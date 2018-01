Brusel - Česká republika je připravena jednat o možném navýšení rozpočtu Evropské unie, uvedl dnes český ministr zahraničí Martin Stropnický. V Bruselu s českými novináři hovořil na okraj rozsáhlé konference o přípravě příštího unijního víceletého finančního rámce. Připomněl také, že odchod Británie z bloku nechá v rozpočtu EU každoroční mezeru až 13 miliard eur (asi 325 miliard Kč).

Evropská komise se tématem víceletého finančního rámce pro roky 2021 až 2027 bude zabývat ve středu, v květnu by měl být předložen konkrétní návrh. Předseda komise Jean-Claude Juncker i komisař pro rozpočtové otázky Günther Oettinger už v pondělí zdůrazňovali, že pokud chce mít EU dostatečné peníze pro stávající i nové výzvy jako je migrační krize, posilování zaměstnanosti či užší obranná spolupráce, je právě navýšení příspěvků členských zemí cestou, jak britský výpadek překonat. Případným šetřením a škrty lze podle Oettingera nahradit přibližně jen polovinu výpadku.

"Tady se spolurozhoduje o tom, jak bude unie vypadat v příštích deseti letech," podotkl Stropnický a upozornil, že pondělní a dnešní diskuse se zúčastnilo jen několik málo ministrů evropských zemí. "My jsme hodně chtěli, aby už od toho prvopočátku jsme u těch debat byli," doplnil.

Navýšení rozpočtu by podle něj bylo logickým krokem v situaci, kdy EU musí vydávat peníze na nové oblasti, jako je bezpečnost. Její členské země zároveň nechtějí snižovat peníze vynakládané na společnou zemědělskou politiku či prostřednictvím unijních fondů na podporu méně rozvinutých regionů v rámci politiky soudržnosti.

Ve svém vystoupení na konferenci český ministr zahraničí připomněl, že budoucí víceletý finanční rámec ovlivní i to, jak budou v nadcházejících letech unii vnímat občané i partneři ve světě. Vybalancování peněz pro tradiční a nové potřeby pak označil za hlavní výzvu v nadcházejících jednáních. Zmínil také potřebu vzniku specializovaného finančního nástroje pro financování efektivních a cílených migračních opatření. Jednak v zemích původu, potřeba jsou podle Stropnického ale také dostatečné peníze na práci odpovědných evropských agentur.

Na diskuse o konkrétních věcech bude podle něj čas zhruba rok. Někteří nynější takzvaní "čistí plátci", tedy země do rozpočtu přispívající, totiž navyšování peněz příliš nakloněny nejsou. Stejně jako v pondělí Juncker se dnes český ministr vyslovil pro to, aby vše bylo domluveno na jaře roku 2019, tedy ještě před příštími volbami do europarlamentu.

Někteří účastníci pondělní a dnešní diskuse podle Stropnického opět naznačovali možnost spojit peníze z evropských fondů s tím, jak se jejich příjemci staví například k domluveným řešením v migrační krizi. "Samozřejmě, že se to dá čekat. Uvidíme, jak bude tento hlas silný. My máme poměrně racionální argumenty pro to, abychom svůj postoj vůči migraci uhájili. Nemyslím, že ČR se chová nějak tak, aby musela být penalizována," poznamenal.