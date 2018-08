Michael Cohen, bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa, odchází z budovy soudu v New Yorku.

Michael Cohen, bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa, odchází z budovy soudu v New Yorku. ČTK/AP/Craig Ruttle

Washington - Americký prezident Donald Trump navedl svého bývalého osobního právníka Michaela Cohena ke spáchání trestného činu. Podle agentury Reuters to řekl Cohenův právní zástupce Lanny Davis poté, co Cohen učinil dohodu s prokuraturou a v úterý se u soudu přiznal k porušení zákona o financování volební kampaně a k bankovním a daňovým podvodům. Trumpův právní poradce Rudy Giuliani uvedl, že obvinění vznesená vůči Cohenovi neobsahují žádné obvinění na adresu prezidenta.

"Dnes vystoupil a svědčil pod přísahou, že ho Donald Trump navedl, aby spáchal zločin tím, že zaplatil dvěma ženám, a to za tím hlavním účelem, aby ovlivnil volby," uvedl Cohenův právník Davis. "Pokud tyto platby byly zločinem pro Michaela Cohena, tak proč by jím nebyly pro Donalda Trumpa," dodal.

Sám Cohen ve svém přiznání Trumpovo jméno nezmínil. Uvedl pouze, že na pokyn "kandidáta na federální úřad" zařídil platby, jejichž cílem bylo ovlivnit volby.

Jednapadesátiletý Cohen se vydal agentům Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a přistoupil na dohodu s prokuraturou. V jejím rámci přijme trest vězení od tří let a deseti měsíců do pěti let a tří měsíců.

Cohen se u newyorského soudu mimo jiné přiznal, že porušil zákon, když pomáhal s přípravou finančních dohod o mlčení dvojice žen, které následně veřejně prohlásily, že měly s Trumpem poměr. Jednou z nich je bývalá pornoherečka Stormy Daniels, jíž právník vyplatil 130.000 dolarů (asi 2,7 milionu korun) výměnou za mlčení o údajné sexuální aféře s Trumpem. Druhou ženou je někdejší modelka z Playboye Karen McDougalová.

Podle Trumpova právního poradce Rudyho Giulianiho ale obžaloba vznesená vůči Cohenovi neobsahuje žádná obvinění na adresu prezidenta Trumpa. Podle něj soudní dokumenty obsahují pouze formulaci, že platby byly učiněny "na žádost a návrh jednoho či více členů kampaně". Z obvinění je podle Giulianiho jasné hlavně to, že se Cohen po dlouho dobu choval nečestně a lhal.

Jak upozornila agentura AP, vyjádřil se prezident Trump po příletu do Západní Virginie k případu bývalého šéfa své volební kampaně Paula Manaforta, kterého porota v úterý uznala částečně vinným z defraudací a daňových podvodů, Cohenův případ ale více méně ignoroval. Řekl jen, že lituje oba muže. Právě Cohenova kauza ale podle AP Trumpa ohrožuje nejvíce.