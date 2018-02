Parkland (USA) - Floridská republika (ROF), na jejíž výcvik docházel Nikolas Cruz, který se přiznal ke středeční vraždě 17 lidí při útoku na střední školu na Floridě, je rasistická organizace vyznávající neonacistické názory. Napsal to o ní informační server Heavy.com. Skupina je proti mísení ras, proti homosexuálním manželstvím a hlásí se k bělošským evropským předkům současných Američanů. Cruze do skupiny přivedl jeden její člen a Cruz pak docházel na výcvik. Skupina v reakci na středeční Cruzův čin uvedla, že ji překvapuje, že útok nebyl zaměřen na vládní budovu.

O tom, že Cruz patřil k ROF, informovala už dříve Liga proti hanobení (ADL). Vůdce skupiny Jordan Jereb ADL řekl, že Cruz docházel na schůzky členů v Tallahassee. Žádný příkaz k provedení útoku prý nedostal. "Asi využil to, co se naučil při našem výcviku," řekl Jereb. Podle něj někdo ze skupiny Cruzovi koupil zbraň. "Myslím, že mu někdo koupil Mosin-Nagant, to je ale opakovací puška. Ve škole měl poloautomat," řekl Jereb. Podle něj si opakovací zbraň mohl Cruz schovat ve skrýši určené pro případ přežití, jak to skupina členům doporučuje.

Svou skupinu charakterizuje jako organizaci, která "nechce být součástí moderního světa". Příznivci filozofie nadřazenosti bělochů se domnívají, že to, že si Cruz pro svůj čin vybral den svatého Valentýna, není náhoda a poukazuje na Cruzovy problémy ve vztahu s dívkou.

O ROF se poprvé hovořilo v roce 2015, kdy se její členové zúčastnili demonstrace proti protestu, při němž studenti Floridské univerzity pálili vlajku Konfederace, kterou kritici považují za sporný symbol spojovaný s otrokářskou érou USA. Jereb tehdy napsal, že "mu k dosažení JEHO cílů stačí získat pouhé jedno procento populace". Skupina na své webové stránce používá jako motto výrok zastánce nadřazenosti bělochů Davida Lanea: "Rasa, jejíž muži nebudou až do padnutí bojovat za to, aby se spojovali s ženami své rasy, zanikne." Na stránce jsou instrukce, jak se k ROF připojit a založit vlastní buňku, a příspěvky s názvy jako Znaky vymírajícího národa nebo Alfa samci proti beta samcům.

List The Tallahassee Democrat v roce 2016 informoval, že Jereb byl stíhán kvůli vymáhání peněz od člena úřadu floridského guvernéra. Tvrdil, že mu jeho syn dluží peníze. Na telefonním záznamníku Jereb zanechal vzkaz: "Nehrajte si se mnou a nehrajte si s ROF".

Heavy.com upozornil na rasistický podklad činu Williama Atchisona, který loni v prosinci zabil ve škole v Novém Mexiku dva studenty a pak sebe. Pravidelně přispíval na rasistický web The Daily Stormer pod jménem Budoucí masový střelec. V roce 2016 ho vyslýchal FBI a kladl dotazy, kde by si k masovému vraždění obstaral zbraň. Atchison se vymluvil, že šlo pouze o výlevy na internetu. Server Daily Beast ale uvedl, že Atchinson byl posedlý střelci útočícími ve školách.

ADL Floridskou republiku charakterizuje jako uskupení, které chce na Floridě založit stát bělochů. Skupina na své webové stránce píše, že nechová nenávist vůči menšinám, "s přihlédnutím k tomu, že my sami jsme menšinou", a že nechová nenávist ani k lidem jiné než bělošské rasy. Její členové se ale chtějí koncentrovat do "městských oblastí, kde většinu občanů tvoří běloši".