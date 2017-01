Praha - Mráz v Česku zatím nepoleví. V noci na pátek a na sobotu se mohou teploty dostat k minus 12 až minus 17 stupňům Celsia, ojediněle může být kolem 20 stupňů pod nulou. S brzkým oteplením by lidé ale neměli počítat, silně mrznout bude minimálně do poloviny příštího týdne. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Mrazivé počasí podle něj může způsobovat problémy v průmyslu, energetice nebo v zásobování.

"Od Britských ostrovů až po Rumunsko zasahuje mohutná tlaková výše a ovlivňuje počasí i u nás," uvedli meteorologové. Jejich dnešní výstraha před silným mrazem platí pro celé Česko od dnešních 19:00 do sobotních 10:00.

Vzhledem k očekávanému mrazu meteorologové doporučují, aby malé děti, nemocní nebo senioři omezili pohyb venku. Při pobytu venku by se lidé měli chránit proti prochladnutí teplým oblečením ve více vrstvách, pohybem, teplými nápoji a jídlem. Naopak nedoporučují pití alkoholu, který rozšiřuje cévy, čímž dochází k vyšším tepelným ztrátám.