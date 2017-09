Denver (USA) - Klub Colorado Avalanche 6. ledna slavnostně vyřadí číslo 23 českého hokejového útočníka Milana Hejduka. Olympijský vítěz z Nagana strávil v týmu z Denveru celou kariéru v NHL a pomohl mu v roce 2001 k zisku Stanley Cupu.

Nyní jednačtyřicetiletý Hejduk se stane druhým Čechem s vyřazeným číslem po brankáři Dominiku Haškovi, jehož číslo 39 visí od ledna 2015 u stropu haly Buffala Sabres. Po Hejdukovi bude následovat šestadvacítka útočníka Patrika Eliáše, jemuž se této pocty dostane 24. února od New Jersey Devils.

Hejdukovo číslo 23 bude vyřazeno jako šesté v historii Colorada Avalanche. Rodák z Ústí nad Labem se tak symbolicky připojí ke svým spoluhráčům z vítězného týmu ve Stanley Cupu a klubovým legendám Joeu Sakicovi, Peteru Forsbergovi, Patricku Royovi, Adamu Footeovi a Rayi Bourqueovi. Slavnostní ceremonie se v hale Pepsi Center uskuteční před utkáním proti Minnesotě.

"Milan byl skvělý hokejista, skvělý spoluhráč, vítězný typ a profesionál v každém ohledu. Měl jedny z nejrychlejších a nejjemnějších rukou z hráčů, s nimiž jsem se kdy potkal. Nebyl to jen jeden z nejlepších střelců v historii klubu, ale po celou dekádu i jeden z nejlepších v lize," uvedl současný viceprezident a generální manažer Avalanche Sakic.

Člen Síně slávy a jeden z nejlepších hokejistů historie NHL zároveň ocenil i charakterové vlastnosti svého dlouholetého spoluhráče. "Byl to jeden z nejskromnějších hokejistů, s nimiž jsem hrál. Byl to tichý vůdce, který vedl svým příkladem a vždy reprezentoval tento klub i sám sebe na vysoké úrovni. Jeho číslo 23 bezpochyby patří pod strop Pepsi Center," dodal Sakic.

Bývalý pardubický hokejista Hejduk hrál za Colorado v letech 1998-2013. Na kontě má 1020 zápasů v základní části, což je rekord mezi hráči, kteří oblékali pouze dres Avalanche. Absolutním rekordmanem je Sakic (1378), který zahájil svou kariéru ještě před přestěhováním klubu do USA v Québecu Nordiques.

Hejduk je s 805 body a 375 brankami třetím nejproduktivnějším Čechem a třetím nejlepším českým kanonýrem v NHL. V obou kategoriích jsou před ním jen Jaromír Jágr a Eliáš. Díky svým střeleckým schopnostem získal Hejduk v roce 2003 Maurice "Rocket" Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy, poté co v 82 zápasech zaznamenal rovných 50 branek.

"Jsem ohromně poctěn, že budu mít svůj dres u stropu po boku tak skvělých hráčů Avalanche. Od nováčkovské sezony jsem byl pyšný na svůj dres a na to, že mohu být součástí tohoto klubu. Měl jsem štěstí, že jsem tu mohl hrát tolik let a mám na to mnoho skvělých vzpomínek," uvedl Hejduk, jenž zůstal v Denveru i po skončení kariéry.

V dresu české reprezentace získal Hejduk vedle slavného zlata z Nagana 1998 také bronzy na ZOH v Turíně 2006, na Světovém poháru 2004 a MS v Basileji 1998.