Londýn - Trenér fotbalové Chelsea Antonio Conte se vysmál tvrzení španělského útočníka Diega Costy, že se k němu londýnský klub chová jako ke zločinci. Úřadující anglický mistr už nemá o brazilského rodáka zájem a Costa touží po návratu do Atlética Madrid, přestup podle něj ale brzdí příliš vysoké nároky Chelsea.

"To je výborné. Musím se smát," komentoval Conte fotbalistovy výroky. "Každý v Chelsea ví, jak to bylo v minulé sezoně s Diegem. Je to legrace, ten rozhovor. Už se tím nechci zaobírat. Pro mě je to minulost," řekl italský kouč.

Costa nehrál za Chelsea od květnového finále Anglického poháru, po němž mu Conte SMS zprávou oznámil, že v jeho plánech už nefiguruje. Španělský reprezentant má trénovat s rezervním týmem, to ale odmítá a zůstává v Brazílii, za což dostal od Chelsea pokutu.

Počítá s návratem do Atlética, které však v létě nesmí nakupovat hráče kvůli porušení pravidel o přestupech mladých fotbalistů. V roce 2014 přišel z Madridu do Londýna za 32 milionů liber, Chelsea za něj údajně žádá víc, což se Costovi nelíbí.

"Agent mi říkal, že Chelsea chce tolik, že si to Atlético nemůže dovolit. I když každým rokem roste a je to velký tým, nemohou zaplatit mimořádnou sumu. V Chelsea by měli vzít v potaz, co jsem pro ně udělal. Není to moje chyba, že v klubu nejsem. Kdyby záleželo na mně, hrál bych," uvedl Costa, který během tří let nastřílel za Chelsea ve 120 soutěžních zápasech 59 gólů a získal s ní dva mistrovské tituly.