Praha - Česká republika měla ke konci června smluvně zajištěno 32,3 procenta evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 192,7 miliardy korun z celkově přidělených 596,9 miliardy korun. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je za evropské dotace zodpovědné, to dnes zveřejnilo na svých stránkách. Do konce roku chce mít MMR smluvně zajištěno minimálně 40 procent evropských peněz.

"Jsou to peníze, které ještě příjemce nemusí fyzicky mít. Ale už má v ruce doklad, že je dostane," řekla ČTK náměstkyně MMR Olga Letáčková. V červnu přibylo do smluvně zajištěných peněz 23,6 miliardy korun. Vůbec nejúspěšnější byl březen s částkou 34,3 miliardy korun. Letos od začátku roku Česko vyčerpalo 106,1 miliardy korun, což je více než za celý rok 2016.

Z jednotlivých programů je na tom nejlépe program Zaměstnanost, který má smluvně zajištěno 63 procent z přidělených 56 miliard korun. Naopak nejhůře čerpá operační program Praha - pól růstu s vyčerpanými 13 procenty. Program má podpořit například výzkum, technologický rozvoj a inovace nebo boj proti chudobě.

Podle Letáčkové bude pro Česko důležitý konec příštího roku, kdy Evropská komise vyhodnotí země a jejich programy podle toho, jak plní své závazky vůči strategii Evropa 2020. V případě neplnění může Česko přijít o šest procent z přidělené částky na celé programové období, tedy 37,8 miliardy korun z celkových 635 miliard Kč. Na konci letošního roku chce mít MMR smluvně zajištěno minimálně 40 procent evropských dotací, tedy 239 miliard korun.

Zájemci o evropské dotace mohou žádat o 543 miliard korun, na které bylo vypsáno 533 výzev. Jde o 86 procent celkové částky. Objem smluvně zajištěných peněz MMR hodnotí vůči celkové sumě bez šestiprocentní rezervy. Naopak hodnotu výzev vztahuje k celkové částce 646 miliard korun. "Je to z toho důvodu, že kdybychom na konci příštího roku zjistili, že těch šest procent opravdu máme, vytvořilo by to zbytečný tlak, abychom je stihli do výzev umístit," dodala náměstkyně.

V programovém období 2007 až 2013 mohla Česká republika z evropských fondů čerpat zhruba 700 miliard korun. Z toho asi čtyři procenta zůstala nevyčerpaných.

Smluvně zajištěné peníze z EU od roku 2016:

Měsíc Peníze za měsíc (mld. Kč) Peníze celkem (mld. Kč) Podíl (procenta) Leden 2016 6,4 23,5 3,9 Únor 2016 7,8 31,3 5,2 Březen 2016 1,7 33,0 5,5 Duben 2016 2,7 35,7 6,0 Květen 2016 2,7 38,5 6,4 Červen 2016 6,6 45,1 7,6 Červenec 2016 2,2 47,3 7,9 Srpen 2016 3,5 50,8 8,5 Září 2016 2,3 53,1 8,9 Říjen 2016 4,8 57,9 9,7 Listopad 2016 10,2 68,1 11,4 Prosinec 2016 18,5 86,6 14,5 Leden 2017 20,4 107,0 17,9 Únor 2017 8,1 115,1 19,3 Březen 2017 34,3 149,4 25,0 Duben 2017 10,4 159,8 26,8 Květen 2017 9,3 169,1 28,3 Červen 2017 23,6 192,7 32,3

Zdroj:MMR