Praha - Česko zasáhl silný vítr, který v nárazech dosahuje kolem 70 kilometrů v hodině, někde i více. Popadané stromy a větve na řadě míst republiky zkomplikovaly železniční a silniční dopravu a tisíce domácností jsou bez proudu. Společnost ČEZ kvůli velkému množství poruch vyhlásila v 18 okresech až do odvolání kalamitní stav. Problémů přibývá, podle meteorologů má ale vítr od západu postupně slábnout.

Zklidnit se má i situace na řekách, u kterých jsou kvůli oblevě a dešti na vzestupu hladiny středních a dolních toků. Během dneška a v sobotu budou zvednuté hladiny hlavně na severu Čech kulminovat a posléze zvolna klesat, uvedli meteorologové.

Kalamitní stav vyhlášený ČEZ platí v celém Královéhradeckém kraji. Ve středních Čechách jsou zasaženy okresy Beroun, Kladno, Mělník a Mladá Boleslav, v Libereckém kraji okresy Česká Lípa, Liberec, Semily. V Plzeňském kraji na Tachovsku a v Karlovarském kraji okres Karlovy Vary, v Pardubickém kraji Chrudim, na Vysočině platí kalamitní stav pro Havlíčkův Brod, v Olomouckém kraji pro Šumperk a ve Zlínském kraji pro Vsetín.

Společnost E.ON zaznamenala kvůli vichřici desítky poruch na vysokém napětí na Českokrumlovsku, zejména v okolí Větřní, Vyššího Brodu nebo Lipna nad Vltavou. Problémy jsou i na Prachaticku v lokalitách Vimperska a Volarska, na Jindřichohradecku, na Pelhřimovsku, kolem Počátků a Pacova.

V terénu jsou kromě energetiků i železničáři a hasiči, kteří odstraňují popadané větve a stromy ze silnic, kolejí a elektrického vedení. V několika případech stromy spadly i na auta nebo auta na ně najela. Všechny události se zatím obešly bez zranění. Hasiči měli kvůli větru za čtvrtek a za dnešních prvních osm hodin téměř 800 výjezdů, denní průměr je přitom zhruba 150.

Na řadě míst kvůli spadlým stromů dopoledne nejezdily vlaky. Kolem 11:30 byl provoz přerušen podle webu Českých drah na třech místech, a to mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou, Starou Pakou a Mostkem a v úseku Smidary - Ostroměř. Silný vítr zastavil i lanovku z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Vedle možného pádu stromů by se turisté v Krkonoších měli mít na pozoru ale i před zledovatělým terénem, horská služba vydala upozornění na něj pro celé hory.

Na Šumpersku musí řidiči počítat i s komplikacemi způsobenými rozvodněnou Moravou, která zaplavila silnici mezi Bohuslavicemi a Lukavicemi. Cesta zde bývá pod vodou každoročně, řidiči budou muset úsek zřejmě několik dní objíždět.

Jihočeský kraj

Po nočních nárazech větru nejezdí v jižních Čechách na třech tratích Českých drah (ČD) vlaky kvůli popadaným stromům, místo nich funguje náhradní autobusová doprava. Několik tisíc domácností je bez proudu. Jihočeští hasiči odklidili kvůli silnému větru od čtvrtečního večera do dnešního rána asi 70 stromů ze silnic a železnic. ČTK to řekli mluvčí hasičů, ČD a firmy E.ON. Nejsilnější nárazy větru, 29 metrů za sekundu, zaznamenali meteorologové v Churáňově na Prachaticku.

Na třech tratích ČD nyní kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky, místo nich funguje náhradní autobusová doprava. "Jde o trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice, kde mezi Majdalenou a Suchdolem nad Lužnicí zastavil vlak před spadlým stromem, předpoklad zprovoznění je v 8:00. Pak na Šumavě trať Vimperk - Volary, také popadané stromy na trati, jezdí náhradní autobusová doprava a výhled zprovoznění je devět hodin dopoledne. Třetí trať je Horní Planá - Nová Pec, tam je jeden strom na trati," řekla ČTK mluvčí ČD Radka Pistoriusová. Stromy padaly mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní. Zavřená byla od 4:00 do 6:00 i trať Březnice - Strakonice u Blatné na Strakonicku, ta již funguje.

