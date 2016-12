New York - Hokejisté Columbusu vyhráli v nedělním utkání NHL na ledě Vancouveru 4:3 v prodloužení a protáhli vítěznou sérii na devět zápasů. Blue Jackets vyrovnali klubový rekord a trenér John Tortorella se stal prvním koučem narozeným v USA, který oslavil 500. výhru v kariéře.

Jeho svěřenci sice ve Vancouveru ztratili ve třetí třetině slibné vedení 2:0 a 3:2, už po 46 sekundách nastaveného času ale rozhodl o jejich triumfu po úniku dva na jednoho obránce Seth Jones. Dvěma góly se na úspěchu hostů podílel Brandon Saad.

Osmapadesátiletý Tortorella dosáhl jubilea zrovna proti svému bývalému klubu, který vedl v letech 2013 až 2014. "Ale není to pro mě něco speciálnějšího. Čím déle jsem v lize, tím víc si to snažím užívat. Vím, že nebudu trénovat věčně a že už jsem spíš ve druhé půlce kariéry," uvedl Tortorella, který po utkání dostal od kapitána Nicka Foligna puk na památku.

Devět utkání v řadě dokázali Blue Jackets vyhrát už loni na jaře. Tentokrát ale navíc bodovali v jedenácti zápasech za sebou a od 23. listopadu neprohráli v základní hrací době. "Ukazuje to charakter našeho mužstva. Ztratili jsme dvoubrankový náskok, ale dokázali jsme najít cestu, jak zápas vyhrát v prodloužení," řekl Saad.

Švédský brankář Henrik Lundqvist se vyrovnal s 389 výhrami v historických tabulkách na 12. místě nejlépe postavenému Evropanovi Dominiku Haškovi. Čtyřiatřicetiletý olympijský vítěz z roku 2006 vychytal vítězství New York Rangers nad New Jersey 3:2 po samostatných nájezdech. "Je to pro mě výjimečný moment," řekl Lundqvist.

Na pět utkání prodloužili vítěznou šňůru hokejisté Chicaga výhrou 4:1 nad San Jose. Blackhawks rozhodli třemi góly ve třetí třetině a se 48 body dál vládnou celé NHL o bod před Rangers.

Klíčovou postavou Chicaga, které odehrálo šestý zápas během deseti dnů, byl brankář Scott Darling, který pochytal 33 střel. "Cítil jsem se dobře. Jistě, máme nabitý program a plno cestování, ale před sezonou jsme tvrdě trénovali, abychom na tohle byli připravení," řekl Darling.

Jediný gól stačil na výhru Bostonu, který zdolal 1:0 Los Angeles. Rozhodující moment se odehrál už v 5. minutě, kdy Jimmy Hayes před brankou tečoval střelu Colina Millera. Gólman Tuukka Rask si připsal 18 zákroků a počtvrté v sezoně vychytal čisté konto.

Bruins se museli obejít bez svého nejlepšího střelce Davida Pastrňáka, který se podrobil drobné operaci v lokti, a vyhráli teprve druhý z posledních sedmi zápasů. "Dali jsme jen jednu branku, ale měli jsme i další šance. Hlavně jsme ale odvedli skvělou práci v defenzivě, což byl samozřejmě klíč k úspěchu," konstatoval trenér Bostonu Claude Julien.

Tři body za gól a dvě asistence zaznamenal Patrik Laine a dovedl Winnipeg k výhře 4:1 nad Coloradem. Dvakrát se v utkání trefil Nikolaj Ehlers.

Statistika nedělních zápasů NHL:

-------------

Boston - Los Angeles 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 5. J. Hayes. Střely na branku: 30:18. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. J. Hayes, 2. Rask (oba Boston), 3. Budaj (Los Angeles).

Winnipeg - Colorado 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Branky: 45. a 60. Ehlers, 28. Laine, 43. Wheeler - 58. Iginla. Střely na branku: 30:28. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Laine, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

NY Rangers - New Jersey 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 49. Kreider, 59. Stepan, rozhodující sam. nájezd K. Hayes - 25. Parenteau, 51. Wood. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist (Rangers), 2. Schneider (New Jersey), 3. Nash (Rangers).

