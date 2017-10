Praha - Česko si podle volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka nemůže dovolit mít trestně stíhaného premiéra. Šéf diplomacie ČTK v předvolebním rozhovoru řekl, že taková situace by byla pro zemi z pohledu vztahů se zahraničím zničující. Zaorálek to uvedl souvislosti s případem předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, kterého Sněmovna vydala na začátku září ke stíhání kvůli případu farmy Čapí hnízdo. Státní zastupitelství v souvislosti s případem obdrželo na konci září usnesení o zahájení trestního stíhání, ale neupřesnilo, koho se týká.

Zaorálek nechtěl o možném stíhání příliš spekulovat, protože dosud nebylo oznámeno, že by Babiš byl již obviněn. "Já nevím, jak to má hnutí ANO vyřešit, nechci spekulovat, ale každý musí vědět, jak to stojí. Pokud by byl někdo trestně stíhaný, obviněný, pak není možné, aby byl nominovaný," uvedl ministr.

Každá strana by podle Zaorálka měla být schopná zvážit, že určité věci jsou pro zemi zničující. Připomněl, že Česko je závislé na exportu a dobrých vztazích s evropskými zeměmi. "Žijeme z toho, že jsme s ostatními a z těch vztahů s nimi. A oni se s námi prostě nebudou bavit, pokud země bude dělat takové vylomeniny," konstatoval Zaorálek.

Česko podle něj vede strategický dialog s Německem či Francií, má skvělé vztahy i s Brity. "Byli jsme schopni se stát partnery těm zemím, ale to se vám nepodaří, pokud máte takovou skvrnu, to nikdo nevezme, to se prostě nedělá," uvedl Zaorálek.

Na zásadě, že by premiér neměl být trestně stíhán, je podle Zaorálka třeba trvat. "Věřím, že si to všichni dotyční uvědomují, že všichni mají soudnost. Neměli bychom v této zemi dopustit, aby tyto standardy upadaly, před nedávnem bychom o tom vůbec neuvažovali, teď najedou o tom meditujeme, jestli to jde, nebo ne. Na to bych řekl - 'Lidi, neblbněte, tady jde o obraz země'," dodal.

Lídra ANO Babiše i místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka vydala Sněmovna k trestnímu stíhání v září. Bývalého ministra financí policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Tvrdí, že kauza je má poškodit před volbami.