Několik tisíc domácností v jižních Čechách a na Pelhřimovsku je bez elektřiny. Výpadky proudu zaznamenala společnost E.ON na Prachaticku, na Lipensku, na Českokrumlovsku, na Jindřichohradecku a Pelhřimovsku.

"Bez dodávek elektřiny jsme měli obce Kvilda a Borová Lada na Prachaticku, obec Studánky a několik obcí na Pelhřimovsku. Dohromady se mohlo jednat o 3000 až 8000 domácností. Práce začaly po 5:00, některé lokality už se podařilo zprovoznit, hodně bude záležet na dalším vývoji počasí, jestli se vítr utiší. Máme všechny techniky v terénu," řekl ČTK Vladimír Vácha, mluvčí E.ON Czech.

Jihočeští hasiči vyjížděli od čtvrteční 19:00 do půlnoci asi ke 40 popadaným stromům, a to především na Prachaticku a Českokrumlovsku. Od půlnoci do 7:00 odklidili ze silnic a železničních tratí dalších asi 30 stromů po celém kraji. "Nemáme hlášené žádné zraněné osoby ani že by stromy padaly na auta. Byly to čistě stromy ze silnic a železnic. Hodně okolo Nové Pece a drážní hasiči projížděli celou trať ze Suchdola nad Lužnicí až do Třeboně, aby ji zkontrolovali," řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

V noci na dnešek zaznamenali meteorologové v Jihočeském kraji nejsilnější nárazy větru na Churáňově, 29 metrů za sekundu, a v Kocelovicích u Blatné na Strakonicku 28 metrů za sekundu. Na jiných místech dosáhly nárazy rychlosti do 25 metrů za sekundu. "Co se týče pátku, ještě dopoledne bude silný vítr kolem 20 metrů za sekundu, více ve vyšších a středních polohách, například na Šumavě. Potom odpoledne a k večeru bude už vítr slábnout," řekl ČTK František Vavruška z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty v jižních Čechách oproti čtvrtku klesnou na čtyři až sedm stupňů Celsia.

Karlovarský kraj

Kvůli velmi silnému větru, který v noci na pátek zasáhl Karlovarský kraj, zasahovali hasiči do 03:00 u 104 událostí. Vítr v nárazech dosahoval rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Způsobil četné výpadky elektrického proudu, popadané stromy zablokovaly několik silnic a přerušen byl i provoz na železniční trati Cheb - Františkovy Lázně. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Kvůli větru omezily ráno provoz i některé lyžařské areály.

"Na likvidaci následků velmi silného větru se podílelo 352 hasičů z 41 jednotky požární ochrany, které operační a informační středisko do třetí hodiny vyslalo celkem na 104 zásahy. V současné době se situace již uklidňuje, nadále ovšem doporučujeme všem občanům dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti vzrostlých stromů i při řízení motorových vozidel," uvedl Kasal.

Podle krajské policejní mluvčí Věry Hnátkové byla v noci kvůli větru zcela uzavřena silnice z Nejdku do Perninku. "Jde o lesní úsek, kde je více popadaných stromů," popsal ČTK vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka. Uzavřen je i sjezd z obce Zádub - Závišín k hotelu Krušnohor. "Jde o místní komunikaci města, kde my nezasahujeme," uvedl Bulka. Na oba uzavřené úseky upozorňují dopravní značky.

Lyžařské areály kvůli větru dnes ráno zastavily některé lanovky. Na Klínovci nejezdí Prima Express a CineStar Express, nejezdí sedačková lanovka na Neklidu, na Plešivci nejezdí lanovka Abertamy.

