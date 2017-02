Den otevřených dveří České národní banky (ČNB) se konal 12. června v Praze. Na snímku trezorové dveře jako vstup do místnosti s expozicí ČNB.

Den otevřených dveří České národní banky (ČNB) se konal 12. června v Praze. Na snímku trezorové dveře jako vstup do místnosti s expozicí ČNB. ČTK/ČTK

Praha - Česká národní banka může za letošní rok vykázat ztrátu přes 60 miliard korun a příští rok dalších zhruba 40 miliard korun. Vyplývá to z analýzy České spořitelny. Ztrátu může způsobit konec devizových intervencí a s tím spojené následné posílení koruny, což může účetně znehodnotit devizové rezervy ČNB. Ztráta by ale podle studie neměla být pro ČNB problémem. ČNB nyní drží v cizích měnách zhruba 2,2 bilionu korun.

Analýza vychází z toho, že ukončení kurzového závazku nastane v první polovině roku a že koruna pak během roku posílí o přibližně 2,5 procenta a během roku 2018 o další více než dvě procenta. "Ve světle těchto úvah a údajů lze očekávat, že hodnota cizoměnových aktiv ČNB letos klesne o více než 60 miliard korun a v roce 2018 o ještě o 40 miliard korun," uvedl analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Kapitál centrální banky tak letos podle něj nejspíš klesne k nule a příští rok výrazně pod nulu. "Na první pohled je tento výsledek alarmující. Bližší zamyšlení nad způsobem, jakým centrální banky fungují, však vede k závěru, že se nejedná o žádné drama. Pokud má centrální banka záporný kapitál, není to problém, ledaže to jako problém začne vnímat její okolí," uvedl. Upozornil, že kapitál ČNB byl záporný nepřetržitě v období let 2001 až 2013. Samotná centrální banka deklaruje, že její hlavní úlohou není vytváření zisku, ale péče o cenovou stabilitu.

Režim devizových intervencí podle analýzy nemůže ohrozit důvěryhodnost ČNB nebo způsobit její insolvenci. "ČNB se zavázala bránit posílení koruny pod hladinu 27 korun za euro. Tento slib značí případnou povinnost ČNB cizoměnové rezervy kupovat, nikoli však tyto rezervy prodávat. Jedná se tedy o závazek v případě potřeby tisknout další a další koruny - a v tomto směru nemá ČNB žádné omezení," uvedl Skořepa.

Loni ČNB vykázala zisk 46,5 miliardy korun, o rok dříve měla ztrátu 549 milionů korun. Loňský zisk je podle ČNB tvořen přibližně z poloviny správou devizových rezerv, zejména výnosy z akciového portfolia. Druhou část tvoří zejména kurzové zisky.

O využití zisku rozhoduje bankovní rada a lze předpokládat, že loňský zisk převede do rezervního fondu, a ne do státního rozpočtu.