Praha - Jednou z největších hvězd hudebního festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční 18. až 21. července v industriálních Dolních Vítkovicích, bude kapela N.E.R.D. nabízející kombinací hip hopu, funky, rocku, R&B a elektroniky. Z jejich členů nejvíce poutá pozornost proslulý zpěvák a producent Pharrell Williams. Tuzemskou scénu zastoupí kapela Kafka Band, která uvede českou premiéru scénického koncertu Amerika podle nedokončeného románu Franze Kafky. Novináře o tom dnes informovala ředitelka festivalu Zlata Holušová.

"Kapela N.E.R.D zahraje v České republice vůbec poprvé a rozšíří tak seznam letošních domácích premiér, který zahrnuje například Jessie J, Grace Jones, London Grammar, Ziggy Marleyho nebo Calexico," uvedla Holušová.

Adaptaci Kafkova románu Amerika uvede Kafka Band v sále Gong. Po Zámku jde o druhý Kafkův román, který kapela převádí do hudební podoby. "Koncertní provedení románu Amerika v současné době Kafka Band nacvičuje. Hudebně i vizuálně se Amerika od Zámku liší, stejně jako nástrojovým obsazením. Myslím, že to bude posun dopředu," řekl ČTK kytarista a kapelník Dušan Neuwerth. Nový repertoár kapely je výrazně písničkovější, než tomu bylo u alba Das Schloss - Zámek. Koncert doprovodí videoprojekce, o které se postará VJ Clad.

Mezi několika desítkami vystupujících bude i norský producent, dýdžej a skladatel Kygo, který se díky skladbám Firestone a Stole The Show stal jednou z hvězd současné globální hudby. Energický soul, rhythm & blues, gospel, rock přiveze do Ostravy Nathaniel Rateliff & The Night Sweats z USA. Z britské scény soulu a R&B přijede na Colours zpěvák Jacob Banks. Atmosféru newyorského metra přenesou do Ostravy buskeři Lucky Chops.

Festival také letos nabídne široký výběr osobností africké hudby bodující s aktuálními alby ve světových anketách. Vystoupí například zpěvačka, bubenice a tanečnice Dobet Gnahoréová z Pobřeží slonoviny, oceněná Grammy a BBC Awards for World Music.

V rámci Colours of Ostrava se uskuteční letos potřetí mezinárodní diskusní fórum Meltingpot, které na osmi scénách nabídne 150 řečníků z více než 25 zemí světa z různých oblastí společenského života. Prvními potvrzenými jmény jsou například britská mírová aktivistka a autorka bestselleru The Businees Plan for Peace Scilla Elworthyová a německý lékař, terapeut a propagátor celostní medicíny Ruediger Dahlke. Jako bonus letos Meltingpot uvede nový projekt Voices of Meltingpot - unikátní filmové rozhovory s vybranými řečníky tohoto fóra. Rozhovory vznikly pod vedením režiséra Robina Kašpaříka.

Celkově festival nabídne na 21 venkovních i krytých scénách přes 350 programových bodů - koncertů, divadel, workshopů, diskusí, filmů i výtvarných akcí. Více informací se nachází na www.colours.cz.