Chicago - San Jose 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky: 37. Keith, 47. Hartman, 58. Hinostroza, 60. P. Kane - 22. Pavelski. Střely na branku: 26:34. Diváci: 22.027. Hvězdy zápasu: 1. Darling, 2. Keith, 3. Hartman (všichni Chicago).

NY Islanders - Ottawa 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Branky: 21. Lee, 35. Beauvillier - 18. a 57. Z. Smith, 11. Ryan, 36. Stone, 46. Brassard, 60. Pyatt. Střely na branku: 31:34. Diváci: 13.102. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Z. Smith (oba Ottawa), 3. Lee (Islanders).

Vancouver - Columbus 3:4 v prodl. (0:0, 0:2, 3:1 - 0:1)

Branky: 43. Sutter, 48. D. Sedin, 59. Hansen - 34. a 56. Saad, 22. Atkinson, 61. S. Jones. Střely na branku: 17:25. Diváci: 18.113. Hvězdy zápasu: 1. Hansen (Vancouver), 2. Saad, 3. Jones (oba Columbus).

Tabulky NHL:

-------------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Montreal 31 20 4 7 96:69 44 2. Ottawa 32 18 3 11 82:85 39 3. Boston 33 17 3 13 78:79 37 4. Tampa Bay 32 15 3 14 91:91 33 5. Florida 32 14 5 13 77:87 33 6. Detroit 32 14 4 14 78:89 32 7. Toronto 30 12 7 11 85:91 31 8. Buffalo 30 12 7 11 66:79 31

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 34 23 1 10 113:75 47 2. Pittsburgh 32 20 5 7 109:90 45 3. Columbus 29 20 4 5 98:61 44 4. Washington 30 19 3 8 81:66 41 5. Philadelphia 33 19 3 11 106:100 41 6. Carolina 31 13 7 11 82:87 33 7. New Jersey 31 12 7 12 74:93 31 8. NY Islanders 31 11 6 14 81:99 28

Západní konference,

Centrální divize:

1. Chicago 34 22 4 8 98:80 48 2. Minnesota 30 18 4 8 89:60 40 3. St. Louis 32 17 4 11 91:93 38 4. Winnipeg 34 15 3 16 90:100 33 5. Dallas 33 13 6 14 84:101 32 6. Nashville 30 13 5 12 87:88 31 7. Colorado 30 11 1 18 65:97 23

Pacifická divize:

1. San Jose 32 19 1 12 80:72 39 2. Edmonton 33 16 5 12 97:90 37 3. Anaheim 32 16 5 11 91:90 37 4. Los Angeles 31 16 2 13 79:78 34 5. Calgary 33 16 2 15 85:96 34 6. Vancouver 32 13 3 16 80:100 29 7. Arizona 31 11 5 15 70:97 27

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 33 39 (12+27) 2. Tarasenko (St. Louis) 32 37 (15+22) 3. Crosby (Pittsburgh) 26 34 (21+13) 4. Panarin (Chicago) 34 34 (14+20) 5. Malkin (Pittsburgh) 32 34 (13+21) 6. Voráček (Philadelphia) 33 33 (11+22) 7. Seguin (Dallas) 33 32 (10+22) 8. P. Kane (Chicago) 34 32 (10+22) 9. Atkinson (Columbus) 29 31 (12+19) 10. Kessel (Pittsburgh) 32 31 (10+21) 27. Pastrňák (Boston) 27 26 (19+7) 87. Vrbata (Arizona) 31 20 (8+12) 99. Krejčí (Boston 33 19 (6+13)

Střelci:

1. Crosby (Pittsburgh) 21 branek, 2. Pastrňák (Boston) 19, 3. Laine (Winnipeg) 18, 4. Hossa (Chicago), Simmonds (Philadelphia) oba 16, 6. Tarasenko (St. Louis) 15, 7. Anisimov, Panarin (oba Chicago), Rakell (Anaheim), Matthews (Toronto), Ovečkin (Washington), Carter (Los Angeles), Scheifele (Winnipeg), Draisaitl (Edmonton) všichni 14.