Praha - Policie v polovině prosince obvinila z podvodu podnikatele Jiřího Kubíčka, jehož finanční firma WSM sponzoruje druhou nejvyšší hokejovou ligu v Česku. Má za to, že prodejem takzvaných forexových robotů, kteří údajně obchodují na měnových trzích, maskuje pyramidovou hru neboli letadlo. Podle policie způsobil škodu přes miliardu korun řádově desítkám tisíc klientů z České republiky, Slovenska, Polska, Ruska a Maďarska. Hrozí mu tak až deset let vězení. Uvedl to dnes zpravodajský server Českého rozhlasu iRozhlas.cz.

"Dne 13. prosince 2017 zahájila Národní centrála proti organizovanému zločinu trestní stíhání jedné fyzické osoby jako obviněné ze spáchání zločinu podvodu, jehož se měla tato osoba dopustit v souvislosti s prodejem robotů údajně způsobilých obchodovat na měnových trzích," potvrdila informaci serveru dozorující státní zástupkyně Petra Ullrichová.

Na činnost skupiny WSM upozorňovala již v roce 2014 Česká národní banka. Podle ní firma prostřednictvím internetové prezentace http://wsmrobot.com nabízela obchodování na trhu Forex a dále tzv. Forex roboty, ačkoli neměla oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice. Kvůli tomu také společnost WSM Bohemia dostala na jaře 2014 od centrální banky pokutu dva miliony korun za neoprávněné poskytování investičních služeb.

Kubíčkovy společnosti drobným investorům prodávají takzvané forexové roboty. Programy, které údajně svým majitelům zajistí neobvykle vysoké výnosy z obchodování na měnových trzích. Sám podnikatel loni podle serveru prohlásil, že i nejslabší robot měl výnos 65 procent. Zájemci prý přitom nepotřebují hlubší znalosti fungování finančních trhů, software má obchodovat za ně. Stačí zaplatit 150 dolarů (asi 3200 Kč) za licenci a dalších 500 dolarů (10.600 Kč) jako základní vklad, píše server.

Policisté ale už loni v březnu dospěli k závěru, že Kubíčkův byznys je ve skutečnosti pyramidovou hrou neboli letadlem, které ve vzduchu drží vklady nových klientů. Policie tehdy přijela na jeho zámek v Bezdružicích na Plzeňsku a do pražského sídla jeho společnosti WSM. Na obou místech provedla domovní prohlídky a podnikatele vyslechli. Po domovních prohlídkách mu zablokovala jeho nemovitosti za desítky milionů korun, ale neobvinila ho.

Proč policie čekala s obviněním devět měsíců, když finanční toky měla zmapované už loni v březnu, se serveru nepodařilo zjistit. Ani policie, ani dozorující státní zástupkyně několikaměsíční odstup nevysvětlila.

Kauzu nechtěl komentovat ani Kubíček, poslal pouze vzkaz přes spolupracovníka. "V současné chvíli nemáme dostatek informací, proto se k celé věci nechce vyjadřovat," řekl serveru marketingový ředitel společnosti WSM František Hýbl.

Policie do dokumentu napsala, že WSM se svěřenými penězi neobchoduje. "Nebyly dohledány žádné platby, natož pravidelné, z nichž by bylo možné usuzovat na provádění obchodů s cennými papíry či komoditami, ačkoliv jsou klientům po celou dobu trvání pětiletého smluvního vztahu pravidelně zasílány e-mailem výpisy jejich obchodního účtu." Podle kriminalistů Kubíček od počátku roku 2012 soustavně odčerpával peníze pocházející z klientských vkladů z účtů, kam je klienti poukázali, a používal je k nákupu nemovitostí.