Praha - Český národní symfonický orchestr (ČNSO) doprovodí v květnu na evropském turné Priscillu Presleyovou. Bývalá manželka krále rokenrolu u příležitosti 50. výročí svatby s Elvisem Presleyem vystoupí na sérii deseti koncertů s názvem The Wonder Of You. Program nabídne Pesleyho hity v symfonické verzi a velkoplošné projekce. ČTK o tom za ČNSO informoval Janis Sidovský.

"Turné navazuje na loňské vyprodané koncerty v Londýně a je nazváno podle Presleyho stejnojmenného singlu, který v roce 1970 vedl šest týdnů britskou hitparádu," uvedl Sidovský.

Turné začne 10. května v Rotterdamu a skočí 22. května ve Vídni. Českou republiku nezahrnuje. "Je pro mě čest vystoupit se symfonickým tělesem a oslavit Elvisovu jedinečnou hudbu," uvedla Presleyová, která turné také produkuje. Program je průřezem celé kariéry legendárního zpěváka, jenž po celém světě prodal více než miliardu nahrávek.

"Zahrajeme jeho rokenrolové skladby i slavné balady," doplnil trumpetista a šéf ČNSO Jan Hasenöhrl. Zazní skladby jako Always On My Mind, Suspicious Minds, Love Me Tender nebo Can't Help Falling in Love.

Priscilla a Elvis se potkali v roce 1959 v Německu, kde zpěvák sloužil v armádě. Vzali se 1. května 1967 a manželství vydrželo pět let. Herečka a producentka Presleyová účinkovala ve filmové trilogii Bláznivá střela, zahrála si také v seriálech Merlose Place a Dallas. S Presleyem má dceru, zpěvačku Lisu Marii Presleyovou, která měla za jednoho ze svých čtyř manželů také zpěváka Michaela Jacksona.

Presley nahrál více než 700 písní a vydal na 150 alb a singlů, které získaly zlaté, platinové a multiplatinové ocenění. K řadě jeho rekordů patří mimo jiné 636 kontinuálně vyprodaných show v Las Vegas. V Evropě však nikdy nekoncertoval.

ČNSO má za sebou velmi úspěšný rok 2016. Loni v létě mimo jiné natáčel v Praze hudbu k seriálu režiséra Paola Sorrentina Mladý papež, který měl premiéru na festivalu v Benátkách. Letos by měl orchestr doprovázet na pražském koncertě italského skladatele filmové hudby Ennia Morriconeho, s nímž také symfonici natočili album filmové hudby. Morricone loni získal svého prvního Oscara za nejlepší hudbu. Akademici vybrali jako nejlepší jeho doprovod k filmu Osm hrozných režiséra Quentina Tarantina. Na jejím vzniku se také podíleli právě členové ČNSO.