Praha - V roce 2017 bylo vyhlášeno 769 bankrotů obchodních společností, což bylo o 135 méně než v roce 2016 a nejméně za posledních deset let. Zároveň bylo vyhlášeno 6344 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 678 bankrotů méně než o rok dříve a nejméně za čtyři roky. Loni bylo vyhlášeno 13.579 osobních bankrotů, což bylo o 16 procent meziročně méně. Zároveň je to nejnižší počet za posledních pět let. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, kterou dnes firma poskytla ČTK.

V loňském roce bylo podáno 1347 návrhů na bankrot obchodních společností, což představuje pokles o čtvrtinu. Podáno bylo též 7049 návrhů na bankrot podnikatelů, o pětinu méně než v roce 2016.

"Výrazný meziroční pokles počtu vyhlášených bankrotů lze z větší části přičíst velmi dobrému stavu české ekonomiky. U prudkého poklesu počtu návrhů na bankrot podnikatelských subjektů sehrála svoji roli také novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti v polovině roku 2017," komentovala čísla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Počet podaných návrhů na bankrot se ve druhé polovině roku snížil ve srovnání s první polovinou u fyzických osob podnikatelů i obchodních společností o více než dvě pětiny, zatímco počet vyhlášených bankrotů klesl pouze o sedminu v případě obchodních společností a o šest procent u podnikatelů.

V samotném prosinci bylo vyhlášeno pouze 39 bankrotů obchodních společností, což je o 34 méně než v listopadu a vůbec nejméně za posledních deset let. Na prosinec přitom tradičně připadá nejnižší počet bankrotů firem v rámci roku. Zároveň bylo podáno 77 návrhů na bankrot obchodních společností, což je třetí nejnižší počet za deset let a o pět návrhů méně než v listopadu 2017.

Počet vyhlášených bankrotů podnikatelů byl nejnižší za poslední čtyři roky, když dosáhl 436 bankrotů, o 42 méně než v listopadu. Počet návrhů na bankrot podnikatelů činil 478, o 49 návrhů méně než v listopadu.

V uplynulém roce se počet bankrotů obchodních společností snížil ve 12 ze 14 krajů. Nejvýraznější pokles zaznamenal Jihočeský kraj, kde se jejich počet snížil o 41 procent, a Liberecký kraj, kde došlo k poklesu o 40 procent. Ve Zlínském kraji zůstal počet firemních bankrotů stejný jako v roce 2016 a v Ústeckém kraji se zvýšil o pět procent .

V Jihočeském kraji se také nejrychleji snížil počet bankrotů podnikajících fyzických osob, a to o 26 procent. Následoval Karlovarský kraj s poklesem o 24 procent a Pardubický kraj s poklesem o 21 procent. Naopak v Praze a Jihomoravském kraji se počet bankrotů podnikatelů meziročně zvýšil o devět procent a v Libereckém kraji o sedm procent.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno v minulém roce v odvětvích obchod (200 bankrotů), průmysl (130) a stavebnictví (128). Nejméně naopak v zemědělství a dobývání (19 bankrotů), dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (35) a ubytování a stravování (41). Právě v tomto odvětví ale došlo jako v jediném k meziročnímu růstu počtu bankrotů firem, a to o 11 procent. Naopak nejrychleji se počet firemních bankrotů snížil v zemědělství a dobývání (minus 34 procent) a v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (minus 30 procent).

Počet firemních bankrotů:

Právnické osoby Fyzické osoby - podnikatelé Celkem Leden 2016 58 630 688 Únor 2016 80 650 730 Březen 2016 74 564 638 Duben 2016 80 690 770 Květen 2016 70 654 724 Červen 2016 118 612 730 Červenec 2016 62 469 531 Srpen 2016 59 590 649 Září 2016 77 532 609 Říjen 2016 71 576 647 Listopad 2016 98 523 621 Prosinec 2016 57 532 589 Leden 2017 84 594 678 Únor 2017 82 513 595 Březen 2017 68 700 768 Duben 2017 69 500 569 Květen 2017 53 514 567 Červen 2017 58 456 514 Červenec 2017 45 678 723 Srpen 2017 56 552 608 Září 2017 64 445 509 Říjen 2017 78 478 556 Listopad 2017 73 478 551 Prosinec 2017 39 436 475

Zdroj:CRIF

Loni bylo vyhlášeno nejméně osobních bankrotů za pět let

Loni bylo vyhlášeno 13.579 osobních bankrotů, což bylo o 16 procent meziročně méně. Zároveň je to nejnižší počet za posledních pět let. Vyplývá to ze studie CRIF - Czech Credit Bureau, kterou dnes firma poskytla ČTK.

Loni bylo podáno 14.639 návrhů na osobní bankrot, tedy o 22 procent méně než o rok dříve. Jejich počet je nejnižší za posledních šest let.

"Do počtu osobních bankrotů výrazně promluvila novela insolvenčního zákona, po jejíž účinnosti došlo na tři měsíce k výraznému propadu podávaných návrhů na bankrot, což se následně promítlo také do počtu vyhlašovaných bankrotů. Dlouhodobě klesající trend je však nezpochybnitelný," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V samotném prosinci bylo vyhlášeno 882 osobních bankrotů, o 136 méně než v listopadu. Jde o druhý nejnižší počet v roce 2017 a zároveň druhý nejnižší počet za šest let. Zároveň bylo podáno 1048 návrhů na osobní bankrot, což je o 105 méně než o měsíc dříve.

Počet osobních bankrotů za měsíc:

měsíc Počet Počet návrhů na konkurz leden 2016 1388 1306 únor 2016 1485 1747 březen 2016 1257 1672 duben 2016 1523 1714 květen 2016 1476 1843 červen 2016 1516 1669 červenec 2016 1054 1363 srpen 2016 1385 1545 září 2016 1370 1468 říjen 2016 1291 1428 listopad 2016 1289 1552 prosinec 2016 1110 1492 leden 2017 1286 1233 únor 2017 1176 1408 březen 2017 1559 1738 duben 2017 1121 1334 květen 2017 1181 1494 červen 2017 901 2192 červenec 2017 1382 368 srpen 2017 1194 730 září 2017 881 851 říjen 2017 998 1090 listopad 2017 1018 1153 prosinec 2017 882 1048

Zdroj: CRIF