Řím - Ekonom Carlo Cottarelli pozastavil sestavování italského úřednického kabinetu - je podle něj možné, že nakonec přece jen vznikne vláda politická, která se bude zakládat na výsledcích březnových voleb. Informoval o tom dnes list La Repubblica. Populistická dvojice stran Liga a Hnutí pěti hvězd (M5S) předchozí pokus zformovat vládu vzdala poté, co prezident neschválil euroskeptika na post ministra financí. M5S zvažuje další jednání s Ligou o vládě s jiným ministrem financí. Šéf Ligy to odmítl a prezidenta vyzval, aby co nejdříve určil datum předčasných voleb - preference jeho strany stoupají.

Cottarelli se dnes ráno krátce setkal s prezidentem Sergiem Mattarellou. "Během práce designovaného premiéra se objevily nové možnosti zrodu politické vlády. Vzhledem k této okolnosti a kvůli situaci na finančních trzích se (Cottarelli) rozhodl po dohodě s prezidentem, že počká, jak se situace vyvine," citovala La Repubblica zdroj z Cottarelliho okolí.

Většina poslanců by úřednickou vládu nepodpořila a ta by podle všeho jen dovedla zemi k předčasným volbám. V této situaci několik oslovených údajně místa v kabinetu odmítlo. Čtyřiašedesátiletý Cottarelli, který v minulosti pracoval na vedoucích postech v italské centrální bance a v Mezinárodním měnovém fondu, po svém jmenování řekl, že pokud jeho vláda nedostane důvěru, nebude sestavovat rozpočet na příští rok.

Odmítnutí euroskepticky orientovaného Paola Savony jako ministra financí vyvolalo prudké reakce Ligy i M5S - šéf protestního hnutí dokonce volal po sesazení prezidenta pro neschopnost vykonávat úřad. Hlavní italské deníky připomínaly, že Mattarella učinil jen to, co mu umožňuje ústava. Prezidentovo nedělní rozhodnutí přivítala mimo jiné šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová.

Italské akcie v úterý kvůli politické nejistotě sestoupily až na desetiměsíční minimum. Investoři se obávají, že předčasné volby se stanou v podstatě referendem o členství Itálie v eurozóně.

Šéf M5S Liugi di Maio uvedl, že hnutí zvažuje další jednání s Ligou o vládě, v níž by finance dostal na starost někdo jiný než 81letý Savona. Tento návrh dnes Salvini zavrhl a prezidenta vyzval, aby co nejdříve zveřejnil datum předčasných voleb.

Liga, která bývá označována za krajně pravicovou a podle níž rozpočtová pravidla spojená s eurem Italy "zotročují", by podle průzkumů veřejného mínění mohla v předčasných volbách získat až čtvrtinu hlasů, napsala agentura Reuters. V březnových volbách této straně, která chce prosadit masové deportace migrantů bez dokumentů, odevzdalo hlas 17 procent voličů. M5S si podle průzkumu agentury Ipsos udržuje 32,6 procent voličů.