Bez elektrické energie byly po část večera nebo noci například Františkovy Lázně nebo Nová Role. V Habartově spadl strom na střechu městského kulturního střediska, vítr poškodil střechy v Chebu, Toužimi, Aši nebo Zádubu-Závišínu. Další události hasiči řešili například v Karlových Varech, na Kraslicku nebo Mariánskolázeňsku.

Královéhradecký kraj

Hasiči v Královéhradeckém kraji zasahovali v souvislosti se silným větrem během noci a ráno u sedmi událostí, šlo o popadané větve či zlomené stromy, které blokovaly silnice. V souvislosti s větrem nejsou hlášené z kraje žádné škody na majetku či zranění, řekl dnes ČTK operační důstojník královéhradeckých hasičů. Energetici během noci zaznamenali kvůli pádům stromů a větví do vedení zvýšený počet poruch.

"K 9:00 hodině evidujeme na východě Čech 17 poruch na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí. Naši technici jsou v terénu a na odstranění poruch intenzivně pracují. Snažíme se, aby dodávka energie byla obnovena do všech domácností co nejdříve," uvedla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Beránková. Nejpostiženější oblasti jsou v hradeckém kraji Hradecko, Náchodsko a Rychnovsko.

Například na Sněžce vítr dnes ráno dosahoval rychlosti téměř 100 kilometrů v hodině. Podle předpovědi meteorologů by na hřebenech hor mohl vítr dosahovat ojediněle až rychlosti 145 kilometrů v hodině. "Vítr bude během dne od západu slábnout a měnit se na severozápadní. Navečer má foukat jen mírný vítr," uvedli v předpovědi pro hradecký kraj.

ČEZ vyhlásil kvůli větru v Královéhradeckém kraji kalamitní stav

Společnost ČEZ Distribuce vyhlásila k dnešním 09:00 ve všech okresech Královéhradeckého kraje kvůli silnému větru a velkému množství poruch kalamitní stav. Poruchy způsobily během noci zejména pády stromů a větví do vedení. Nejpostiženější oblastí bylo kolem 11:00 Náchodsko, kde energetici evidovali poruchy na dvaceti místech. Výpadky proudu se v kraji týkají stovek domácností, řekla ČTK regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Beránková.

K 09:00 ČEZ evidoval na východě Čech 17 poruch na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí. "Naši technici jsou v terénu a na odstranění poruch intenzivně pracují. Snažíme se, aby dodávka energie byla obnovena do všech domácností co nejdříve," uvedla Beránková.

ČEZ podle ní posílil o další pracovníky poruchové čety a dispečink a na pomoc povolal i externí firmy. "Silný vítr stále fouká a poruchy, i když se je daří opravovat, přibývají. Na opravy jsme nasadili i těžkou techniku," řekla Beránková. Poruchy mohou lidé hlásit na linku 800 850 860.

Vítr zastavil lanovku na Sněžku, horská služba túry nedoporučuje

Silný vítr dnes zastavil kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek lanovky, řekla ČTK pracovnice lanovky. Horská služba v Krkonoších turistům v lokalitě Rokytnice nad Jizerou nedoporučuje hřebenové túry. Pro celé Krkonoše horská služba vydala upozornění na zledovatělý terén. Na Sněžce vítr dnes ráno dosahoval rychlosti až 100 kilometrů v hodině a podle meteorologů by mohl na hřebenech během dne přechodně dosáhnout až 145 kilometrů v hodině.

Správa Krkonošského národního parku varovala turisty před pády stromů. Při pohybu po horách by turisté měli dbát zvýšené opatrnosti. "Na hřebenech hor sněží a fouká velmi silný vítr. Cesty mohou být namrzlé a ledovaté. V lesních porostech hrozí riziko samovolného pádu stromů," uvedl pro ČTK mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Provoz lanovky na Sněžku je možný do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Již od úterý byl kvůli silnému větru mimo provoz horní úsek lanovky z Růžové hory na vrchol. Spodní úsek jezdil bez omezení.

