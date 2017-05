Festival Colours of Ostrava začal 14. července v Dolní oblasti Vítkovice.

Ostrava - Festival Colours of Ostrava zahájí v Dolních Vítkovicích kapely alt-J a Imagine Dragons. Naopak poslední den vystoupí Jamiroquai a Justice. Vyplývá to z programu na jednotlivé dny, který dnes pořadatelé zveřejnili.

"Program jsme sestavovali tak, že každý ze čtyř festivalových dnů nabízí někoho z hlavních headlinerů," uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová. Ve středu 19. července zahrají na hlavním pódiu tři velké hvězdy. Vystoupí zpěvačka Birdy, britští alt-J a americká kapela Imagine Dragons, která na Colours of Ostrava přiveze také nové album nazvané Evolve.

Ve středu zde také zažije premiéru společný americko-český hudebně-vizuálně-světelný projekt dvou hudebníků a konstruktérů unikátních nástrojů Williama Close and The Earth Harp a Lenky Morávkové and Bohemian Cristal Instrument. Struny harfy Williama Close budou napnuty z Fresh stage až na protilehlou konstrukci balkonu. Dlouhé budou 40 metrů.

Ve čtvrtek vystoupí americké zpěvačky LP a držitelka devíti Grammy, zpěvačky Norah Jonesová. "Páteční večer nabídne vůbec první tuzemský koncert australské rockové legendy Midnight Oil, kteří přijedou v rámci celosvětového comebackového turné. Dále vystoupí například berlínské elektronické trio Moderat," řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Dodal, že festival zakončí v sobotu 22. července na hlavní scéně strhující koncerty legendy funku a acid jazzu Jamiroquai a elektronických Justice, kteří na Colours of Ostrava také zažijí tuzemskou premiéru.

Celkově si návštěvníci festivalu, který loni britský deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Do Ostravy letos přijede přes 70 zahraničních a 60 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídnou hudební zážitky z mnoha žánrů - od elektroniky, přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objeví se zástupci hudebních scén z celého světa - od Austrálie přes Senegal, Alžírsko, Chile, Indii, Izrael až po Španělsko nebo Irsko.