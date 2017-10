Řím - Téměř čtvrtina manželských párů nesdílí podle výzkumů společné lože. Experti soudí, že je to pro manželství užitečné, píše italský deník Corriere della Sera.

Za prvé, partneři se probouzejí spokojenější. Moci spát osm hodin vcelku, aniž by se vedle nich někdo převracel, kopal nebo chrápal, to je pro mnohé snem. Podle Davida Bennetta, manželského poradce a autora četných příruček, se partneři, kteří spí společně, budí v průměru šestkrát za noc. Dopady neustálého vyrušování ze spánku na zdraví zahrnují zvýšené riziko fyzických a duševních potíží, jako jsou deprese a obezita, které rozhodně nepřispívají k udržení zdravého vztahu.

Za druhé, sex není povinný. Jestliže se sex stane rutinou, může být obtížné navodit tu správnou atmosféru. Spaní na oddělených postelích odstraňuje riziko, že se partneři budou cítit povinni se milovat nebo že jeden z nich bude muset odmítnout toho druhého, vysvětluje sexuoložka Miyoko Rifkinová, která rovněž odmítá vášnivá objetí v době nočního probuzení.

K nesčetným výhodám dobrého spánku náleží i ta skutečnost, že organismus nepotřebuje tolik úsilí k tomu, aby zůstal v dobré kondici. Početné studie prokázaly, jak mají osoby, které spí nedostatečně, sklon k hromadění tuku v centrální části těla.

Za třetí, partneři si vztahu více váží. To, že člověk touží po tom, co zrovna nemá, platí i o sexu. "Jestliže spíme na oddělených lůžkách, je zde větší pravděpodobnost, že si budeme více vážit intimity a fyzického kontaktu, protože není tak snadné přiblížit se k partnerovi, jako je tomu tehdy, kdy oba spí na společném loži. To pomáhá udržovat fyzickou stránku vztahu jako prioritu a brání to tomu, aby ze vztahu vyprchala," zdůrazňuje sexuoložka a psychoterapeutka Kristie Overstreetová.

Za čtvrté se zredukují hádky. Když se člověk v noci neustále budí nebo se nevyspí, je pak snadné, aby se cítil na pokraji sil. Je vysoce pravděpodobné, že pak řekne nebo udělá něco, co by jinak nechtěl říci ani udělat. "Jestliže spíme sami, jsme ráno čerství a odpočinutí a to je zásadní pro to, abychom neměli špatnou náladu, a tak se snižuje pravděpodobnost konfliktu s partnerem," říká doktorka Overstreetová.

Za páté, máme čas sami na sebe. Jestliže spíme na společném lůžku každou noc, může to způsobit, že se vztah promění v cosi vetchého a vyčpělého. "Každý z nás potřebuje vlastní prostor a občasné dobré prospání daleko od partnera je právě tím, co nám pomáhá, protože to dodává životaschopnosti vztahu," upozorňuje expert na partnerské vztahy Chris Armstrong.

Za šesté, oddělená lůžka zlepšují komunikaci mezi partnery. Každý z nás dělá ve spánku "podivné" věci, ať už jde o chrápání, neustálé převracení nebo mluvení ze spaní. Toto rušivé chování jen zvyšuje rozpory uvnitř páru, jejichž nevyhnutelným důsledkem jsou hádky, které někdy mohou vést i k něčemu závažnějšímu. "Jestliže spíme sami, ukončíme toto neustálé napětí a zlepšíme vzájemnou komunikaci. I když oddělená lůžka nelze považovat za trvalé řešení, jednou za čas mohou být nezbytná," dodává Armstrong.