böhnisch a Jiří Petrů. Nejdůležitější rolí předsednictva je podíl na sestavování kandidátních listin. Po volbách v roce 2013 právě předsednictvo ČSSD vyzvalo předsedu Sobotku, aby odstoupil z vyjednávání o vládě.

Mrvku jako lídra jihočeské kandidátky dnes podpořilo předsednictvo, které před týdnem vybralo nominanty v ostatních 13 regionech. Kandidáti ještě musí v jednotlivých krajích uspět v hlasování všech členů. Ve většině krajů schválilo předsednictvo ČSSD jen jednoho kandidáta.

V Praze by se tak měl ucházet o hlasy i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, který začátkem týdne řekl, že o první pozici usilovat nebude, protože neprosadil svou představu o dalších příčkách listiny. Po páteční schůzce se zástupci Prahy však Sobotka řekl, že Ludvík zůstává ve hře, stejně jako pražský radní Petr Dolínek a náměstek ministra zahraničí Lukáš Kaucký.