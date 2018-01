Barcelona - Brazilský fotbalista Philippe Coutinho přestoupil z Liverpoolu do Barcelony, kde podepíše smlouvu až do léta 2023. Katalánský velkoklub za pětadvacetiletého ofenzivního záložníka údajně zaplatí asi 160 milionů eur (4,08 miliardy korun), což z něj udělá druhého nejdražšího hráče historie.

Tabulkám vévodí Coutinhův krajan Neymar, za kterého Paris St. Germain v létě zaplatil Barceloně údajně 222 milionů eur (5,66 miliardy korun). Před Coutinha by se měl po sezoně na druhé místo dostat útočník Kylian Mbappé, který hostuje v PSG z Monaka. Po konci ročníku by měl do pařížského klubu natrvalo přestoupit a částka by se měla podle médií pohybovat okolo 180 milionů eur (4,6 miliardy korun).

Barcelona o Coutinha usilovala už v létě, ale tehdy ještě rodák z Ria de Janeiro zůstal v Liverpoolu. Katalánský celek několikrát navýšil nabídku, k dohodě však nedošlo ani před půlrokem, kdy se anglický klub pokusil Coutinha prodat za 200 milionů eur. Nyní podle webu katalánského celku bude mít Coutinho ve smlouvě výstupní klauzuli v astronomické výši 400 milionů eur (10,2 miliardy korun).

Coutinho přišel do Liverpoolu před pěti lety z Interu Milán a vypracoval se v jednu z hvězd anglické ligy. Před rokem prodloužil na Anfield Road smlouvu do roku 2022.

"Musím říct, že jsme se snažili udělat naprosto vše, co bylo v našich silách, abychom jej přesvědčili, že zůstat v Liverpoolu je stejně atraktivní jako zamířit do Španělska. Ale on si je stoprocentně jistý, že budoucnost jeho a jeho rodiny patří do Barcelony," řekl liverpoolský trenér Jürgen Klopp. "Je to jeho sen a jsem přesvědčený, že nyní nemáme k dispozici nic, co by změnilo jeho názor," dodal německý kouč.

V této sezoně zasáhl Coutinho za "Reds" do 20 soutěžních utkání a připsal si v nich 12 branek a devět asistencí. V Barceloně by měl vylepšit už tak silnou ofenzivu v čele s argentinským hvězdným útočníkem Lionelem Messim.