Na Sněžce teplota do dnešního rána klesla k minus šesti stupňům Celsia. Meteorologové dnes v Krkonoších předpovídají četnější sněhové přeháňky. Celkem na hřebenech leží asi metr sněhu a v lavinových katastrech platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.

Hladiny řek v hradeckém kraji kulminují

Kvůli silným dešťům a tání sněhu vzedmuté hladiny řek v Královéhradeckém kraji postupně kulminují. V kraji byly dnes v 7:00 pouze první stupně povodňové aktivity a to na Cidlině, Metuji, Orlici a Kněžné. ČTK to dnes zjistila na webu společnosti Povodí Labe v Hradci Králové.

Podle vodohospodářů v noci v kraji nepršelo, navíc se postupně začalo ochlazovat. "V současné době jsou hladiny většiny vodních toků v horních částech povodí setrvalé, popřípadě zvolna klesají. Ve středních a dolních částech povodí průtoky postupně kulminují," uvedl vedoucí dispečinku Jiří Petr.

Situace by se měla postupně zklidňovat, meteorologové předpovídají během dne další ochlazení, na horách může sněžit. "Hladiny v horních a středních částech povodí budou setrvalé, popřípadě budou zvolna klesat. Mírný vzestup hladin lze očekávat na dolním Labi," uvedl Petr.

Liberecký kraj

Kvůli následkům silného větru vyhlásili dnes v 09:00 energetici kalamitní stav pro Liberecko, Českolipsko a Semilsko. Bez proudu jsou stovky domácností. ČTK o tom informovala severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. V Libereckém kraji fouká silný vítr, který v nárazech přesahuje 70 kilometrů za hodinu, na Ještědu v Liberci přesáhly nárazy 100 kilometrů, a museli proto zastavit kabinovou lanovku.

"Na Liberecku jsou bez elektřiny části obce Višňová a Poustka, pak na Českodubsku v Proseči a na Českolipsku v oblasti Svoru a Kytlice," řekla Holingerová. Poruchy jsou podle ní také na Semilsku v oblasti Jilemnice a Košťálova.

"Už v průběhu noci se nám podařilo řadu poruch odstranit, stále ale fouká silný vítr, v terénu jsou všechny poruchové čety. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, popřípadě větrem ulomené izolátory," dodala Holingerová.

Výpadek dodávek elektřiny zastavil provoz na sjezdovce Pláně ve Sportovním areálu Ještěd. "Popadaly tam stromy do vedení, na odstranění poruchy se pracuje, přerušili nám ale dodávky proudu," řekl ČTK vedoucí areálu Jan Svatoš. Jinak je podle něj středisko v provozu, jezdí i obě sedačkové lanovky.

Silný vítr komplikuje i dopravu v Libereckém kraji, přibývá spadaných stromů. "Spadlý strom zablokoval ulici u nádraží v Jablonci, další na Liberecku spadl do elektrického vedení," řekl ČTK operační důstojník hasičů. Dva spadlé stromy odklízeli hasiči na Českolipsku. Vyvrácený strom zkomplikoval i dopravu na silnici 10 z Turnova na Železný Brod nedaleko Dolánek.

Spadlý strom mezi stanicemi Mostek a Horka u Staré Paky zastavil podle informací z Českých drah (CD) ráno provoz na frekventované železniční trati z Liberce na Hradec Králové. Po 09:00 byl provoz na trati obnoven.

Silný nárazový vítr zastavil lanovku na Ještěd

Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. Rychlost větru tam v nárazech přesahovala 100 kilometrů v hodině, přípustných je jen 58 kilometrů, potom už je provoz nebezpečný. Jezdit se zřejmě nebude až do večera, podle předpovědi má vítr ustávat až v sobotu, řekl dnes ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Meteorologové vydali pro Liberecký kraj na silný vítr výstrahu.

