Praha - Česko má za sebou další mrazivou noc, v noci na dnešní první jarní den padly teplotní rekordy na 23 ze 147 stanic, které měří aspoň 30 let. Mezi těmito stanicemi nejnižší teplotu zaznamenali meteorologové v Bedřichově v Jizerských horách, kde teploměr ukázal minus 15,2 stupně Celsia. Vůbec nejchladněji, minus 21,1 stupně, bylo však v Kořenově-Jizerce v Jizerských horách. Tato stanice ale měří kratší dobu, řekla ČTK meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu.

V Bedřichově byl podle ní dnes překonán rekord pro 20. březen z roku 2005, kdy v tento den bylo minus 13,8 stupně.

Celkově bylo nejchladněji na severozápadě republiky, tedy v Krkonoších a Krušných horách, kde bylo málo oblačnosti. Naopak nejtepleji měli v noci v Jihomoravském kraji, kde byla minimální teplota kolem minus tří stupňů.

V dalších dnech by mrazy měly podle meteorologů dál polevovat, nadcházející noc by se nejnižší teploty měly pohybovat mezi minus dvěma až minus šesti stupni, při zvětšené oblačnosti kolem minus deseti stupňů. Denní teploty by se pak měly postupně dostávat nad nulu. "Za předchozích deset dnů byla vzhledem k jasné obloze nejchladnější noc na pondělí. Vypadá to, že tak chladno jako v noci na pondělí, už nebude," doplnila meteoroložka.

V noci na pondělí meteorologové zaznamenali rekordy na třetině stanic fungujících přes 30 let, o noc dříve padly na čtvrtině těchto stanic.