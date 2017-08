New York - Hurikán Harvey má vážný dopad na těžbu ropy v Texasu a Mexickém zálivu. Za normálních okolností by to vyvolalo obavy z nedostatku dodávek a zvýšilo ceny ropy. Nyní je to naopak. Ceny ropy se v pondělí snížily o téměř tři procenta, což byl nejvyšší pokles za téměř dva měsíce. A v propadu pokračují i dnes. Proč Harvey nezpůsobil růst cen ropy stejně jak je tomu u cen benzinu, ptá se CNN.

Hlavní je, že Harvey má dopad na poptávku největších zákazníků ropného průmyslu, kterými jsou rafinerie a američtí řidiči. Kvůli hurikánu, který zeslábl na tropickou bouři, muselo být zavřeno deset rafinerií na pobřeží Mexického zálivu, amerického energetického centra. Nejméně jedna, obrovská rafinerie Baytown firmy ExxonMobil, byla poškozena. A rafinerie, které zůstaly otevřené, nepracují na plný výkon. Přístavy v Houstonu a Corpus Christi jsou zavřené, takže rafinerie mají méně ropy pro zpracování.

Denně tak nemohou být zpracovány na benzin a další produkty tři miliony barelů ropy. To je podle údajů Goldman Sachs zhruba 16 procent rafinérské kapacity v USA, což je mnohem více, než činí přerušení těžby způsobené bouří.

FGE Energy odhaduje, že Harvey přerušil v Mexickém zálivu těžbu zhruba 380.000 barelů denně a na pevnině zhruba 400.000 barelů denně. Na ropných soupravách zatím nejsou hlášené žádné velké škody a těžba se začíná obnovovat. A prudký rozvoj těžby z břidlic způsobil, že země je přeplněná ropou, takže není obtížné kompenzovat výpadek způsobený bouří.

Naopak Harvey snižuje poptávku po ropných produktech. Bouře těžce poničila Houston, čtvrté největší americké město. To znamená nižší poptávku po benzinu do aut, nafty do nákladních aut a leteckého paliva na letištích. FGE odhaduje, že povodně mohou snížit poptávku po benzinu o zhruba 150.000 barelů denně.

Dopad bouře na poptávku po ropě v USA tak bude nakonec zřejmě mnohem vyšší, než dopad na nabídku, předpovídá Goldman Sachs. To nutí ceny ropy k poklesu a ne k růstu.