Kvůli větru stála lanovka naposledy 21. února, kdy rychlost větru na horní stanici přesahovala v nárazech 72 kilometrů v hodině. Mimo provoz byla lanovka několik dní i v lednu. Nejsilnější poryvy větru naměřili před rokem, kdy rychlost v nárazech přesáhla 130 kilometrů za hodinu. Běžně stojí kvůli větru lanovka zhruba dvakrát třikrát za rok. Poslední roky jsou ale větrné. "Loni byla mimo provoz více než 14 dní, letos už je to posedmé," řekl Štěpán.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let. Loni navzdory výlukám vyvezla na vrchol rekordních 300.000 lidí, což bylo nejvíc za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována. Trať je dlouhá 1188 metrů a v nejvyšším bodě se lanovka dostává 30 metrů nad zem.

Moravskoslezský kraj

Silný vítr zaměstnává moravskoslezské hasiče. Od půlnoci do dnešních 09:00 evidují už tři desítky výjezdů. Nejčastěji odstraňují spadlé stromy a větve. Na Opavsku a Frýdecko-Místecku vítr poškodil i elektrické vedení. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

"Jde především o odstraňování popadaných a nebezpečně nakloněných stromů a silných větví ze silnic, chodníků, plotů i elektrických drátů. Události se zatím obešly bez zranění i bez větších škod," řekl.

Třináct výjezdů evidují profesionální a dobrovolní hasiči v okrese Bruntál, osm v okrese Opava. Většinou hasiči zasahovali ještě za tmy. Elektrické i telefonní dráty poškodil vítr či spadlý strom v Jakartovicích na Opavsku a Třanovicích na Frýdecko-Místecku.

Olomoucký kraj

Na Šumpersku zaplavila rozvodněná Morava silnici mezi Bohuslavicemi a Lukavicemi. Cesta zde bývá pod vodou každoročně, řidiči budou muset úsek zřejmě několik dní objíždět. Ostatní vozovky v Olomouckém kraji jsou sjízdné bez omezení, místy může dopravu komplikovat silný vítr. V regionu vítr zatím příliš škody nenapáchal, hasiči už ale měli 17 výjezdů hlavně k popadaným stromům, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

"V drtivé většině výjezdů se jedná o spadené stromy na komunikacích či větší větve. Hasiči také ve Zlatých Horách na Jesenicku řešili uvolněné plechy na střeše objektu," uvedl Hošák.

Na silnici mezi Bohuslavicemi a Lukavicemi je zhruba půl metru vody. "Bude to uzavřeno na delší dobu. Pokud však nebudou srážky, mohlo by se to zastavit. Je to v tomto úseku pokaždé, místní jsou zvyklí," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic. Naopak silnice mezi Tršicemi a Vacanovicemi na Olomoucku, kterou zaplavila v noci z úterka na středu voda z polí, je již sjízdná. "Otevřena byla ve čtvrtek v 15:30," řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic.

V ostatních částech regionu by měly být silnice sjízdné bez problémů, na některých místech však správci cest upozorňují na silný vítr. Nárazový vítr může komplikovat dopravu například na Šumpersku i na Prostějovsku, silný vítr fouká na Přerovsku, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. V kraji nedosahují zvednuté hladiny toků nyní žádného povodňového stupně. V Lupěném na Šumpersku, kde byl ve čtvrtek dosažen první stupeň na Moravské Sázavě, již hladina dnes ráno poklesla zhruba 30 centimetrů pod tuto hranici.

Pardubický kraj

Silný vítr v Pardubickém kraji způsobil v noci na dnešek výpadky elektrické energie. Technici je postupně opravují. Kalamitní stav energetici dnes dopoledne vyhlásili na Chrudimsku. Vítr také kácí stromy, které blokují silnice. Jeden u Holic spadl na jedoucí auto, řidička vyvázla bez zranění. ČTK to řekli mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková a operační důstojník hasičů.

Hasiči registrují asi dvacítku popadaných stromů zejména na Orlickoústecku. Řidička, která dnes dopoledne jela po silnici I/35 směrem na Hradec Králové, vyvázla po pádu stromu bez zranění. Za Chvojencem na její auto spadl ulomený kmen. Strom se také skácel na vozidlo v Pardubicích za prodejnou Albert a v Husově ulici.

