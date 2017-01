Právě zveřejněno

Praha - V roce 2016 bylo vyhlášeno 904 bankrotů obchodních společností, což je o 97 méně než předloni. Po osmi letech se tak jejich počet dostal pod hranici tisíc bankrotů v jednom kalendářním roce. Loni také poprvé od roku 2008 klesl počet bankrotů fyzických osob podnikatelů, kterých soudy vyhlásily 7022, o 945 méně než v roce 2015. V roce 2016 bylo vyhlášeno 16.144 osobních bankrotů, o 511 méně než předloni. Jejjich počet klesal třetím rokem v řadě a byl nejnižší od roku 2011. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, kterou dnes firma poskytla ČTK.

"Loňský rok byl z pohledu vývoje počtu firemních bankrotů nejlepším za posledních osm let. Výrazné meziroční snížení bankrotů fyzických osob podnikatelů ukazuje, že z dobrého výkonu ekonomiky v posledním roce těžily nejenom obchodní společnosti, u kterých tento pozitivní trend zaznamenáváme už dva roky, ale rovněž obyvatelé. Zlepšily se i podmínky fungování živnostníků, kterým se v posledních letech příliš nedařilo," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V roce 2016 bylo rovněž podáno 1793 návrhů na bankrot obchodních společností (o 301 méně než v roce 2015) a 8820 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 1220 méně). Po loňském roce šlo teprve o druhý meziroční pokles počtu návrhů na bankrot podnikatelů od roku 2008. Jeho dynamika se přitom proti minulému roku zvýšila.

Loni bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví obchod (233 bankrotů) a průmysl (148). Nejméně to bylo v odvětví zemědělství a dobývání (29 bankrotů) a ubytování a stravování (37). Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech hlavních odvětvích s výjimkou dopravy a skladování (19 procent) a nemovitostí a pronájmu strojů (šest procent). Nejhlubší pokles bankrotů zaznamenalo ubytování a stravování (o 31 procent).

V roce 2016 bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Praze (347 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (125). Nejméně jich bylo v Karlovarském kraji (17 bankrotů) a v kraji Vysočina (19). Meziročně se počet bankrotů snížil ve všech krajích s výjimkou Vysočiny (36 procent), Ústeckého kraje (pět procent) a Karlovarského kraje, kde se počet bankrotů meziročně nezměnil. Nejrychleji se počet bankrotů obchodních společností snížil ve Zlínském kraji (o 29 procent).

Co se týče fyzických osob podnikatelů, bylo v roce 2016 nejvíce bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (967 bankrotů) a ve Středočeském kraji (780). Nejméně to bylo v kraji Vysočina (240 bankrotů) a ve Zlínském kraji (277). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů ve všech krajích snížil. Nejvíce to bylo ve Středočeském kraji (o 21 procent) a v Královéhradeckém kraji (o 19 procent).

Počet firemních bankrotů:

Právnické osoby Fyzické osoby - podnikatelé Celkem Leden 2015 87 696 783 Únor 2015 94 687 781 Březen 2015 92 736 828 Duben 2015 104 733 837 Květen 2015 91 660 751 Červen 2015 86 639 725 Červenec 2015 64 748 812 Srpen 2015 89 635 724 Září 2015 82 645 727 Říjen 2015 83 631 714 Listopad 2015 70 677 747 Prosinec 2015 59 480 539 Leden 2016 58 630 688 Únor 2016 80 650 730 Březen 2016 74 564 638 Duben 2016 80 690 770 Květen 2016 70 654 724 Červen 2016 118 612 730 Červenec 2016 62 469 531 Srpen 2016 59 590 649 Září 2016 77 532 609 Říjen 2016 71 576 647 Listopad 2016 98 523 621 Prosinec 2016 57 532 589

Zdroj: CRIF

CRIF Počet osobních bankrotů bylo loni nejnižší od roku 2011

V roce 2016 bylo vyhlášeno 16.144 osobních bankrotů, což bylo o 511 méně než předloni. Počet osobních bankrotů se tak snižoval třetím rokem v řadě a byl nejnižší od roku 2011. Vyplývá to ze studie CRIF - Czech Credit Bureau, kterou dnes firma poskytla ČTK.

V roce 2016 bylo zároveň podáno 18.799 návrhů na osobní bankrot, což bylo o sedm procent méně než před rokem. Zároveň je to poprvé od roku 2011, kdy byl počet návrhů na osobní bankrot v jednom kalendářním roce nižší než 20.000.

V samotném prosinci bylo vyhlášeno 1110 osobních bankrotů (o 179 méně než v listopadu), což znamenalo druhý nejnižší počet osobních bankrotů v loňském roce. Současně bylo podáno 1492 návrhů na osobní bankrot, tedy o 60 méně než v listopadu.

"V letošním roce očekáváme, že počet osobních bankrotů se víceméně stabilizuje na úrovni loňského roku. Příznivé ekonomické podmínky, vysoká zaměstnanost a nízká inflace přispějí k růstu příjmů domácností. Případné dopady novely insolvenčního zákona, která obsahuje benevolentnější pravidla pro oddlužení osob, lze nyní obtížně odhadovat," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Počet osobních bankrotů za měsíc:

měsíc Počet Počet návrhů na konkurz leden 2015 1513 1439 únor 2015 1399 1754 březen 2015 1573 2038 duben 2015 1450 1779 květen 2015 1406 1676 červen 2015 1325 1892 červenec 2015 1522 1609 srpen 2015 1267 1380 září 2015 1330 1562 říjen 2015 1347 1710 listopad 2015 1434 1628 prosinec 2015 1089 1642 leden 2016 1388 1306 únor 2016 1485 1747 březen 2016 1257 1672 duben 2016 1523 1714 květen 2016 1476 1843 červen 2016 1516 1669 červenec 2016 1054 1363 srpen 2016 1385 1545 září 2016 1370 1468 říjen 2016 1291 1428 listopad 2016 1289 1552 prosinec 2016 1110 1492

Zdroj: CRIF