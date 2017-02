Michal Hrůza na festivalu Colours of Ostrava (snímek z 16. června 2015).

Praha - Zpěvák Michal Hrůza se svoji Kapelou Hrůzy bude jednou z největších tuzemských hvězd letošního festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 19. do 22. července v bývalém areálu hutí, dolů a železáren v Dolních Vítkovicích. Hrůza vystoupí s více než padesáti členů Janáčkovy filharmonie Ostrava pod vedením dirigenta Martina Hyblera. Novináře o tom informovala ředitelka festivalu Zlata Holušová.

"Vystoupení pro mě bude propojením festivalu, který považuji za jeden z nejlepších, s oslavami letošního dvacátého výročí od mého zviditelnění klipem Je v mý hlavě na tuzemské scéně," řekl ČTK Hrůza.

Jednotlivé skladby pro symfonický orchestr rozepsal Karel Heřman, klávesista Kapely Hrůzy. Zazní průřez Hrůzovou tvorbou včetně nových písní z alba chystaného na květen letošního roku. "Jedná se o úplně nový projekt, který v Ostravě zazní poprvé. O to zajímavější je i jeho příprava. Navíc Michal Hrůza patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Věřím, že propojením Janáčkovy filharmonie s ním a jeho kapelou vznikne něco zcela mimořádného," uvedl ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla.

Hrůza měl na Colours of Ostrava vystoupit v roce 2014, po napadení dvojicí mladíků však skončil v nemocnici s těžkým zraněním mozku a musel na čas přerušit svoji hudební kariéru.

Celkově by měl letošní festival během čtyř dnů nabídnout na dvaceti scénách více než 350 programových položek. Mezi zahraniční hvězdy festivalu patří dvojice Justice, Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Midnight Oil, Moderat nebo zpěvačka LP.

Na své si letos podle organizátorů přijdou i hudební 'fajnšmekři'. Vedle jazzového saxofonisty Donnyho McCaslina, který s Davidem Bowiem nahrál jeho poslední album Blackstar, premiéru na Colours také zažije společný americko-český projekt dvou hudebníků a konstruktérů unikátních nástrojů Williama Close and The Earth Harp a Lenky Morávkové and Bohemian Cristal Instrument. Struny harfy Williama Close, kterého doprovodí šestičlenná kapela, budou napnuty ve čtyřicetimetroví délce z Fresh stage až na protilehlou konstrukci balkonu.

V rámci Colours of Ostrava se uskuteční během všech čtyř festivalových dnů také druhý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot. Vystoupí na něm domácí i zahraniční osobnosti z oblasti vzdělávání, osobního rozvoje, ekonomie, umění a kultury, ochrany lidských práv či cestovatelství.

Chybět nebude další doprovodný program: divadelní představení, workshopy, projekce filmů, výstavy, výtvarné aktivity nebo zvláštní Design zóna s uměleckou tvorbu z oblasti designu a módy.

Colours of Ostrava také 30. června a 1. července pořádá Festival v ulicích v centru Ostravy zdarma a 7. a 18. července hudební konferenci Czech Music Crossroads. Aktuální cena limitovaných vstupenek na celý festival je 2490 korun. Více informací na www.colours.cz.