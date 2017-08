Na Chrudimsku i v jiných regionech Pardubického kraje se postupně do krajiny vracejí ovocné stromy. Místní akční skupina (MAS) Železnohorský region se tak snaží budovat síť přírodních občerstvoven. Až stromy povyrostou, turisté si budou moct natrhat ovoce zdarma. Nově vysazené hrušně či třesně jsou u Třemošnice nebo Luži. Na snímku z 11. června jsou jabloně na ekofarmě v Jedousově.

Na Chrudimsku i v jiných regionech Pardubického kraje se postupně do krajiny vracejí ovocné stromy. Místní akční skupina (MAS) Železnohorský region se tak snaží budovat síť přírodních občerstvoven. Až stromy povyrostou, turisté si budou moct natrhat ovoce zdarma. Nově vysazené hrušně či třesně jsou u Třemošnice nebo Luži. Na snímku z 11. června jsou jabloně na ekofarmě v Jedousově. ČTK/Vostárek Josef

Č. Budějovice - Česká republika má v rámci Evropské unie druhou příčku v podílu ekologicky hospodařících zemědělských farem. Před ní je jenom Rakousko. V pohledu na podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy je ČR na čtvrtém místě za Rakouskem, Estonskem a Švédskem, řekla na tiskové konferenci v rámci agrosalonu Země Živitelka předsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Iva Ritschelová. Za posledních 16 let počet ekofarem vzrostl sedmkrát na současných 2984 a výměra třiapůlkrát.

Výměr orné půdy přitom dlouhodobě v klesá, od roku 2000 do roku 2016 o 148.000 ha, což je přibližně velikost okresu Benešov, připomněl ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek. Klesá výměra například ječmene, naopak je více řepky a kukuřice.

Ekologičtí zemědělci hospodařili loni na 2984 ekofarmách, které byly na 448.228 ha zemědělské půdy. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že má rádost z nárůst ekozemědělců. "Vždy u toho dodávám: ale aby nám kromě ploch rostla i spotřeba biopotravin v ČR," řekl. V ekologickém režimu podle Hrbka převažuje výroba "ekologického sena", tedy trvalých travních porostů, které jsou na 86,1 procentech výměry půdy v ekologickém režimu.

Podle údajů ministerstva zemědělství vzrostla předloni spotřeba biopotravin meziročně o 11,4 procenta, lidé za ně utratili 2,25 miliardy korun. Průměrně tak šlo o 213 korun na hlavu, šlo o nejvyšší hodnotu od roku 2008. Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací činil podíl biopotravin na celkové spotřebě 0,81 procenta.

Vláda předloni schválila plán rozvoje ekologického zemědělství do roku 2020. Počítá třeba s tím, že by podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů měl do konce roku 2020 činit tři procenta.