"Spadly celé stromy. Pomaličku se to uklidňuje. Další události přibývají spíš jednotlivě," řekl operační důstojník hasičů.

Podle Beránkové nelze přesně říct, kolik domácností je bez elektrické energie. Jsou jich desítky. Aktuálně jsou bez proudu například obce Trhová Kamenice a Kameničky na Chrudimsku a Ústí nad Orlicí v místní části Helvíkovice.

"Vítr stále fouká. Naši technici jsou v terénu přes celou noc, některé výpadky se nám podařilo opravit, ale další vznikají silným větrem," řekla Beránková. Doufá, že během dne se podaří závady odstranit, na některá místa musí energetici dovézt těžkou techniku.

Praha

Silný nárazový vítr dnes v noci a ráno v Praze lámal stromy a větvě, ničil billboardy, shazoval plechy ze střech. V souvislosti s počasím zaznamenali hasiči několik desítek případů, mimo jiné odstraňovali téměř 20 stromů popadaných na komunikace. V Nuslích musela být dočasně uzavřena Hvězdova ulice kvůli utrženému semaforu.

"V Kunraticích například spadl strom na dvě zaparkovaná osobní auta, v Petrovicích padlý strom přes křižovatku poškodil zídku rodinného domu," sdělila dnes ČTK mluvčí pražských hasičů Pavlína Adamcová. V Letňanech a na Žižkově se uvolnily plechy ze střech.

Také policisté zaznamenali podle mluvčího Jana Daňka řadu případů, kdy vítr lámal stromy, ničil plachty, shazoval plechy, reklamní cedule či dopravní značení. Poškozený semafor v Nuslích už opravil technik a Hvězdova ulice je znovu průjezdná, dodal.

Výstraha na velmi silný vítr platí pro Prahu i další kraje do dnešních 10:00.

Plzeňský kraj

Silný vítr láme v Plzeňském kraji stromy a větve. Stromy spadly na vlak a uvěznily autobus, nikdo se nezranil. Hasiči měli od čtvrtečního odpoledne do dnešního rána na 110 výjezdů souvisejících s počasím, řekla dnes ČTK krajská mluvčí Pavla Jakoubková. Přerušená je doprava na jedné regionální železniční trati, žádná silnice v kraji není uzavřená.

ČEZ Distribuce vyhlásila v 09:00 kalamitní stav na celém Tachovsku. Platí do odvolání, ale podle informací ČTK by měl skončit odpoledne. Podle Michaely Jirovcové, mluvčí ČEZ pro západní Čechy, jde o desítky poruch, tedy lokálních výpadků i několikahodinových přerušení dodávek vinou popadaných stromů a větví ve vedení.

"Ve většině případů hasiči odklízeli ze silnic popadané stromy a větve nebo odstraňovali uvolněné konstrukce hrozící pádem," řekla mluvčí. U Babylonu na Domažlicku zasáhla koruna stromu projíždějící nákladní vlak. V okrese Plzeň-sever mezi Nekmířem a Lhotkou zůstal mezi spadanými stromy uvězněn autobus. K žádnému zranění nedošlo. Nejvíce potíží působil silný vítr na Tachovsku, kde měli hasiči až třetinu ze všech zásahů souvisejících s větrem. Na severním Plzeňsku to byla téměř pětina událostí. Často zasahovali také na Domažlicku a Rokycansku. "Očekává se, že jak po rozednění lidé začnou zjišťovat škody, počet výjezdů se ještě zvýší," uvedla Jakoubková.

Popadané stromy přerušily dopravu na třech železničních tratích. Od 04:32 do 08:25 nejezdily vlaky mezi Přešticemi a Chlumčany na jihu Plzeňska, tedy na hlavním tahu z Plzně na Klatovy. Od 06:00 do 08:48 odklízeli železničáři a hasiči na trati z Plzně do Žatce úsek mezi Třemošnou a Horní Břízou. Zhruba do 11:00 by měl být podle mluvčí Českých drah Radky Pistoriusové přerušen provoz na regionální trati Domažlice - Planá v úseku mezi Bělou nad Radbuzou na Domažlicku do Třemešného na Tachovsku. Stromy spadly na koleje v 06:20. Žádná silnice v kraji není uzavřena, řekl dispečer správy silnic Jiří Slapnička.

