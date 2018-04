Řím - Podle rozsáhlé švédské studie může slunění prodloužit život až o dva roky díky větší produkci vitamínu D. Musíme se však řídit některými pravidly, abychom se vyhnuli kožním nádorům. Zvláště důležitá je opatrnost u dětí, píše italský deník Corriere della Sera.

Je slunění pro naše tělo dobré, nebo špatné? Podle švédské studie publikované na stránkách Journal of Internal Medicine je správná odpověď ta první. "Studie byla zahájena v roce 1990 a zahrnovala zhruba 30.000 švédských žen ve věku od pětadvaceti do čtyřiašedesáti let," říká Giampiero Girolomoni, prezident Italské dermatologické společnosti. "Jasně prokázala, že vyhýbáme-li se slunci, neděláme dobře. Ženy, které se vystavují slunci, mají menší riziko kardiovaskulárních chorob a žijí déle, o 0,6 až 2,1 roku," dodává.

Kůže produkuje větší množství vitamínu D a beta-endorfinů, které vyvolávají pocit radosti a uspokojení. Vylučuje navíc oxid dusičitý, který je schopen snižovat krevní tlak. Vitamín D kromě toho, že pomáhá předcházet osteoporóze, reguluje imunitní reakce, chrání před infekcemi a snižuje riziko kardiovaskulárních chorob.

Druhou stranou mince je to, že přehnané slunění přispívá ke stárnutí kůže a ke vzniku kožních nádorů. Jak se tedy máme zachovat? "Všechno závisí na vlastnostech kůže," vysvětluje Girolomoni. "Jedinci s tmavou pokožkou, kteří se na slunci nespálí, se mu mohou klidně vystavovat. Naopak jedinci se světlou pokožkou, kteří se snadno spálí, musejí být opatrnější," říká.

Italská dermatologická společnost k tomu vydala několik doporučení. Za prvé je třeba se vyhnout hodinám s nejsilnějším zářením (od 11 do 14 hodin) a opalovat se postupně. Tím dáváme pokožce možnost, aby se bránila záření opálením.

Zejména u dětí musíme dbát na to, aby se nespálily, neboť to je hlavní rizikový faktor vzniku melanomu.

Používejte krémy s ochranným faktorem vyšším než 30, nejlépe 50, a nanášejte je po dvou hodinách či ještě dříve, pokud se koupete. Krému je třeba používat dostatečné množství a je třeba si uvědomit, že i ty, které slibují plnou ochranu, ve skutečnosti chrání jen částečně.

Konečně je třeba si uvědomit, že krémy neslouží k tomu, abychom zůstávali na slunci déle, ale k tomu, abychom se lépe slunili. Vynikajícím filtrem mohou být i barevná trička.