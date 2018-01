Washington - Někdejší hlavní stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Bannon uzavřel dohodu se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem, díky které se vyhne předvolání před velkou porotu. S odvoláním na zdroje z Bannonova okolí to dnes uvedla televize CNN s tím, že výslech místo velké poroty povede Muellerův tým.

Velkou porotu složenou z občanů používají americké vyšetřující orgány při rozhodování, zda je v konkrétním případě dostatek důkazů pro případné obvinění. Sestavení poroty přímo neznamená, že obvinění bude vzneseno, umožňuje však vyšetřovateli požádat o svědecké výpovědi či získat důležité dokumenty.

O tom, že Bannon byl před velkou porotu předvolán, tento týden informoval deník The New York Times. List zároveň poznamenal, tento krok by mohl být Muellerovou taktikou, jak Bannona dostat pod tlak, a tak ho nakonec přimět spolupracovat s jeho vyšetřovacím týmem.

Bannon v úterý předstoupil před poslance výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb, který nezávisle na Muellerovi prověřuje možný ruský vliv na americké prezidentské volby. Podle demokratického poslance Adama Schiffa ale odmítl vypovídat a své rozhodnutí zdůvodnil tím, že je to na doporučení Bílého domu.

Kongres se podobně jako Mueller zaměřil na objasnění možných vazeb mezi členy Trumpova volebního štábu a Ruskem. Trump spolupráci s Moskvou důrazně odmítá a rovněž Rusko tvrdí, že do voleb nijak nezasahovalo.

Dnes podle informací AP předstoupili před výbor Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb někdejší manažer Trumpovy kampaně Corey Lewandowski a zástupce personálního šéfa Bílého domu Rick Dearborn, který během voleb působil jako Trumpův poradce. Podrobnosti z neveřejného jednání zatím známé nejsou.