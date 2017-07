Právě zveřejněno

Praha - České Radiokomunikace (ČRa) zvýší do září pokrytí území televizním signálem ve standardu DVB-T2 na 91 procent ze stávajících dvou třetin. Do konce roku se pokrytí tzv. přechodovou sítí zvýší na téměř 98 procent území. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ředitel strategie ČRa Marcel Procházka.

V současnosti DVB-T2 síť pokrývá většinu Čech. V červenci ČRa spustí vysílání z vysílačů Pardubice - Krásné a Domažlice - Vraní vrch, v srpnu bude následovat pokrytí Šumavy a v září zahájí významné moravské vysílače Černá hora a Brno - Kojál. V říjnu bude následovat Lysá hora a Tlustá hora, v listopadu Chomutov a Jeseník - Praděd a v prosinci Buková hora a Mikulov. V prvním čtvrtletí 2018 bude pokryto 99 procent území z 26 vysílačů, následně se budou doplňovat menší obce.

Přechod na DVB-T2 je nutný kvůli plánovanému uvolnění TV pásma 700 MHz pro mobilní sítě. Česko se zavázalo uvolnit nynější televizní pásmo 700 MHz pro mobilní datové sítě 5G do června 2020. Standard DVB-T2 umožňuje vysílat více programů ve vyšší kvalitě na nižším množství frekvencí. DVB-T2 umožní vysílání šesti celoplošných multiplexů místo dosavadních čtyř. Ukončení vysílání v dosavadním formátu DVB-T může vláda stanovit nejpozději na 1. únor 2021.

Ve středu bude senát projednávat novelu telekomunikačního zákona, která přechod na DVB-T2 řeší. Tzv. digi novelu napadají především provozovatelé placené satelitní televize, kteří v ní vidí nedovolenou podporu provozovatelů pozemního vysílání.

Podle šéfa koordinační skupiny pro přechod na DVB-T2 Pavla Dvořáka v současnosti běží tzv. prenotifikační řízení o udělení kompenzací operátorům zemského vysílání za přechod na DVB-T2. Řízení skončí v září či říjnu a pak poběží notifikační proces. Teprve na jeho základě se rozhodne, zda vysílatelé nějaké kompenzace dostanou.

Souběžné vysílání v tzv. přechodové síti umožní domácnostem se na nový vysílací standard připravit. V současnosti vlastní TV přijímač nebo set top box pro DVB-T2 osm až deset procent domácností. Zemské vysílaní je hlavním způsobem příjmu TV signálu pro 60 procent populace.