K událostem souvisejícím s větrem je podle ní nutné připočíst i požáry. Ve čtvrtek před půlnocí hasiči zasahovali na Domažlické třídě v Plzni u požáru unimobuněk. Vinou silného větru se oheň rychle nekontrolovatelně šířil do okolí. I tak se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu do hodiny od ohlášení. Před 6:00 v lese u Líní na Plzeňsku zlikvidovali požár trávy zaviněný jiskřením drátů elektrického vedení, které se v důsledku silného větru dotýkaly. Další požár zapříčiněný spadlými dráty elektrického vedení hasiči řešili v Rozvadově. Všechny požáry se obešly bez zranění, škody všech událostí nepřesáhly 5000 korun.

Hasiči doporučují lidem, aby nyní nechodili do lesa a při průjezdu lesními úseky dbali zvýšené pozornosti.

Středočeský kraj

Středočeským hasičům výrazně stoupl počet výjezdů kvůli silnému větru. Během noci vyjížděli ke zhruba 60 událostem, od rána to jsou další desítky. Převažuje technická pomoc u padlých stromů a větví, které jsou i na silnicích. "Nejhorší je situace na Benešovsku," řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Situace by se podle předpovědi měla uklidnit kolem 10:00, do té doby slouží hasiči v posílené směně. "Operační středisko dočasně navýšilo početní stav směny z 10 na 17 příslušníků," uvedl mluvčí. Kromě popadaných stromů, které nezpůsobily žádné zranění, zasahovali hasiči i u větrem poškozených střech, billboardů a telefonních sloupů. Během dopoledne už počet nově hlášených událostí postupně klesal.

Řidiči by na hlavních tazích měli počítat s nárazovým větrem, na dálnici D7 poblíž Stehelčevsi na Kladensku spadl strom, zhruba hodinu kvůli tomu byl uzavřen jeden jízdní pruh. Popadané větve dnes ráno ležely po okrajích vozovky na hlavním tahu z Prahy na Tábor.

Energetici v 9:00 vyhlásili kalamitní stav pro okresy Beroun, Kladno, Mělník a Mladá Boleslav, kde jsou bez proudu stovky domácností.

Ústecký kraj

Vítr zaměstnal v Ústeckém kraji hasiče i energetiky. Do dnešního ráno vyjížděli hasiči k 45 událostem, z toho většina se týkala stromů popadaných na silnice. Bez proudu jsou stovky domácností na Děčínsku.

Osobní vlak dnes ráno narazil na trati mezi Děčínem a Rumburkem do stromu. Nehoda se obešla bez zranění a podle informace Českých drah byl provoz na trati zhruba po dvou hodinách obnoven. Do spadlého stromu ráno narazilo osobní auto na silnici u obce Boleboř v okrese Chomutov. I tato nehoda byla bez zranění. ČTK to řekl krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Silný vítr připravil v Ústeckém kraji stovky domácností o dodávky elektřiny. Nejvíc poruch na vysokém napětí je hlášeno na Děčínsku. Bez proudu jsou obyvatelé Jetřichovic, Arnoltic, Bynovce a také v obcích Kámen a Ludvíkovice. Poruchy jsou hlášeny také v oblasti Chřibské, Krásné Lípy a Rybniště.

"Už v průběhu noci se nám podařilo řadu poruch odstranit, stále ale fouká silný vítr, v terénu jsou všechny poruchové čety. Nejčastější příčinou je pád stromů a větví do vedení, popřípadě větrem ulomené izolátory," řekla dnes ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Komplikace způsobil vítr v dopravě hlavně na Lounsku, kde stromy popadaly na místní komunikace. Hasiči tam měli dvanáct zásahů. V Nepomyšli spadl strom na telefonní kabel, v Teplicích silný vítr posunul na Tržním náměstí jeden z tamních stánků. V Litvínově zajišťovali hasiči uvolněné plechy na domě a volněnou část střechy domu.

