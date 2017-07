V Ostravě pokračuje 20. července 16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Potrvá do 22. července. Na snímku jsou návštěvníci při vystoupení LP alias Laury Pergolizzi.

V Ostravě pokračuje 20. července 16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Potrvá do 22. července. Na snímku jsou návštěvníci při vystoupení LP alias Laury Pergolizzi. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Festival Colours of Ostrava podle pořadatelů dosáhl letos svého návštěvního maxima. Současný areál by podle ředitelky přehlídky Zlaty Holušové nepojal více návštěvníků. Holušová to dnes řekla ČTK před závěrečným večerem. Akce se v Dolních Vítkovicích konala od středy. Nabídla vystoupení více než 130 kapel. Příští rok se festival uskuteční od 18. do 21. července.

"Počty návštěvníků nezveřejňujeme. Nepovažuji to za hlavní měřítko úspěchu," řekla. Uvedla ale, že s ohledem na velikost areálu a současné možnosti festival, který byl poprvé vyprodaný, dosáhl svého stropu v počtu návštěvníků. Poslední rekord pořadatelé zveřejnili v roce 2015. Tehdy se návštěvnost dostala na 41.500 lidí. Letošní čísla se podle odhadů pohybují kolem 45.000 lidí.

Zda by bylo možné dostat do areálu ještě více lidí, zatím Holušová netuší. "Nějaké možnosti na rozšíření plochy jsou. Vše ale záleží na Vítkovicích, zda nějaké nové plochy vytvoří," řekla.

Rekord podle pořadatelů padl i v počtu piv, které návštěvníci vypili či ještě vypijí. "Předpokládáme, že se dostaneme na číslo 450.000 piv. Dosavadní rekord 390.000 piv byl z roku 2015," řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Dodal, že v areálu byl i rekordní počet dětí, kterých přišlo 3450.

Ještě jednou se pořadatelé omluvili za středeční kolaps při odbavování příchozích návštěvníků. U hlavního vchodu se tvořily až tříhodinové fronty. "Bohužel se stalo to, že lidé si na středu dovolenou nebrali a přišli najednou v jednu chvíli. Dostalo nás to do kolapsové situace. Moc se za to omlouváme," řekla Holušová. Řada lidí nestihla koncerty, na které se těšila. Pořadatelé pak situaci vyřešili tím, že do areálu pustili všechny příchozí bez pásky.

"Bylo to těžké rozhodnutí. Škoda ale jen toho, že jsme jej neudělali o půl hodiny dříve," komentovala to Holušová s úsměvem.

Festival jehož rozpočet přesahuje 100 milionů korun letos nabídl vekou řadu hvězd. V minulých dnech už vystoupily například zpěvačky Norah Jonesová, Birdy a LP či kapely Imagine Gragons, Midnight Oil a Moderat. Dnes ještě svůj koncert odehraje kapela Jamiroquai a elektronické duo Justice.

Celkem si návštěvníci festivalu, který loni britský deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Do Ostravy letos přijelo přes 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídli hudební zážitky z mnoha žánrů - od elektroniky, přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objevili se zástupci hudebních scén z celého světa, od Austrálie přes Senegal, Alžírsko, Chile, Indii, Izrael až po Španělsko nebo Irsko.