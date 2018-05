Vídeň - Evropa musí společně bojovat proti převáděčům, kteří za peníze organizují převoz uprchlíků do evropského bloku, a také posílit ochranu svých vnějších hranic. Shodli se na tom premiér Andrej Babiš s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem při dnešní schůzce ve Vídni. Obě země by také chtěly zlepšit vzájemná infrastrukturní propojení.

"Oba jsme názoru, že diskuse, která rozděluje Evropu, nebude řešením. Potřebujeme řádnou ochranu vnějších hranic. Evropa, a nikoliv převáděči, by měla rozhodovat o tom, kdo může přijít," řekl Kurz na tiskové konferenci. Zároveň poznamenal, že svou bezpečnost a stabilitu zajistí Evropa jen tehdy, pokud bude zajištěna stabilita i v jejím sousedství, zejména v oblasti západního Balkánu.

Podle Babiše je otázka migrace a uprchlíků pro Česko velmi důležitá. "My bychom měli rozhodovat o tom, kdo bude u nás žít a pracovat, nikoliv jiné státy nebo někdo v Evropské komisi," řekl Babiš.

Kurz řekl, že debata o přerozdělování uprchlíků na základě kvót v EU vytvořila v posledních letech propast mezi unijními státy. "Evropa potřebuje méně napětí a více spolupráce. Doufám, že se nám podaří přesunout pozornost od sporu o přerozdělování uprchlíků k ochraně našich vnějších hranic. Spor o přerozdělování uprchlíků kromě napětí přinesl velmi málo," řekl Kurz na dotaz ČTK ohledně plánů Vídně v debatě o společné unijní azylové a migrační politice během nadcházejícího rakouského předsednictví EU.

Podle rakouského kancléře ale Evropa nesmí nechat Řecko, Itálii a jiné státy osamocené v otázce migrace a každá členská země EU musí přispět k řešení tohoto problému.

Babiš uvedl, že Evropa problém migrace podcenila a že uprchlické kvóty nefungují a rozdělují Evropu. "Tento problém musíme vyřešit mimo Evropy. Musíme bojovat proti pašování lidí," řekl český premiér.

Předsedové vlád obou zemí hovořili také o příštím sedmiletém rozpočtu EU. "Měli bychom říci, kde jsou peníze zapotřebí a kde je třeba šetřit. Návrh Evropské komise na rozpočet v objemu 1,11 procenta hrubého národního důchodu pro nás není přijatelný. Zastupuji zájmy čistých plátců do rozpočtu EU," řekl Kurz. Babiš dodal, že je třeba šetřit také na provozních nákladech evropských struktur.

Oba premiéři se vyslovili i pro zlepšení infrastrukturního propojení obou států. Šéf českého kabinetu v této souvislosti vyjádřil politování, že příslušná rozhodnutí v této oblasti nebyla učiněna hned po pádu komunistického režimu v někdejším Československu v roce 1989. Česko se podle Babiše snaží uspíšit realizaci projektu dálnice z Brna do Vídně a z Prahy do Lince, byť dodal, že to "žel bude několika let ještě trvat".

Babiš na tiskové konferenci hovořil německy. S úsměvem dodal, že svou špatnou němčinu se naučil z rakouského rozhlasu a televize ORF.

Oba předsedové vlád podle Kurze probírali i otázky, na které obě země nemají stejný názor, například problematiku jaderné energie. Vídeň v minulosti opakovaně vystupovala například proti provozu jihočeské jaderné elektrárny Temelín.

Znovu by se měli Babiš s Kurzem setkat už na konci června. Rakouský kancléř totiž dostal pozvání na pravidelné setkání předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), které se uskuteční 21. června v Budapešti. Podle českého premiéra by měla být spolupráce mezi Rakouskem a zeměmi Visegrádu užší, než je nyní.