Policie upozorňuje na silný nárazový vítr na silnici D7 u Chomutova či dálnici D8 ve směru od Ústí nad Labem ke státní hranici. Vítr může podle meteorologů dosahovat v Ústeckém kraji zpočátku ještě rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na horách 110 až 130 kilometrů za hodinu.

Kraj Vysočina

Na Vysočině dnes komplikuje dopravu silný vítr. Na hlavním tahu číslo 19 mezi Pelhřimovem a Táborem spadly stromy na cisternu a na kamion. Doprava tam stála přes hodinu, zraněn nikdo nebyl, řekla ČTK mluvčí policie Dana Čírtková. Problémy jsou i na železnici. Hasiči od 05:00 vyjeli k 17 událostem, nejvíc práce měli zatím na Pelhřimovsku. Výstraha meteorologů před silným větrem platí na Vysočině do dnešních 13:00.

V Čížkově na Pelhřimovsku spadl smrk na dráty elektrického vedení. "V tuto chvíli tam míří technik energetické společnosti," uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Vyvrácené stromy ze silnic odstraňovali hasiči kupříkladu u Žirovnice, Sedlice a Chýstovic na Pelhřimovsku a u obcí Bílý Kámen a Rančířov na Jihlavsku. U Břevnice nedaleko Havlíčkova Brodu spadl strom do kolejiště, zasahují tam drážní hasiči, uvedla mluvčí.

Podle údajů Českých drah byla kvůli větrné smršti asi hodinu uzavřená vlaková trať mezi Havlíčkovým Brodem a Rozsochatcem, provoz byl obnoven v 06:30. Zpoždění nabírají vlaky mezi Golčovým Jeníkovem a obcí Vlkaneč kvůli poruše trakčního vedení.

Na Vysočině dnes může místy sněžit, nejvyšší odpolední teploty budou mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia. Silný západní vítr s nárazy 70 až 90 kilometrů v hodině se bude odpoledne měnit na mírný severozápadní.

Zlínský kraj

Silný vítr dnes dopoledne ve Zlínském kraji lámal stromy. Několik popadalo na silnice, větší problémy však působil energetikům. Společnost ČEZ Distribuce pro okres Vsetín v 9:00 vyhlásila kalamitní stav. Bez proudu byly stovky lidí. Situace se však již zklidňuje, řeší se už jen jednotlivé případy, řekl dnes ve 12:00 ČTK mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Podle něj padající stromy a větve na řadě míst narušily elektrické vedení. Asi hodinu a půl nešel ráno proud v Hošťálkové a Ratiboři na Vsetínsku. Naopak problémy nebyly ve Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm ani Karolince. Ski areál v Karolince je však dnes kvůli větru mimo provoz.

Velké problémy nebyly ani ve Velkých Karlovicích. "Asi třikrát spadla elektrika, ale hned vše naskočilo," řekla ČTK mluvčí tamního Resortu Valachy Martina Žáčková. Podobné to bylo také v obci Hutisko-Solanec, kde jeden výpadek poškodil počítač na obecním úřadě.

Hasiči podle mluvčího Libora Netopila v noci na dnešek kvůli větru nevyjížděli ani jednou. Od ranních hodin měli jen několik zásahů, šlo o odstraňování stromů spadlých na komunikace. "Všechny události se obešly bez vzniku vážných škod, ohrožení života nebo zdraví osob a způsobily jen krátkodobé komplikace v silniční dopravě," uvedl Netopil. Hasiči zasahovali v Hutisku-Solanci, Hošťálkové a Rožnově na Vsetínsku, v Luhačovicích a Slavičíně na Zlínsku a u Žítkové na Uherskohradišťsku.