Praha - Česko vydá v příštím roce mírně přes miliardu korun na pomoc rozvojovým zemím. Návrh rozpočtu na dvoustrannou rozvojovou spolupráci, který počítá s navýšením o sto milionů korun ve srovnání s letoškem, dnes podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) podpořila vláda. Česko se bude soustředit na projekty v šesti prioritních zemích. Pomáhá s posilováním demokratické správy, využíváním a ochranou přírodních zdrojů nebo s rozvojem zemědělství a venkova.

Plán české diplomacie vychází z návrhu na postupné navyšování výdajů na rozvojovou spolupráci, který vláda schválila loni v červenci. Na rok 2017 vláda vyčlenila 954 milionů. "Já jsem rád, že se mi s novým ministrem financí (Ivanem Pilným, ANO) nakonec podařilo to, že respektoval mou dohodu s jeho předchůdcem Andrejem Babišem (ANO)," řekl Zaorálek novinářům.

"Jsem rád, že jsme úspěšně schválili tu celkovou sumu, která je miliarda a padesát milionů, ale zásadní je především to, že je tu souhlas s novým pojetím rozvojové a humanitární pomoci," dodal Zaorálek. Rozvojová pomoc by podle něj měla být pojímána jako investice, která by měla pomáhat snižovat migrační tlak na Evropu. "Je daleko výhodnější snažit se stabilizovat některé země, než potom řešit otázky nuceného vysídlení nebo migrace," vysvětlil.

Více než polovina peněz připadne České rozvojové agentuře, která připravuje dvoustranné rozvojové projekty a pomáhá s jejich prováděním. Do rozpočtu na rozvojovou pomoc patří program vládních stipendií, na který je vyčleněno 115 milionů korun.

Další významnou položkou v plánu na rok 2018 je humanitární pomoc České republiky v zahraničí. Černínský palác na ni požádal o 180 milionů korun. Zatímco rozvojové projekty směřují k podpoře udržitelného rozvoje, humanitární pomoc zamezuje ztrátám na životech kvůli přírodním katastrofám nebo ozbrojeným konfliktům.

Česká republika využívá rozvojovou spolupráci také ve spojení s ekonomickou diplomacií. Česká rozvojová agentura například podporuje projekty, které spojují české firmy a místní lokální partnery.