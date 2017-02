Liberec - Kvůli nevypraveným autobusům, na které v prosinci a lednu marně čekali cestující hlavně v oblasti Chrastavy a Hrádku nad Nisou na Liberecku, hrozí ČSAD Liberec půlmilionová pokuta. ČTK to dnes řekl Jan Čáp, vedoucí krajského odboru dopravy, který s dopravcem zahájil kvůli nedodržování jízdních řádů správní řízení. Firma navíc přijde o dvě linky z Liberce do Jablonce nad Nisou a do Jilemnice, které od 15. února převezme BusLine. Cestující, kteří se spojů nedočkali, má dopravce odškodnit.

ČSAD Liberec patří k největším dopravcům, kteří v Libereckém kraji zajišťují regionální autobusovou dopravu. Denně vypraví zhruba 700 spojů. Podle náměstka hejtmana Marka Pietera začaly problémy firmy už v závěru loňského roku. "V prosinci neodjel dopravce pět spojů, za celý leden je to dalších 135 spojů, kterých se cestující nedočkali," řekl ČTK Pieter. Stále to ale podle něj ještě není důvod k výpovědi smlouvy. Tím by bylo, kdyby dopravce tři dny po sobě neodjel 20 spojů. To se zatím nestalo, i když v jednom dni se cestující nedočkali 46 spojů. "Žádný jiný dopravce takové problémy neměl," dodal náměstek.

Největším kritikem služeb ČSAD Liberec je chrastavský starosta Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). "Nic takového jsme nezažil za dobu, co na radnici v Chrastavě jsem, a to je od roku 1994. Prakticky denně nějaký spoj nejede, někdy i několik. Autobusy jedou mimo trasu," popsal situaci starosta. Naposledy dnes nejel malý autobus do Andělské Hory, dopravce tam nasadil velký vůz, který ale do obce neprojede. "Zase tam děti marně čekaly na autobus do školy a svážet je pak museli rodiče," dodal starosta. Ani odpoledne autobus až do Andělské Hory nedojel.

Podle ČSAD Liberec jsou hlavní příčinou problémů zhoršené klimatické podmínky, nesjízdnost komunikací a sněhová kalamita. Poškozeno haváriemi bylo několik autobusů se škodou přesahující dva miliony korun. "Situaci zkomplikovala chřipková epidemie, která postihla 22 procent řidičů," řekl předseda představenstva Martin Bobek. Firma podle něj uzavřela smlouvy s některými dopravci mimo systém IDOL (Integrovaný systém dopravy v Libereckém kraji), kteří pomáhají dopravní obslužnost na Liberecku zajišťovat. Od února už by podle něj měly být spoje zajištěny, zpožďování autobusů v současných klimatických podmínkách vyloučit nelze.