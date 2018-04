Brusel - Česko a Slovensko dostaly od Evropské komise výjimku a budou moci při výrobě alkoholického nápoje "tuzemák" dalších pět let používat tradiční rumový éter. Plyne to z diplomatických informací ČTK. Bez udělení výjimky by možnost používat rumové aroma skončila 22. dubna, kdy končí stávající přechodné období zavedené v roce 2012.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) loni upozornil, že některé látky v rumovém éteru, který dodává charakteristickou chuť a vůni českému tuzemáku, mohou být jako rakovinotvorné zdravotním rizikem. Aroma se přitom používá také při výrobě některých nealkoholických nápojů, pekařských výrobků či cukrovinek.

O výjimku, která se týká jen používání tradičního aroma při výrobě tuzemáku a nevztahuje se tedy na cukrovinky a další výrobky, požádaly ČR a Slovensko loni v prosinci. Nyní ji - s pětiletým omezením - potvrdil Stálý výbor Evropské komise pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, přičemž právní finalizace ještě určitou dobu potrvá.

Tuzemák je nejprodávanější lihovina v ČR, každá čtvrtá prodaná lahev alkoholu je takzvaný tuzemský rum.