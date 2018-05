Praha - Celkem 456 obcí ze zhruba 6250 loni mělo poměr dluhu k průměru příjmů za poslední čtyři roky nad 60 procenty. To je přitom hranice pro zodpovědné hospodaření stanovená zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Z toho 110 obcí toto pravidlo porušovalo soustavně od roku 2013, vyplývá z údajů společnosti společnost CRIF - Czech Credit Bureau.

"Velká část obcí nedodrží pravidlo většinou pouze jednou v důsledku jednorázové investice," upozornil projektový manažer iRating CRIF Luděk Mácha. Trvale podle něj porušují rozpočtová pravidla spíše menší obce.

Podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který platí od loňského roku a opatření pro samosprávy začalo platit letos, územní samosprávné celky hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejich dluhu nepřekročila 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Nerespektuje-li obec či kraj pravidla, ministerstvo financí může pozastavit převod podílu na daňových výnosech.

Starostové již dříve upozornili, že vysoký poměr dluhu k průměru příjmů neznamená nezdravé hospodaření. Poukazují také na to, že pokud by obce nehospodařily zodpovědně, nezískaly by úvěry u bank.